© Demant

Bank der EU vergibt 115 Millionen Euro an dänisches Unternehmen für Hörgesundheit Demant A/S

Kredit fließt in Forschung und Entwicklung (FuE) von neuen Hightech-Hörprodukten – für mehr Lebensqualität und mehr soziale Teilhabe von Menschen mit Hörproblemen

FuE-Projekt wird in Polen und Dänemark durchgeführt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gehört zu den ersten Adressen für Innovationsfinanzierung in der Europäischen Union. Mit dieser Finanzierung hilft sie Menschen aus aller Welt, die Hörgeräte benötigen. Sie bekommen Zugang zu Technologien und Versorgung, die ihnen das Leben erleichtern können. Für die Europäische Union ergibt sich gleichzeitig ein Wettbewerbsvorteil im Sektor der Hörgesundheit. Die EIB unterstützt mit der Finanzierung ein führendes europäisches Medizintechnikunternehmen, das auf Hörgeräte und andere akustische Hilfsmittel spezialisiert ist, die das Leben von Menschen mit Hörverlust einfacher machen sollen. Die neuen Hightech-Hörprodukte, die durch das finanzierte Projekt entstehen, geben Menschen mit Hörverlust mehr Chancen, aktiv am Leben teilzunehmen und verringern das Risiko eines Rückgangs der kognitiven Fähigkeiten.

Christian Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Dänemark: „Es ist ein wichtiges Ziel der EIB, Kapital für Investitionen bereitzustellen, die die vollständige Umsetzung von Innovationsprojekten ermöglichen. Dies ist wichtig für Wirtschaft und Beschäftigung. Genau deshalb wird die EIB benötigt – um Forschung und Entwicklung in diesem dynamischen Gesellschaftsbereich mit Finanzierungslösungen zu unterstützen. Ich bin stolz, dass wir mit unserer Finanzierung einen Beitrag zu den anhaltenden Investitionen von Demant in seine Forschung und Entwicklung leisten. Sie bewegen etwas in Sachen Gesundheit und erhöhen durch neue, verbesserte Hörgeräte die Lebensqualität.“

Finanzierung innovativer Technologie für Hörgeräte

Die EIB fördert mit ihrem Darlehen die industrielle Forschung und die Innovationsfähigkeit in Europa und trägt zu technischem Fortschritt und einem nachhaltigen Wachstum bei. Auch Wirtschaft und Beschäftigung profitieren. Das Projekt steht in Einklang mit den Prioritäten des Programms Horizont Europa, das die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der Europäischen Union und den Europäischen Forschungsraum (EFR) stärken soll. Dadurch werden die Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit verbessert, und es entstehen neue Arbeitsplätze in Europa.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt langfristige Finanzierungen für wirtschaftlich nachhaltige Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. „Ein gerechter Übergang für alle“ gehört zu den vier übergeordneten Zielen, die sich die EIB-Gruppe in ihrem Klimabank-Fahrplan 2025 gesetzt hat. Im Jahrzehnt bis 2030 will sie Investitionen von einer Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit anstoßen und alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichten.

Demant

Demant ist ein globaler Hörgeräte- und Technologiekonzern, der seit 1904 auf einer Tradition von Pflege, Gesundheit und Innovation aufbaut. Die Gruppe bietet innovative Technologien, Lösungen und Wissen, um die Gesundheit und das Hören der Menschen zu verbessern. Demant ist in allen Bereichen, von der Hörversorgung über Hörgeräte und Hörimplantate bis hin zu Diagnosegeräten und Dienstleistungen sowie Audiolösungen tätig. Die Gruppe mit Sitz in Dänemark beschäftigt weltweit ca. 20 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in 130 Ländern präsent, wo sie lebensverändernde Hörgesundheit schafft. Die William Demant Stiftung hält die Mehrheit der Anteile an der Demant A/S, die an der Nasdaq Kopenhagen als Blue-Chip-Aktie notiert ist.