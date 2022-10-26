Bill Gates und Vertreterinnen und Vertreter der Bill & Melinda Gates Foundation und von Breakthrough Energy sprachen mit der EIB über eine engere Zusammenarbeit für eine nachhaltige menschliche Entwicklung, Innovation, Gesundheit und saubere Energie.

Bill Gates hat heute zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Bill & Melinda Gates Foundation und von Breakthrough Energy die Europäische Investitionsbank (EIB) in Luxemburg besucht, die weltweit größte supranationale Bank. Zweck des Besuchs war eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der EIB und den beiden Organisationen.

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Eine engere Zusammenarbeit zwischen Organisationen wie unseren ist dringend notwendig, um die globale Gesundheit und Ernährungssicherheit zu verbessern, Innovationen für saubere Energie voranzubringen und die UN-Entwicklungsziele zu erreichen.“

Mehr Innovation für saubere Energie

Breakthrough Energy und die EIB unterzeichneten bei dem Besuch eine Absichtserklärung über eine engere Kooperation in folgenden Bereichen: Beschleunigung der Energiewende, Förderung von Spitzenforschung, Mobilisierung von Investitionen zur Kommerzialisierung von Innovationen und Umsetzung der EU Catalyst Partnership.

Die neue Vereinbarung knüpft an den Beitrag von 50 Millionen Euro für Breakthrough Energy Ventures Europe an, mit dem die EIB die breite Einführung neuer Technologien fördert, um fossile Energien zu ersetzen. Sie untermauert auch die gemeinsame Unterstützung, die Werner Hoyer und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen letztes Jahr auf der COP 26 in Glasgow für Breakthrough Energy Catalyst bekundeten.

Die Vereinbarung ermöglicht zudem eine engere Kooperation zwischen dem Breakthrough Energy Fellows Program und dem EIB-Institut. Das Fellows-Programm sorgt dafür, dass Gründerinnen und Gründer, die an bahnbrechenden wissenschaftlichen Lösungen arbeiten, in der Frühphase die nötigen Mittel für Forschung und Entwicklung haben und sich fortbilden und vernetzen können, um das Potenzial ihrer Technologie voll auszuschöpfen.

Gezielte Investitionen in nachhaltige Entwicklung

Bei dem Besuch ging es auch um aktuelle Initiativen der Bill & Melinda Gates Foundation und der EIB für eine bessere globale Gesundheit und Entwicklungsfortschritte, etwa im Kampf gegen Malaria und Polio.

Fachleute der Bank berichteten über jüngste Projekte für mehr finanzielle Teilhabe, Gendergerechtigkeit und für die Landwirtschaft, die von der EIB Global auf den Weg gebracht wurden, dem neuen Geschäftsbereich der Bank für Entwicklungsfinanzierung.

Hintergrundinformationen

Breakthrough Energy wurde 2015 von Bill Gates gegründet, um die Energiewende zu beschleunigen, damit die Welt bis in 2050 emissionsneutral wird. Über Investitionsvehikel, philanthropische Programme, politische Interessenvertretung und andere Aktivitäten setzt sich Breakthrough Energy für die Verbreitung der Technologien ein, die wir brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen.

Die Bill & Melinda Gates Foundation ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Leitgedanken, dass jedes Leben gleich viel wert ist. Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass alle Menschen gesund und produktiv leben können. In Entwicklungsländern konzentriert sie sich darauf, die Gesundheit zu fördern und Menschen die Chance zu geben, aus eigener Kraft Hunger und Armut zu überwinden.