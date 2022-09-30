Kredite über insgesamt 820 Millionen Euro verbessern im ganzen Land, auch in weniger entwickelten Gebieten, den Zugang kleiner und mittlerer Unternehmen zu Finanzierungen

Die Mittel dürften mehr als 3 000 KMU und Midcaps zugute kommen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Santander Portugal unterstützen KMU und Midcap-Unternehmen mit 820 Millionen Euro.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix, der stellvertretende CEO von Santander Portugal Manuel Preto sowie Amílcar Lourenço, Executive Board Member von Santander Portugal, haben heute in Lissabon eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

Vor allem in weniger entwickelten Regionen werden über 3 000 KMU und Midcap-Unternehmen Zugang zu neuen Krediten bekommen.

Die EIB-Mittel werden Santander über eine ABS-Verbriefung (True Sale) bereitgestellt, unterlegt mit einem Portfolio von Verbraucherkrediten.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix sagte bei der Unterzeichnung in Lissabon: „KMU und Midcap-Unternehmen sind Motoren für Innovation und nachhaltiges Wachstum sowohl in Portugal als auch in ganz Europa. Durch die heute mit Santander in Lissabon unterzeichnete Finanzierung erhalten portugiesische Unternehmen leichteren Zugang zu Fremdmitteln. KMU und Midcap-Unternehmen stellen die meisten Arbeitsplätze in Portugal. Die Zusammenarbeit zwischen Santander Portugal und der EIB wird langfristiges Wachstum und die Beschäftigung in Portugal fördern.“

Amílcar Lourenço, Executive Board Member von Santander Portugal, betont die Bedeutung des Finanzierungsprogramms in einer Zeit, in der die portugiesischen Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Lage vor enormen Herausforderungen stehen: „Bei Santander begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden und bieten ihnen Hilfe, um ihr Geschäft auszubauen und wettbewerbsfähiger zu machen. Dadurch tragen wir zu mehr Wohlstand und Beschäftigung und zur Erholung und zum Wachstum der portugiesischen Volkswirtschaft bei.“

Durch die Vereinbarung stehen für KMU und Midcaps mehr Finanzierungen bereit, während sich die Wirtschaft erholt: von den Pandemiefolgen, von den makroökonomischen Schocks durch den Ukrainekrieg und die hohen Energiekosten sowie von der relativ hohen Inflation, die portugiesische Unternehmen weiterhin unter Druck setzt.

Santander Portugal setzt Maßstäbe im portugiesischen Finanzsektor. Die Bank hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohlstand von Menschen und Unternehmen zu mehren, zur besten digitalen und offenen Plattform für Finanzdienstleistungen zu werden, verantwortungsbewusst zu handeln und sich dauerhaft das Vertrauen von Beschäftigten, Kundinnen und Kunden, Anteilseignern und der Gesellschaft zu erarbeiten. Santander ist gemessen am Kreditvolumen und an den Ergebnissen die größte private Bank. Auch beim Kapital (Kernkapital Juni: 21,4 Prozent) und bei der Ertragskraft (Eigenkapitalrendite, bereinigt um immaterielle Vermögenswerte: 10,5 Prozent) liegt sie vorn. Die hohe Aktivaqualität (notleidende Risikopositionen: 2,2 Prozent) und niedrigen Risikokosten (1 Bp.) zeugen von einer soliden Bilanz. Die Bank passt ihr Geschäft an neue Kundenanforderungen an und investiert in Prozesse, Digitalisierung und Technologie, um eine bestmögliche Serviceerfahrung zu gewährleisten.