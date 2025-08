Portugal: EIB und BPI stellen 190 Mio. Euro für Midcaps bereit

Bis zu 190 Mio. Euro für neue Kredite an portugiesische Midcap-Unternehmen, vor allem in weniger entwickelten Regionen

EIB-Garantie über 100 Mio. Euro für neues BPI-Portfolio deckt 50 Prozent des Kreditrisikos, bei Energieeffizienz- und Erneuerbare-Projekten sind es 75 Prozent

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banco BPI haben eine Vereinbarung über ein neues Kreditportfolio von bis zu 190 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sind für Midcap-Unternehmen in Portugal bestimmt und sollen produktive Investitionen in strategischen Sektoren ermöglichen. Da von den günstigen Krediten auch Firmen in Kohäsionsregionen profitieren, werden gleichzeitig die regionale Entwicklung und die wirtschaftliche Konvergenz gefördert.

Für das Risikoteilungsinstrument hat die EIB eine Garantie über 100 Millionen Euro genehmigt. Sie deckt 75 Prozent des Risikos von Krediten für Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energien-Projekte ab und trägt damit zu den EU-Zielen für Nachhaltigkeit und die Energiewende bei. Für den verbleibenden Teil des BPI-Portfolios gilt eine Garantiequote von 50 Prozent.

Gemma Feliciani, Leiterin Finanzinstitute bei der EIB: „Midcaps sind ein Stützpfeiler der portugiesischen Wirtschaft. Durch diese Vereinbarung erhalten sie günstige Kredite, um in Produktivität, Innovation und ökologische Nachhaltigkeit zu investieren.“

Ana Rosas Oliveira, Executive Board Member der BPI: „Diese Initiative zeigt unser gemeinsames Engagement für Midcaps. Wir helfen mit Krediten und günstigen Konditionen, ihr Wachstum zu finanzieren. Gleichzeitig fördern wir neue Investitionen, Innovation und die grüne Wende. Weil von den Krediten auch Firmen in weniger entwickelten Regionen profitieren, leisten wir damit einen strategischen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit und regionalen Konvergenz.“

Das Projekt mit der BPI fällt unter die „Growth for Midcaps“-Garantie. Mit diesem Finanzinstrument nimmt die EIB europäischen Banken Kreditrisiken ab, damit Unternehmen besser an Kredite kommen. Bereits zum fünften Mal seit 2023 genehmigt die EIB in Portugal ein Projekt unter diesem Instrument – weil ihr die Realwirtschaft und ein grüner, gerechter Übergang des Landes ein wichtiges Anliegen sind.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 nahezu 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen.

Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB.

BPI

Die BPI gehört zur CaixaBank-Gruppe und ist gemessen am Geschäftsvolumen die viertgrößte Bank Portugals. Ihr Geschäftsmodell basiert auf einem spezialisierten, vollständig integrierten Omnichannel-Vertriebsnetz. Sie bietet ein breites Spektrum an Finanzprodukten und -dienstleistungen, die auf den Bedarf verschiedener Kundengruppen abgestimmt sind. In den kommenden drei Jahren will die BPI 4,4 Milliarden Euro für nachhaltige Finanzierungen bereitstellen, das hat sie in ihrem Plan für Nachhaltiges Banking 2025–2027 verankert. Die Bank steht fest hinter umweltschonenden Initiativen und Projekten, die den Klimawandel angehen und den Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft vorantreiben. Daher befolgt die Gruppe die Prinzipien für verantwortliches Investieren und setzt sich für nachhaltige Investitionen ein, um auf globale Risiken zu antworten und langfristig nachhaltige Erträge zu erzielen.