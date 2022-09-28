Ein Zuschuss von 498 000 Euro aus dem von der EIB verwalteten Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft (EPTATF) hilft dem moldauischen Gesundheitsministerium bei der Projektvorbereitung für zwei neue Regionalkrankenhäuser im nördlichen Bălți und im südlichen Cahul

Beide Krankenhäuser sind Kernelement der Regierungspläne zur Modernisierung des öffentlichen Gesundheitswesens in Moldau

Voraussichtliche Kofinanzierung von EIB und Entwicklungsbank des Europarates (CEB) – EIB federführend beim Krankenhaus in Cahul und CEB beim Krankenhaus in Bălți

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das moldauische Gesundheitsministerium haben heute eine Zuschussvereinbarung über 498 000 Euro unterzeichnet. Das Geld wird aus dem von der EIB verwalteten Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft (EPTATF) bereitgestellt und dient zur Einrichtung eines Projektdurchführungsteams im Gesundheitsministerium. Das Team soll das Ministerium bei den Machbarkeitsstudien, dem Funktionsplan, der vorläufigen Projektkonzeption und den Ausschreibungsunterlagen für den Bau der beiden Regionalkrankenhäuser unterstützen. Swedfund bezuschusst die Machbarkeitsstudien und Konzeption für das Krankenhaus in Cahul mit zehn Millionen schwedischen Kronen (knapp eine Million Euro).

Das neue Regionalkrankenhaus in Cahul wird den über 120 000 Menschen in Südmoldau mehr Behandlungsmöglichkeiten bieten, etwa Chemotherapien für Krebspatienten.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen der Bank in Moldau: „Die EIB will das Leben der Menschen verbessern. Mit der Unterzeichnung des EPTATF-Zuschusses legen wir den Grundstein für das Regionalkrankenhaus in Cahul, das die Gesundheitsversorgung vor Ort besser und leichter zugänglich machen wird. Durch den Ausbau von Gesundheitseinrichtungen soll das Land außerdem krisenfester werden, um künftig für Situationen wie die Coronapandemie und den Ukrainekrieg besser gewappnet zu sein. Die EIB ist stolz darauf, gemeinsam mit Team Europa und der moldauischen Regierung das öffentliche Gesundheitssystem des Landes zu modernisieren. Investitionen in die Gesundheit kommen allen zugute.“

Jānis Mažeiks, Botschafter der Europäischen Union in Moldau: „Die Europäische Union möchte das Gesundheitswesen der Republik Moldau kontinuierlich und langfristig stärken. Der Bau neuer Regionalkrankenhäuser mit Unterstützung durch Team Europa ermöglicht eine hochwertige und effiziente medizinische Versorgung auf dem neuesten Stand der Technik und des Know-hows. Das öffentliche Gesundheitswesen kann damit künftige Pandemien und andere Herausforderungen besser bewältigen und den Bedürfnissen der Menschen im Land besser gerecht werden.“

Gemeinsam für eine moderneres öffentliches Gesundheitssystem in Moldau

Die nationale Gesundheitsstrategie Moldaus für die Jahre 2022–2031 identifiziert den Bau neuer Regionalkrankenhäuser in Cahul und Bălţi als Prioritäten bei der nachhaltigen Entwicklung des Gesundheitswesens.

Die EIB und die Entwicklungsbank des Europarats (CEB) prüfen jetzt die Kofinanzierung der beiden Bauvorhaben. Voraussichtlich finanziert die EIB das Krankenhaus in Cahul und die CEB jenes in Bălţi. Die neuen Regionalkrankenhäuser sind wichtig für eine bessere Versorgung der Bevölkerung in Moldau mit hochwertigen, bezahlbaren medizinischen Leistungen.

Mit den Zuschüssen von EPTATF und Swedfund können die Modernisierung und der Ausbau des Gesundheitswesens in Moldau vorangetrieben werden, damit es auch schweren Krisen wie der Coronapandemie und dem Ukrainekrieg besser standhält. Dies hat für das Land selbst wie auch für Team Europa hohe Priorität.

Der EPTATF wurde 2010 von der EIB als Treuhandfonds eingerichtet. Er soll die Entwicklungswirkung von Investitionsprojekten stärken und technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft finanzieren, zu der auch Moldau gehört. Der Treuhandfonds fördert die Entwicklung des Privatsektors, den Ausbau der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur sowie Klimaschutz und Klimaanpassung.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung.

