Epic will mit dem Geld bis 2024 eine landesweite 5G-Netzabdeckung erreichen und sein ultraschnelles Glasfaser-Breitbandnetz in ausgewählten Regionen Maltas ausbauen

In den letzten fünf Jahren hat die EIB Telekommunikations- und Breitbandnetze weltweit mit 11,7 Milliarden Euro unterstützt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat kürzlich bestätigt, den Telekommunikationsbetreiber Epic bei der Umsetzung seines Programms zur Modernisierung des Mobilfunknetzes zu unterstützen. Das Programm sieht auch die Weiterentwicklung der hochmodernen 5G-Mobilfunkinfrastruktur vor. Mit dem EIB-Darlehen kann das Unternehmen seinen Netzausbau einschließlich 5G weiter vorantreiben, um bis 2024 eine landesweite Abdeckung zu erreichen. Zudem weitet Epic mit den Mitteln auch sein Pilotprojekt zum Aufbau einer ultraschnellen FTTH-Infrastruktur (Fiber-to-the-Home) in ausgewählten Regionen Maltas aus.

Die Finanzierung steht in Einklang mit dem Ziel der EIB, die Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur zu unterstützen und die digitale Kluft zu überbrücken. Das Projekt ist für Malta und seine Bevölkerung von erheblichem Nutzen und fördert die regionale Entwicklung: Mit den Breitbandverbindungen lassen sich die Vorteile, die mit der Digitalisierung von Wirtschaftssektoren wie Landwirtschaft, Tourismus und Handel einhergehen, voll ausschöpfen. Epic will zudem das Kernnetz aufrüsten, um den erwarteten Anstieg des Datenverkehrs zu bewältigen, und ein zukunftssicheres und effizienteres Glasfasernetz zur Unterstützung seines Mobilfunknetzes aufzubauen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Im Telekommunikationssektor muss massiv investiert werden, um die Digitalisierung voranzutreiben. Mit dem Darlehen der EIB wird die Epic Communications Limited eine landesweite 5G-Abdeckung von 99 Prozent erreichen und ein Viertel der Haushalte in Malta mit Glasfaseranschlüssen versorgen.“

Tamás Bányai, CEO von Epic: „Dies ist ein wichtiger Moment für Epic und die Menschen in Malta, weil wir das stärkste Netz der nächsten Generation aufbauen. Unsere Vision entspricht den Zielen der EIB und der maltesischen Regierung, allen Menschen, Haushalten und Organisationen Zugang zu einer vollständig vernetzten Welt zu ermöglichen.“

Die Finanzierung steht in Einklang mit der Kohäsionsstrategie der EIB und Maltas „Smart Specialisation Strategy 2021–2027“. Dies ist besonders wichtig, weil die digitale Infrastruktur in jedem Land ein große Rolle spielt und die Digitalisierung die Innovationstätigkeit Maltas fördert.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Europäische Investitionsbank weltweit rund 11,7 Milliarden Euro für Investitionen in Telekommunikations- und Breitbandnetze vergeben. Damit hat sie neben Investitionen führender Telekommunikationsbetreiber wie Deutsche Telekom, Telefónica, Iliad, Orange, Magyar Telecom und Eutelsat auch die Verlegung von Seekabeln nach Afrika, den Aufbau nationaler Breitbandnetze und die Entwicklung von 5G-Mobilfunkinfrastruktur unterstützt.

Hintergrundinformationen

Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Zielen der EU beitragen. Sie finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Epic Communications Limited ist ein Technologieunternehmen, das mit der Vision gegründet wurde, die Konnektivität neu zu definieren, indem es ein großartiges Netz mit großem Mehrwert anbietet. Mehr Informationen unter epic.com.mt.