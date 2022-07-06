Zwei TH-Abkommen ermöglichen Banque Misr bessere Förderung kleiner Unternehmen

Größtes EIB-Programm für technische Hilfe im Finanzsektor im Nahen Osten

EIB-Vizepräsidentin bekräftigt in Kairo Bedeutung eines besseren Zugangs zu Finanzierungen für coronageschädigte Unternehmen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banque Misr haben heute eine engere Zusammenarbeit vereinbart, um die am stärksten unter den Coronafolgen leidenden KMU und Unternehmen intensiver zu unterstützen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und Akef El Maghraby, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Banque Misr, brachten heute die beiden neuen Programme für technische Hilfe (TH) am Sitz der Banque Misr auf den Weg.

Akef El Maghraby: „Die Banque Misr und die EIB unterstützen transformative Investitionen privater ägyptischer Unternehmen im ganzen Land. Ich freue mich, Vizepräsidentin Vigliotti und das Team der EIB am Sitz der Banque Misr zu begrüßen. Die heute vereinbarten neuen TH-Programme ermöglichen eine noch größere Förderung von Unternehmensinvestitionen: KMU können expandieren, Arbeitsplätze schaffen und neue Geschäftschancen nutzen.“

Gelsomina Vigliotti: „Die EIB unterstützt gemeinsam mit führenden ägyptischen Finanzpartnern Investitionen des Privatsektors. Dank der heute geschlossenen Best-Practice-Abkommen kann die Banque Misr ihre Finanzierungen für KMU ausweiten und die am stärksten von Covid-19 betroffenen Sektoren gezielt fördern. Vorausgegangen sind die in den vergangenen fünf Jahren von der Banque Misr erfolgreich abgewickelten EIB-Durchleitungsdarlehen von 1,75 Milliarden Euro.“

Das erste TH-Programm stärkt das Kreditrisikomanagement und die Best Practice bei KMU-Finanzierungen, sodass die Banque Misr kleineren Unternehmen mehr Mittel gewähren kann.

Das zweite Programm hilft ihr, bankfähige nachhaltige Projekte des Privatsektors besser zu ermitteln und neue Finanzierungsprodukte für KMU zu entwickeln. Das intensiviert die Unterstützung der von Corona am stärksten betroffenen Sektoren und fällt unter das EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit.

Am Rande des Treffens zeigte der Besuch eines kleinen Unternehmens, das eine Finanzierung der Banque Misr erhalten hatte, den großen Nutzen der Mittel für die Kunden und die positive Auswirkung auf den Projektfortschritt.

Die Banque Misr ist führend bei der Förderung der ägyptischen Wirtschaft und der nachhaltigen Entwicklung. Deswegen ist sie stets bestrebt, Kooperationen einzugehen, um die Finanzierung von Projekten jeder Größe zu verbessern.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.