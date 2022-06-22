Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. will Spitzentechnologie beschaffen und in Forschung und Entwicklung für innovative Produkte und Verfahren investieren

Von der EIB mitfinanzierte Vorhaben sollen die Produktionseffizienz steigern, den Energieverbrauch und die CO 2 -Emissionen eindämmen und die Produktionskosten senken

Garantiert wird das Darlehen der EU-Bank durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. 50 Millionen Euro für Vorhaben in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Innovation und Dekarbonisierung bereit. Das Darlehen an den Weltmarktführer in der Herstellung und dem Vertrieb keramischer Oberflächen für Fußböden und Wandverkleidungen mit Sitz in der norditalienischen Gemeinde Finale Emilia (Provinz Modena) ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert. Die Panariagroup führt die Investitionen hauptsächlich in ihren drei italienischen Werken in der Region Emilia-Romagna und teilweise an zwei Standorten im portugiesischen Distrikt Aveiro durch.

Durch das EIB-Darlehen mit EFSI-Garantie kann die Panariagroup Industrie Ceramiche neue Technologien und moderne Maschinen für die Keramikherstellung beschaffen, unter anderem Anlagen für die Pressung, Veredelung und den Digitaldruck, Systeme zur automatischen Materialzuführung und neue energiesparende Öfen, die mit Wasserstoff betrieben werden können. Bei der Strukturierung der Finanzierung wird das Unternehmen von der Ethica Group unterstützt. Außerdem will die Panariagroup in die Forschung und Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren investieren, um die Produktionseffizienz zu steigern, den Energieverbrauch einzudämmen und die Produktionskosten zu senken.

Mithilfe der innovativen Technologien will das Unternehmen seine Keramikbrennöfen künftig mit erneuerbaren Energieträgern (Biokraftstoffen und grünem Wasserstoff) statt Methangas betreiben. Durch die mit dem Geld der EIB beschafften effizienteren Maschinen kann das Unternehmen die Emissionen im Vergleich zu seinen bisherigen Anlagen um schätzungsweise 15 Prozent verringern und sie künftig durch den Einsatz erneuerbarer Brennstoffe – wenn diese am Markt angeboten werden – noch weiter senken.

Die Investitionen tragen zum Teil auch dazu bei, bestimmte Produktionsphasen ins Haus zu holen, um die Lieferkette zu vereinfachen und gleichzeitig den CO 2 -Ausstoß und die Mengen an Verpackungs-, Transport- und Versandmaterial zu verringern. So will das Unternehmen seine Umweltbilanz verbessern und wettbewerbsfähiger werden.

Da die geplanten Investitionsvorhaben auf die Entwicklung und den Einsatz CO 2 -armer Technologien und Produkte und auf Energie- und Ressourceneffizienz ausgerichtet sind, stehen sie mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, dem Klimabank-Fahrplan der EIB und dem europäischen Grünen Deal in Einklang. Das EIB-Darlehen wird durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert. Der EFSI ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, mit der die EIB und die Europäische Kommission die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen wollen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 räumt die Europäische Union der Modernisierung und Dekarbonisierung energieintensiver Branchen wie der Keramikherstellung oberste Priorität ein. Mit dem Darlehen der EIB kann die Panariagroup moderne Maschinen und Technologien beschaffen, in Fachkräfte investieren und Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchführen, die ihre Umweltbilanz verbessern und sie international wettbewerbsfähiger machen.“

Emilio Mussini, Präsident der Panariagroup: „Diese Finanzierung ist ein wichtiger strategischer Schritt für unser Unternehmen. Durch das Darlehen können wir schneller wachsen, modernisieren und nachhaltiger werden. Wir wollen uns in dieser Hinsicht an die Spitze setzen und auch künftig weitsichtige Entscheidungen treffen. Dazu gehört der Fokus auf Produktinnovationen wie unsere ultradünnen Keramikplatten vor fast 20 Jahren. Die Panariagroup war das erste Unternehmen, das sich für eine möglichst nachhaltige Keramikherstellung eingesetzt hat. Wir freuen uns über das umfangreiche Darlehen der EIB und sind überzeugt, dass unsere Strategie solide ist und uns auf unserem Weg neue Impulse gibt.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Er stellt Garantien für Erstverluste, sodass die EIB-Gruppe Projekte finanzieren kann, die mit höheren Risiken verbunden sind. Die Projekte und Vereinbarungen, deren Finanzierung im Rahmen des EFSI genehmigt wurde, haben bisher Investitionen von 524,3 Milliarden Euro mobilisiert und sind mehr als 1,4 Millionen KMU zugutegekommen. In Italien wurden Projekte im Gesamtvolumen von 13 Milliarden Euro mithilfe des EFSI finanziert. Sie haben zusätzliche Investitionen von 76 Milliarden Euro angestoßen.

Panariagroup

Die Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ist ein multinationaler italienischer Konzern. Sie ist Weltmarktführer in der Herstellung und dem Vertrieb von Keramikfliesen für Fußböden und Wandverkleidungen im Luxusmarktsegment. Mit fast 1 700 Beschäftigten, 10 000 Geschäftskunden und sechs Produktionsstandorten (drei in Italien, zwei in Portugal und einem in den Vereinigten Staaten) ist die Panariagroup eine Branchengröße. 79,5 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaftet sie in ausländischen Märkten. Der Hersteller von Feinsteinzeug und laminiertem Feinsteinzeug bietet über seine neun Handelsmarken (Panaria Ceramica, Lea Ceramiche, Cotto D’Este, Blustyle und Maxa in Italien, Margres und Love Tiles in Portugal, Florida Tile in den Vereinigten Staaten und Bellissimo in Indien) hochwertige Lösungen für Wohn-, Gewerbe- und öffentliche Gebäude. Die international tätige Panariagroup ist in Italien, Portugal, den USA und Indien vertreten und verfügt über ein ausgedehntes Vertriebsnetz in über 130 Ländern.