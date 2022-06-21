EIB-Präsident Hoyer begrüßt ägyptischen Einsatz für Klimaschutz und bekräftigt EIB-Unterstützung für Klimaprojekte

Schukri, Hoyer und EIB-Vizepräsidenten beraten über Prioritäten der 27. UN-Klimakonferenz, deren Umsetzung und Klimaanpassung

EIB-Vizepräsidentin Vigliotti besucht Kairo im Juli

Samih Schukri, der ägyptische Außenminister und designierte Präsident der COP 27, kam heute mit Werner Hoyer, dem Präsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB), zusammen, um über die Vorbereitungen und Prioritäten für die COP 27, die Zusammenarbeit mit der EIB und die Tätigkeit der Bank in Ägypten zu sprechen. Das Treffen fand am Sitz der EIB, der weltweit größten supranationalen Bank, in Luxemburg statt. Ägypten war in den letzten Jahren der größte Empfänger von Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank außerhalb der EU.

Schukri: „Das heutige Gespräch mit dem EIB-Präsidenten bot eine wertvolle Gelegenheit, die mehr als 40-jährige Partnerschaft zwischen der Europäischen Investitionsbank und Ägypten zu stärken und auf unserem gemeinsamen Engagement für mehr Klimaschutz aufzubauen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Klimaschutzvorreitern im Vorfeld der COP 27 ist entscheidend für die Bewältigung der Klimakrise. Die einzigartige technische Erfahrung und das finanzielle Know-how der EIB als führender Investor in erneuerbare Energien, Verkehr und Wasser kam bereits Millionen von Menschen in Ägypten zugute.“

Hoyer: „Die Europäische Investitionsbank wird ihre Klimafinanzierungen weiter erhöhen. Die 27. UN-Klimakonferenz im Herbst in Scharm el-Scheich gibt Gelegenheit, uns noch stärker einzubringen, um Zusagen in die Tat umzusetzen und den Fokus auf die Klimaanpassung zu legen. Ich freue mich, Samih Schukri und seine Kollegen in der EIB begrüßen zu dürfen.“

Schukri wurde von Badr Abdelatty, dem ägyptischen Botschafter in Luxemburg, und von Ehab Nasr, dem stellvertretenden Außenminister für europäische Angelegenheiten, begleitet. Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in den Bereichen Klimaschutz und Entwicklung, und Gelsomina Vigliotti, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen im Nahen Osten, nahmen ebenso an den Gesprächen teil wie Finanz- und Technikfachleute der EIB. Der Besuch der EIB fand im Anschluss an die Sitzung des Assoziationsrats EU-Ägypten statt.

Die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Energiepreise und Lebensmittelsicherheit sowie die künftige Unterstützung der EIB für Klimaanpassungsprojekte in Ägypten, den Ausbau von grünem Wasserstoff und neue Stromverbundleitungen zwischen Ägypten und Griechenland wurden ebenfalls angesprochen.

EIB-Unterstützung für die Vorbereitung der COP 27

Die EIB führt derzeit den Vorsitz in der Gruppe der Präsidenten der multilateralen Entwicklungsbanken und ist Mitausrichter des „Finance in Common“-Gipfels dieses Jahr in Abidjan.

Zu Jahresbeginn richtete die Bank die EIB Global, ihren neuen Geschäftsbereich für Entwicklungsfinanzierungen ein, um die Wirkung ihrer Finanzierungen in Ägypten und Ländern außerhalb der EU zu erhöhen.

Hochrangig besetzter Austausch zwischen der EIB und Ägypten

Das heutige Treffen folgt auf den Besuch der Ministerin für internationale Zusammenarbeit Rania al-Maschat im Juni in der EIB, um über eine engere bilaterale Zusammenarbeit zu sprechen und an der Konferenz „Investing in Net Zero“ teilzunehmen, und auf die Gespräche von EIB-Vizepräsident Fayolle mit Organisatoren der COP 27 im Mai in Kairo.

EIB-Vizepräsidentin Vigliotti wird Anfang Juli zu Gesprächen mit ägyptischen Behörden und Partnern nach Ägypten reisen.

Die EIB zählt zu den führenden Geldgebern für Klimaprojekte in Afrika. Seit 1979 hat die EIB mehr als 14 Milliarden Euro für Investitionen in Unternehmen, Wasser, Energie, nachhaltigen Verkehr und Telekommunikation in Ägypten bereitgestellt.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie wird neben anderen Finanzinstituten und der Zivilgesellschaft eng und zielorientiert mit Team Europe zusammenarbeiten. Die EIB Global bringt die Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/