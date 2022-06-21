Portfolio von europäischen Cybersicherheit- und TrustTech-Start-ups geplant

EIB und Venture Capital-Bereich von G+D bauen Ko-Investitionsplattform mit 50 Millionen Euro auf

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und G+D Ventures, der Venture Capital-Bereich der globalen Sicherheitsgruppe Giesecke+Devrient (G+D), beteiligen sich mit jeweils 25 Millionen Euro an einer neuen Investitionsplattform. Die Ko-Investitionsplattform investiert Eigenkapital in kleine und mittlere europäische Unternehmen, die neue Technologien in den Bereichen Cybersicherheit und TrustTech entwickeln. Damit wird ein Portfolio von 12 bis 15 Unternehmen aufgebaut.

Der Fonds soll in innovative Lösungen investieren, die das Vertrauen in eine digitale Gesellschaft stärken. Dazu gehören Technologien für Cybersicherheit, den Schutz der Privatsphäre, digitales Identitätsmanagement sowie sichere Authentifizierungs- und Zahlungssysteme.

Cybersicherheit und TrustTech sind Schlüsselsektoren der Europäischen Union und stehen in Einklang mit der „Cybersicherheitsstrategie der EU für die digitale Dekade“. Die EIB und G+D Ventures wollen gegen die zunehmenden Bedrohungen für Mobilgeräte, immer zahlreichere Phishing-Versuche, schwache Authentifizierungsmethoden und den Missbrauch personenbezogener Daten und Identitäten vorgehen. Sie wollen außerdem die Cybersicherheit rund um die 5G-Einführung stärken.

Der europäische Markt ist derzeit stark fragmentiert, und zu wenige Unternehmen verfügen über ausreichendes Gewicht, um weltweit wettbewerbsfähig zu sein, insbesondere im Vergleich zu den USA.

Mit ihrer Ko-Investition schließen die EIB und G+D Ventures in der EU eine Finanzierungslücke für TrustTech-Start-ups in der Frühphase und unterstützen Start-ups bei der Entwicklung innovativer Lösungen, die die Sicherheit und das Vertrauen in die digitale Welt fördern.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Deutschland: „Cybersicherheit und TrustTech werden immer wichtiger für die digitale Zukunft Deutschlands und Europas. Wir freuen uns, diesen Markt gemeinsam mit G+D Ventures in Europa zu fördern.“

Ralf Wintergerst, Vorsitzender der Geschäftsführung von G+D: „Mit unserem gemeinsamen Fonds wollen wir gezielt europäische Start-ups unterstützen, die die digitale Welt sicherer machen. Dass die EIB sich gleichermaßen einbringt, unterstreicht, wie wichtig dieses Anliegen ist. G+D bietet nicht nur Investitionskapital, sondern auch langjähriges Know-how und hervorragende Sicherheitstechnologien.“

Giesecke+Devrient

Giesecke+Devrient (G+D) ist ein weltweit tätiger Konzern für Sicherheitstechnologie mit Hauptsitz in München. Als verlässlicher Partner für internationale Kunden mit höchsten Ansprüchen sichert G+D mit seinen Lösungen die essenziellen Werte dieser Welt. Dabei entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Technologie mit Leidenschaft und Präzision in vier Kernfeldern: Bezahlen, Konnektivität, Identitäten und Digitale Infrastrukturen.

G+D wurde 1852 gegründet. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 11 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,38 Milliarden Euro. G+D ist mit 89 Tochtergesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen in 33 Ländern vertreten.