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GD VENTURES

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/06/2022 : 25.000.000 €
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27/06/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GD VENTURES
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EIB und G+D Ventures investieren in Cybersicherheit und TrustTech-Start-ups

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Juni 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/06/2022
20200542
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GD VENTURES
GIESECKE DEVRIENT VENTURES GMBH,GIESECKE DEVRIENT VENTURES MANAGEMENT GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims to implement a co-investment facility with Giesecke Devrient Ventures, the corporate venture capital arm of Giesecke Devrient GmbH. The facility will target early to growth-stage innovative small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the fields of cybersecurity & trust technologies across the EU.

The proposed operation envisages a co-investment facility with Giesecke Devrient Ventures GmbH, the corporate venture capital arm of Giesecke Devrient GmbH. This co-investment facility would target early to late stage innovative companies in the fields of cybersecurity & trust technologies across Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
27/06/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GD VENTURES
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GD VENTURES
Datum der Veröffentlichung
27 Jun 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
138015598
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200542
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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