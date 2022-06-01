© Kontakt.io

Kontakt.io erhält 12 Millionen Euro von der EIB, um auf dem wachsenden Markt für Innenraum-Intelligenz im Gesundheitswesen, in Arbeitsräumen und anderen intelligenten Gebäuden zu expandieren

Darlehen wird durch den Europäischen Garantiefonds abgesichert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat eine erste Darlehensvereinbarung mit Kontakt Micro-Location sp. z o.o. (Kontakt.io) unterzeichnet, einem Unternehmen, das sich auf Innenraum-Intelligenz spezialisiert hat und transformative digitale Gebäudedienste entwickelt, um Räume und Ausrüstung zu sichern und ein sicheres und produktives Arbeitsklima zu schaffen. Die Lösungen von Kontakt.io ermöglichen mithilfe des Internets der Dinge und der KI-Cloud-Technologie intelligentere, sicherere und effizientere Methoden der menschlichen Interaktion.

Die KI-Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf das FuE-Zentrum von Kontakt.io in Krakau, einer EU-Kohäsionsregion. Das Projekt fördert somit eine ausgewogenere Entwicklung und die Digitalisierung in der Region.

Die Finanzierung von Projekten in den Bereichen digitaler Wandel und Entwicklung von Humankapital ist von oberster Priorität für die EIB-Gruppe, die 2021 20,7 Milliarden Euro dafür bereitstellte. In Polen erhöhte sich dieses Volumen auf 1,5 Milliarden Euro (nach 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2020).

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwinska: „Die Finanzierung von Projekten, die den Digitalisierungsgrad steigern, ist eine der Top-Prioritäten der EIB. Mit großer Freude unterstützen wir einen ambitionierten europäischen Markteilnehmer, der bahnbrechende Konnektivitätslösungen umsetzt. Kontakt.io gehört zu den Unternehmen, die unsere Zukunft mitgestalten. Die EIB-Finanzierung verbessert seine Wettbewerbsfähigkeit und Marktpräsenz, was soziale Vorteile bringt. Ich freue mich, dass wir die Kreativität und visionäre Kraft von Kontakt.io mit dem EIB-Darlehen stärken können.“

Philipp von Gilsa, CEO von Kontakt.io: „Wir haben die veralteten Märkte der ersten Generation für Indoor-Lokalisierung mit cloudbasierten, offenen Standard-Technologien für das Internet der Dinge aufgebrochen. So wurde Kontakt.io das am schnellsten wachsende Cloud-Unternehmen auf dem Markt für Innenraum-Intelligenz. Heute konzentriert sich Kontakt.io mithilfe der EIB auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um die CO 2 -Bilanz von Gebäuden zu verringern, Produktionsabfälle zu beseitigen und digitale Gebäudedienste ausfallsicherer zu machen. Das wirkt sich auf die Qualität und die Kosten der klinischen Versorgung in Krankenhäusern, die Erfahrung der Beschäftigten in hybriden Arbeitsräumen und vieles mehr aus. Ich bin stolz darauf, der Brillanz unserer europäischen Ingenieure ein weltweites Forum zu geben. Wir werden weiterhin innovativ sein und die Marktpräsenz von Kontakt.io ausbauen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen Polens und anderer EU-Länder von der EIB-Gruppe eingerichtet, um von der Coronakrise betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzierungsinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Bereiche der europäischen Wirtschaft, die am stärksten unter der Krise leiden.

2021 stellte die EIB-Gruppe 6,5 Milliarden Euro für Projekte in Polen bereit.

Kontakt.io ist der Branchenführer für Umgebungs-, Standort- und Belegungsdienste in Innenräumen, die Bluetooth® Low Energy (Bluetooth® LE) nutzen. Das Unternehmen wurde ursprünglich in Krakau gegründet und beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeitende in den Vereinigten Staaten und Europa. Kontakt.io bietet Lösungen für Tausende von Endnutzern, die über mehr als 500 Partner und über drei Millionen IoT-Geräte bereitgestellt werden. Die Lösungen von Kontakt.io decken eine Fläche von mehr als 93 000 Quadratmetern ab, und das Unternehmen ist nach wie vor wegweisend auf diesem Gebiet, mit Schwerpunkt auf intelligenten Gebäuden im Gesundheitswesen und Unternehmensimmobilien.

Kontakt.io hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schnittstellen zwischen Mensch und Gebäude zu entwickeln, die Innenräume für die Menschen angenehm, nützlich und sicher machen, damit Gebäude für die Menschen funktionieren. Das Unternehmen will eine neue Gebäude-DNA erarbeiten, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Es möchte Technologien entwickeln, die Innenräume schaffen, in denen die Menschen ihre täglichen Ziele leichter erreichen können, weil sie in einer sicheren und nachhaltigen Innenraumumgebung arbeiten oder gepflegt werden.