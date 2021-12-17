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KONTAKT IO (EGF VD)

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 12.000.000 €
Telekommunikation : 12.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/02/2022 : 12.000.000 €
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15/04/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KONTAKT IO (EGF VD)
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 12 Millionen Euro an Kontakt.io für raschere Investitionen in moderne KI-Technologien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/02/2022
20210202
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KONTAKT IO (EGF VD)
KONTAKT MICRO-LOCATION SP ZOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 16 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Kontakt.io is an IoT company operating in the segment of providing indoor IoT and location data insights for its clients.

The aim is to support the company to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic and to implement its growth investments, mainly in research and development and commercial expansion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the environmental Impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory EIA.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
17 Dezember 2021
25 Februar 2022
Weitere Unterlagen
15/04/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KONTAKT IO (EGF VD)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KONTAKT IO (EGF VD)
Datum der Veröffentlichung
15 Apr 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143832381
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210202
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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