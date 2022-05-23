© Teltonika

Finanzierung unterstützt die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die Ausweitung der Produktion eines IoT (Internet der Dinge)-Unternehmens, das innovative Lösungen wie Fahrzeugortungsgeräte, GPS und Modems anbietet

Die Finanzierung stärkt auch die Innovationskraft und die Industrielandschaft der Europäischen Union in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Technologiesektoren

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen über 50 Millionen Euro an die Teltonika IoT Group. Das Geld soll die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten im Bereich der drahtlosen Netze und der Kommunikationstechnologien beschleunigen. Außerdem unterstützt die Finanzierung den Ausbau und die Modernisierung der Produktionsanlagen des Unternehmens, die sich im Gegensatz zu denen seiner wichtigsten direkten Konkurrenten in Europa (Litauen) befinden.

Arvydas Paukštys, Präsident der Teltonika IoT Group: „Die Zusammenarbeit mit einem bedeutenden Partner wie der Europäischen Investitionsbank ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ein innovatives und nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Mit dem Darlehen können wir unser Investitionsprogramm für die kommenden Jahre problemlos umsetzen. Die Mittel fließen in drei Bereiche. Zunächst stellen wir den Bau des Teltonika-Technologiezentrums in Molėtai fertig und kaufen die erforderliche Ausrüstung. Danach erweitern wir die Produktionskapazitäten der Teltonika EMS in Vilnius und stellen die Finanzierung neuer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sicher. Wir wachsen schnell und wollen viel investieren. Mit dem zusätzlichen Geld können wir Projekte schneller umsetzen.“

Zudem dürften durch diese Investitionen in Litauen zusätzliche hoch qualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Allein das Teltonika-Technologiezentrum in Molėtai wird 500 Arbeitsplätze schaffen. Arvydas Paukštys unterstreicht, dass diese Investitionen wirksam zur Nachhaltigkeit und zur Verringerung der CO 2 -Emissionen beitragen, da Teltonika mit der Massenfertigung von intelligenten und zuverlässigen Ladegeräten für Elektrofahrzeuge beginnen will. In den nächsten zehn Jahren plant die Teltonika IoT Group zahlreiche Projekte, darunter auch der Aufbau einer Halbleiterindustrie in Litauen.

Die EIB-Finanzierungen im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) helfen einem hoch innovativen europäischen Privatunternehmen, seine Wettbewerbsposition bei Produkten mit hoher Wertschöpfung auszubauen. Die Bank macht dem Unternehmen langfristige Finanzierungen zugänglich und bekräftigt damit ihr Engagement zur Unterstützung von FEI. Innovationen und der Aufbau von Kompetenzen tragen maßgeblich zu einem ausgewogenen Wachstum und zur Entstehung hoch qualifizierter Arbeitsplätze bei.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Das Internet der Dinge ist ein strategisch wichtiger Bereich. Daher freuen wir uns, die in Litauen ansässige Teltonika IoT Group zu unterstützen. Im Zeitalter der Hypervernetzung bildet das Internet der Dinge (IoT) die Grundlage eines der am schnellsten wachsenden Technologiesektoren, in dem unzählige Innovatoren Soft- und Hardware für alle möglichen Bereiche anbieten. Die Technologie wird zum festen Bestandteil unseres Alltags. Unser Darlehen sichert und schafft nicht nur Arbeitsplätze in einer hoch innovativen Branche, sondern stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union in diesem schnell wachsenden Markt.

Hintergrundinformationen

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist die zentrale Säule der Investitionsoffensive für Europa, dem sogenannten „Juncker-Plan“. Er stellt Garantien für Erstverluste, sodass die EIB mehr und häufig risikoreichere Projekte finanzieren kann. Die Projekte und Vereinbarungen, deren Finanzierung im Rahmen des EFSI bisher genehmigt wurde, dürften Investitionen von 546,5 Milliarden Euro mobilisieren und mehr als 1,4 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen in der Europäischen Union zugutekommen.

Teltonika ist ein schnell wachsender Technologiekonzern im Bereich Internet der Dinge mit weltweit rund 2 000 Beschäftigten. Das Unternehmen ermöglicht mit seinen neusten Technologien und seiner umfassenden Erfahrung die Entwicklung und Herstellung qualitativ hochwertiger und sicherer IoT-Geräte. Teltonika ist stolz, in Litauen einzigartige IoT-Produkte zu entwickeln und herzustellen und will mit innovativen IoT-Lösungen, die Menschen auf der ganzen Welt helfen, eine globale Führungsrolle übernehmen. In seiner modernen Produktionsstätte in Vilnius hat das Unternehmen bereits mehr als 16 Millionen IoT-Geräte hergestellt.