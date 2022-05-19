TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME

Übersicht
The project concerns research, development and innovation (RDI) activities in wireless networks and communication technologies for mobility, industry and healthcare applications. Furthermore, the investment includes the expansion and upgrade of the company's manufacturing facilities in Lithuania.
The aim is to develop innovative products in areas such as industrial routers, telematics and telemedicine. It will also strengthen RDI and manufacturing capabilities and to support its further growth in Internet of Things (IoT) markets.
The promoter is a growing European Midcap developing and manufacturing innovative solutions for Internet of Things (IoT) applications. The project entails positive knowledge spill-overs from research and development activities in particular in the field of networks and communication technologies, such as for telematics, industrial routers and telemedicine. Furthermore, it is strengthening the EU's industrial position and manufacturing capability in innovative and growing markets. The EIB provides the company access to long-term financing combined with flexible drawdown conditions, which better mirrors the time horizon and inherently higher level of uncertainty of R&D activities.
The RDI activities will take place within existing facilities without changing their authorised scope and do not fall under Annex I or II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Some of the project activities concern capital expenditures that would fall under Annex II of the said Directive. All environmental details will be evaluated during the project's due diligence.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation, then the those rules will need to be applied.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.