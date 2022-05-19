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TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/05/2022 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/02/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Related public register
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB-Darlehen über 50 Millionen Euro für die Teltonika IoT Group
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN POLAND & BALTIC STATES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/05/2022
20210243
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME
UAB TELTONIKA EMS,UAB TELTONIKA NETWORKS,UAB TELTONIKA TELEMATICS,UAB TELTONIKA TELEMEDIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 111 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns research, development and innovation (RDI) activities in wireless networks and communication technologies for mobility, industry and healthcare applications. Furthermore, the investment includes the expansion and upgrade of the company's manufacturing facilities in Lithuania.

The aim is to develop innovative products in areas such as industrial routers, telematics and telemedicine. It will also strengthen RDI and manufacturing capabilities and to support its further growth in Internet of Things (IoT) markets.

Additionality and Impact

The promoter is a growing European Midcap developing and manufacturing innovative solutions for Internet of Things (IoT) applications. The project entails positive knowledge spill-overs from research and development activities in particular in the field of networks and communication technologies, such as for telematics, industrial routers and telemedicine. Furthermore, it is strengthening the EU's industrial position and manufacturing capability in innovative and growing markets. The EIB provides the company access to long-term financing combined with flexible drawdown conditions, which better mirrors the time horizon and inherently higher level of uncertainty of R&D activities.



Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities will take place within existing facilities without changing their authorised scope and do not fall under Annex I or II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Some of the project activities concern capital expenditures that would fall under Annex II of the said Directive. All environmental details will be evaluated during the project's due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation, then the those rules will need to be applied.

Weitere Unterlagen
14/02/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN POLAND & BALTIC STATES
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB-Darlehen über 50 Millionen Euro für die Teltonika IoT Group

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
14 Feb 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
153823808
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210243
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
251150895
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20210243
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/02/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Related public register
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME
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Übersicht
TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Datenblätter
TELTONIKA IOT GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB-Darlehen über 50 Millionen Euro für die Teltonika IoT Group
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN POLAND & BALTIC STATES

Aktuelles und Storys

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Litauen: EIB-Darlehen über 50 Millionen Euro für die Teltonika IoT Group
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Übergeordnetes Projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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