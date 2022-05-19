Team Europe verschafft Unternehmen in St. Lucia Zugang zu Finanzierungen

Erste Vereinbarung der EIB in der Ostkaribik seit dem Start der EIB Global

Antwort der EU auf die Covid-19-Pandemie umfasst Finanzierungen und technische Beratung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Saint Lucia Development Bank (SLDB) stellen gemeinsam für coronageschädigte Unternehmen Finanzierungen im Umfang von 13,5 Millionen Ostkaribischen Dollar (5 Millionen US-Dollar) bereit.

Die Mittel werden in Form kurz- und mittelfristiger Darlehen an Kleinst- sowie kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) vergeben, für die der formelle Finanzsektor nur schwer zugänglich ist. Die kurzfristigen Finanzierungen würden den Betriebskapital- und Liquiditätsbedarf der von der Pandemie betroffenen KKMU decken. Mit den mittelfristigen Darlehen könnten sie in den Ausbau ihres Geschäfts investieren und damit Arbeitsplätze schaffen und sichern.

Die EU und die SLDB unterzeichneten heute in St. Lucia eine Vereinbarung über Schulungs- und Beratungsleistungen, die eine verantwortungsvolle finanzielle Teilhabe sicherstellen sollen. Ziel ist es, die Armut zu bekämpfen und das Unternehmertum, vor allem von Frauen und jungen Menschen, zu fördern. Die Schulungs- und Beratungsleistungen kommen der SLDB und ihren Kunden zugute und verbessern die Quantität und Qualität des Finanzdienstleistungsangebots in St. Lucia. Die EU stellt hierfür einen Zuschuss bereit.

Emma Hippolyte, Ministerin für Handel, Industrie, Unternehmensentwicklung, Genossenschaften und Verbraucherfragen von St. Lucia: „Angesichts dieser noch nie da gewesenen wirtschaftlichen Notlage erkennen wir, dass der private Sektor der Schlüssel für eine wachsende und gedeihende Wirtschaft ist. Deshalb setzen wir uns gemeinsam mit der EU dafür ein, dass Unternehmen in St. Lucia Zugang zu erschwinglichen Krediten erhalten. Wir richten uns an junge Unternehmerinnen und Unternehmer und an von Frauen geführte Unternehmen, um die Wirtschaft zu diversifizieren und die wertvollen Talente und Ressourcen von St. Lucia bestmöglich zu nutzen.“

Ricardo Mourinho Félix, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank mit Aufsicht über Finanzierungen in der Karibik: „Zusätzliche Liquidität zur Deckung des Betriebskapitalbedarfs und attraktive Finanzierungsbedingungen für neue Investitionen sind enorm wichtig, damit die Unternehmen in St. Lucia diese Krise überleben können. Mit ihrer Erfahrung im Bereich der Entwicklungsfinanzierung kann die SLDB sicherstellen, dass Unternehmen schnell die benötigten Finanzmittel erhalten. Dieses Darlehen in der Karibik ist ein konkretes Beispiel dafür, wie die EIB auf die Covid19-Pandemie reagiert und zur Lösung der Probleme kleiner Inselstaaten – unternehmerische Hürden, soziale Ausgrenzung und geringes Wirtschaftswachstum – beiträgt.“

EU-Botschafterin Malgorzata Wasilewska: „Diese Zusammenarbeit ist ein Beispiel für das sogenannte Blending, bei dem Darlehen der Europäischen Investitionsbank durch EU-Zuschüsse ergänzt werden, um die Finanzierungen erschwinglicher zu machen und die Wirkung unserer Unterstützung zu erhöhen. Erstklassige Berater von der Frankfurt School of Finance and Management helfen der SLDB, ihre Strategie und internen Prozesse zu optimieren und ihren Einfluss auf dem Markt zu erhöhen. Team Europe, unser geschätzter EU-Partner, steht St. Lucia auf seinem Weg aus der Pandemie zur Seite.

Cornelius Sidonie, Managing Director der Saint Lucia Development Bank: „Der KKMU-Sektor ist eine wichtige Säule für Wirtschaftswachstum in St. Lucia, da er entscheidend zur Beschäftigung und zum BIP beiträgt. Die anhaltende Coronapandemie hatte verheerende Folgen für den Sektor. Daher muss die Widerstandsfähigkeit der KKMU unbedingt gestärkt werden. Die kurz- und mittelfristigen Finanzierungen der EIB sind für KKMU bestimmt, die keinen oder nur unzureichenden Zugang zum formellen Finanzsektor in St. Lucia haben. Über die vorgesehene technische Hilfe sollen die Fachkompetenzen und Ressourcen der Bank gestärkt und somit die Finanzdienste für den Unternehmenssektor verbessert werden. Mit Blick auf die bevorstehende Inanspruchnahme der ersten Tranche möchte ich dem Team der EIB für seine unermüdliche Unterstützung während des gesamten Prozesses danken.“

EIB Global – ein neuer Partner im Team Europe

2021 vergab die EIB-Gruppe 8,3 Milliarden US-Dollar für Projekte in mehr als 160 Ländern außerhalb der Europäischen Union, darunter die Karibik. Damit stiegen die Gesamtinvestitionen außerhalb der EU seit 1958 auf über 1,5 Billionen Euro.

Im Januar 2022 gab die EIB die Einrichtung der EIB Global bekannt, ihres neuen Geschäftsbereichs für internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Die EIB Global bündelt alle Ressourcen und Kompetenzen der EIB zur weltweiten Finanzierung von Projekten unter einer neuen Governance-Struktur. Dadurch kann die Bank noch besser und gezielter zu den Projekten und Initiativen von Team Europe beitragen.

UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung

Das Darlehen dürfte zu mehreren UN-Nachhaltigkeitszielen (SDG) beitragen – insbesondere zu Ziel 8 (menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum), Ziel 10 (weniger Ungleichheiten) und Ziel 1 (Armutsbekämpfung). Darüber hinaus unterstützt das Darlehen die Kooperations- und Entwicklungsstrategie der EU für die Karibik im Allgemeinen und für St. Lucia im Besonderen. Es ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse der kleinen Inselentwicklungsländer ausgerichtet, vor allem auf eine inklusive und nachhaltige Entwicklung des Privatsektors.

EIB in Lateinamerika und der Karibik

Die EIB hat bislang in Lateinamerika und der Karibik 11,6 Milliarden US-Dollar für 150 Projekte in 15 Ländern bereitgestellt. Die Bank ist seit 1978 in der Karibik tätig und hat in der Region bisher 221 Projekte mit fast 2 Milliarden Euro finanziert. In St. Lucia, wo die EIB seit 1981 aktiv ist, hat sie bislang insgesamt 45 Millionen US-Dollar für Projekte zur Verfügung gestellt.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europe – und zur Ergänzung von EU-Zuschussprogrammen – eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen, um transformative Projekte zu fördern. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Saint Lucia Development Bank (SLDB) ist eine staatliche Bank, die Finanzmittel mobilisieren und bereitstellen sowie die wirtschaftliche Entwicklung von St. Lucia fördern und erleichtern soll. Sie vergibt hauptsächlich Kredite an Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe und Industrie, Tourismus, Bildung, Dienstleistungen und anderen Bereichen. Zudem erbringt sie technische Hilfe für Unternehmen und andere Dienstleistungen, die für die sozioökonomische Entwicklung und den Kapitalmarkt in St. Lucia und der Teilregion als notwendig erachtet werden.