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SAINT LUCIA COVID-19 HEALTH RESILIENCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
13.500.000 €
Länder
Sektor(en)
St. Lucia : 13.500.000 €
Gesundheit : 13.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/09/2022 : 13.500.000 €
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Übergeordnetes Projekt
ACP COVID-19 HEALTH AND ECONOMIC RESILIENCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/09/2022
20200632
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAINT LUCIA COVID-19 HEALTH RESILIENCE
SAINT LUCIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 14 million
EUR 15 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of certain interventions aimed at strengthening the emergency response against the COVID-19 crisis, as well as financing of pandemic preparedness medium-term interventions included in the GOSL "2019-Novel Coronavirus Preparedness and Response Plan."

The objective of the operation is to help the Government of Saint Lucia meet emergency needs in the health sector related to the COVID-19 pandemic in line with the national response and intervention plans. The project is key: first, to save human lives and second, to prepare the system for a further escalation and spread of the COVID-19 pandemic in the country, which is already occurring.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the Promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Environmental and Social principles and standards.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

The project will contribute towards the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), in particular SDG 3 (Good Health and Well-Being), SDG 5 (Gender Equality) and SDG1 (No Poverty), to which both the EU and the EIB are fully committed.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAINT LUCIA COVID-19 HEALTH RESILIENCE
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135099232
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200632
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
St. Lucia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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