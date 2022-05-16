Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird die SNTGN TRANSGAZ S.A. (Transgaz) bei der Ausarbeitung einer Dekarbonisierungsstrategie für das rumänische Gasnetz unterstützen. Beide Seiten haben dafür eine entsprechende Beratungsvereinbarung unterzeichnet.

Transgaz ist ein wichtiger Akteur im rumänischen Energiesystem. Das Unternehmen sichert die Versorgung von Haushalten und Unternehmen in Rumänien mit bezahlbarer, sauberer Energie. Transgaz will in Rumänien die Energiewende fördern und damit zu den nationalen Klimazielen beitragen.

Das Paket für technische Hilfe wird von der EIB und externen Sachverständigen über die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) bereitgestellt. Ziel ist die Ausarbeitung einer Dekarbonisierungsstrategie, durch die der rumänische Netzbetreiber schrittweise klimaneutral werden will.

Rumäniens Ministerpräsident Nicolae CIUCA: „Die Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank für die Ausarbeitung der Dekarbonisierungsstrategie der Transgaz, die das rumänische Erdgas-Fernleitungsnetz betreibt, hilft Rumänien beim Übergang zu einer grünen Wirtschaft und ebnet den Weg für ähnliche Maßnahmen mit anderen staatlichen Unternehmen und Einrichtungen. Ich danke der Transgaz und der Europäischen Investitionsbank für ihren Beitrag zu Rumäniens Klimaneutralität.“

EIB-Vizepräsident Christian KETTEL THOMSEN: „Im aktuellen geopolitischen Kontext kommen solche Projekte genau richtig. Wir freuen uns, noch enger mit der Transgaz zusammenzuarbeiten und sie bei ihrer Dekarbonisierungsstrategie mit technischer Hilfe zu unterstützen. So kann das Unternehmen schneller auf ein klimaneutrales Geschäftsmodell umstellen und zu den Klimazielen Rumäniens und Europas beitragen.“

Ion STERIAN, Generaldirektor von Transgaz: „Mit ihrer geplanten Dekarbonisierungsstrategie zeigt die Transgaz erneut, dass sie klimaneutral werden will. Wir freuen uns, dass uns die EIB als Klimabank der EU bei diesem wichtigen Vorhaben unterstützt. Ihr Beitrag ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich unser Unternehmen für die nachhaltige Entwicklung der rumänischen Wirtschaft und des nationalen Energiesystems einsetzt.“

Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Transgaz werden die Fachleute der EIB den Stand des rumänischen Gasnetzes, das nationale Treibhausgasinventar und die Maßnahmen zur Verringerung der Klimaanfälligkeit analysieren.

In der Strategie wird die Transgaz festlegen, wie sie die Netzemissionen senken und die Klimarisiken mindern will. Außerdem wird darin erfasst, wie hoch der Investitionsbedarf ist und mithilfe welcher Finanzierungsquellen er gedeckt werden soll.

Mit Beratung über die EIAH schloss die Transgaz kürzlich eine strategische Umweltverträglichkeitsprüfung für das zehnjährige Programm zum Ausbau des nationalen Erdgas-Fernleitungsnetzes ab. Diese Umweltverträglichkeitsprüfung ist der Ausgangspunkt für die Dekarbonisierungsstrategie.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Vergangenes Jahr stellte die EIB-Gruppe in Rumänien 907 Millionen Euro für Neuinvestitionen bereit. Die Mittel flossen in den Bau zweier Regionalkrankenhäuser, die Modernisierung des nationalen Stromnetzes für die Einspeisung erneuerbarer Energien und die Installierung intelligenter Zähler, eine bessere Energieeffizienz und Unternehmensinvestitionen mit hoher Wirkung. In den vergangenen 31 Jahren hat die EIB-Gruppe über 18 Milliarden Euro für Investitionen des öffentlichen und des privaten Sektors in ganz Rumänien bereitgestellt, davon 1,2 Milliarden Euro für Energieprojekte.

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank-Gruppe und der Europäischen Kommission und Teil der Investitionsoffensive für Europa. Die Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für umfassende Beratungsleistungen und technische Hilfe. Sie unterstützt die Ermittlung, Vorbereitung und Entwicklung von Projekten in der Europäischen Union. Anknüpfend an den Erfolg der EIAH und anderer Beratungsprogramme vereinbarten die EIB und die Europäische Kommission, Projektträger, regionale und nationale Behörden und Finanzintermediäre über die InvestEU-Beratungsplattform mit technischem, finanziellem und strategischem Know-how zu unterstützen.

TRANSGAZ

Die SNTGN TRANSGAZ ist der technische Betreiber des rumänischen Erdgas-Fernleitungsnetzes. Sie gewährleistet die effiziente, transparente und sichere Versorgung, den diskriminierungsfreien Zugang und die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Strategie für den nationalen und internationalen Transport von Erdgas, das Dispatching sowie die Forschung und Entwicklung im Bereich Erdgasfernleitung. Dabei sorgt sie dafür, dass die nationalen und europäischen Rechtsvorschriften und Standards für Qualität, Leistung, Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung eingehalten werden.