Bank der EU und Sabadell Venture Capital fördern pandemiegeschädigte spanische KMU mit 40 Millionen Euro

Finanzierungen fallen unter den Europäischen Garantiefonds (EGF)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) beteiligt sich mit höchstens 20 Millionen Euro an einer Ko-Investitionsfazilität mit der Sabadell Venture Capital S.L., um unter den Coronafolgen leidende spanische Start-ups in der Frühphase zu unterstützen.

Sabadell Venture Capital ergänzt den EIB-Beitrag mit 20 Millionen Euro, womit insgesamt 40 Millionen Euro für Venture-Debt-Finanzierungen zugunsten von Start-ups zur Verfügung stehen, die vor der ersten Expansionsphase stehen und von der coronabedingten Wirtschaftskrise betroffen sind. Der Großteil der Mittel soll an kleine und mittlere spanische Unternehmen (KMU) in allen Sektoren gehen, mit besonderem Schwerpunkt auf Technologieunternehmen.

Ermöglicht wird dies durch eine sogenannte Venture-Debt-Finanzierung mit Garantie des Europäischen Garantiefonds (EGF), der Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von 540 Milliarden Euro zur Bewältigung der wirtschaftlichen Coronafolgen ist. Mit ihrem Venture-Debt-Produkt bietet die EIB Kredite mit Eigenkapitalmerkmalen an, die am Markt Mangelware sind. Der Grund dafür ist ein strukturelles Marktversagen quer durch die Europäische Union.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die EIB möchte, dass innovationsorientierte spanische Unternehmen Zugang zu Finanzierungen haben, wachsen und Arbeitsplätze schaffen. Aufgrund der Pandemie haben diese Unternehmen schwerer Zugang zu Eigenkapital, was ihr Wachstum beeinträchtigt – speziell das von Unternehmen in der Frühphase. Mithilfe des Europäischen Garantiefonds und der Erfahrung von Sabadell Venture Capital können wir die Liquidität bereitstellen, die die Unternehmen brauchen, um weiter zu wachsen.“

Raúl Rodriguez, stellvertretender Generalmanager von BS und geschäftsführender Direktor von BS Capital: „Diese Allianz zwischen Sabadell Venture Capital und EIB ist ein weiterer Schritt, um den Kapitalbedarf von Start-ups in der Wachstumsphase zu decken, die bislang auf internationale Geldgeber angewiesen waren. Das Venture-Debt-Produkt ist relativ neu in Spanien. Derzeit vergeben die Anbieter Beträge von höchstens 2–3 Millionen Euro. Durch die Zusammenarbeit mit der EIB kann Sabadell Venture Capital Venture-Debt-Lösungen von bis zu 10 Millionen Euro offerieren. So erhalten Start-ups Mittel für ihr Wachstum, ohne ihr Kapital zu verwässern.“

Hintergrundinformationen

Die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) gehört zu den vorrangigen Zielen der EIB-Gruppe in Spanien. 2021 stellte die Bank 7,25 Milliarden Euro dafür bereit, was 57 Prozent des Volumens der EIB-Gruppe in dem Land entspricht.

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen Spaniens und anderer EU-Länder von der EIB-Gruppe eingerichtet, um von der Coronakrise betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen sowie Midcap-Unternehmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzierungsinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Bereiche der europäischen Wirtschaft, die am stärksten von der Krise betroffen sind.

Sabadell Venture Capital ist die Risikokapitalgesellschaft der Banco Sabadell und investiert in Start-ups in der Frühphase. Sie strebt einen führenden Platz unter den spanischen Finanzinvestoren an, die innovative Frühphasen-Start-ups im Digital- und Technologiesektor fördern, und investiert jeweils bis zu 10 Millionen Euro in ihr Wachstum. Momentan hält Sabadell Venture Capital über 50 Unternehmen im Portfolio, die Eigenkapital und Venture Debt erhalten haben. Dazu zählen Ritmo Capital, Exoticca, Redpoints und Lingokids.