Die aktuelle Häufung von Krisen stürzt immer mehr Firmen in finanzielle Sorgen. Eine neue Garantievereinbarung von EIB und Gigarant im Umfang von 350 Millionen Euro soll ihnen Zugang zu Krediten von insgesamt mindestens 875 Millionen Euro ermöglichen.
- Mithilfe des EGF kann die EIB 350 Millionen Euro bereitstellen, um die Garantiekapazität von Gigarant zu erhöhen, einer von Flandern eingerichteten und der flämischen Investitionsgesellschaft PMV verwalteten Unterstützungsfazilität
- Gigarant hilft flämischen Unternehmen mit Kreditgarantien ab 1,5 Millionen Euro
- Insgesamt sollen neue Kredite von mindestens 875 Millionen Euro für Flanderns Wirtschaft bereitgestellt werden
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Gigarant N.V., eine von der Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) verwaltete Unterstützungsfazilität, haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die EIB stellt Gigarant eine Rückgarantie von 350 Millionen Euro. Für große und Midcap-Unternehmen[i] aus Flandern bedeutet dies den Zugang zu neuen Krediten von mindestens 875 Millionen Euro.
Die Rückgarantie der EIB wird durch den Europäischen Garantiefonds (EGF) ermöglicht, der im Sommer 2020 eingerichtet wurde, um europäischen Unternehmen in der Coronapandemie beizuspringen. Im Gefolge der Gesundheitskrise kam es zu verschiedenen weiteren Krisen, die Wirtschaft und Unternehmen immer noch stark belasten. Zudem lässt der Krieg in der Ukraine die Energiepreise in die Höhe schnellen, und Belgien erlebt aktuell einen starken Inflationsschub. Vor diesem Hintergrund ist die Kooperationsvereinbarung ein wichtiger Schritt, um Unternehmen für die Zukunft zu wappnen.
Über die Unterstützungsfazilität kann Gigarant Geschäftsbanken Garantien für Kredite an flämische Unternehmen stellen, die aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie oder anderer Krisen nur schwer an passende Finanzierungen kommen. Die Garantien beginnen ab 1,5 Millionen Euro.
Der Zusatznutzen der Unterstützungsfazilität liegt in der Risikoteilung zwischen Geschäftsbanken, Gigarant und der EIB. Weil die Risiken aus Krediten auf mehrere Schultern verteilt werden, lässt sich ein größeres Kreditvolumen für mehr flämische Unternehmen bereitstellen.
In der Praxis verbleiben mindestens 20 Prozent des Risikos bei den Geschäftsbanken, während Gigarant bis zu 80 Prozent garantiert. Die Hälfte davon übernimmt die EIB im Rahmen der 350 Millionen Euro schweren Rückgarantie. Indem das Risiko auf diese Weise geteilt und besser auf die verschiedenen Akteure verteilt wird, können Kredite von mindestens 875 Millionen Euro an flämische Unternehmen ausgegeben werden.
Über die Garantievergabe entscheidet in letzter Instanz Gigarant. Die Fazilität kann rückwirkend für Garantien eingesetzt werden, die Gigarant seit dem 1. Januar 2021 gestellt hat.
Hilde Crevits, flämische Wirtschaftsministerin: „Unsere flämischen Unternehmen mussten in den vergangenen beiden Jahren einer Krise nach der anderen die Stirn bieten. Nach Corona und Brexit stehen wir jetzt vor den Folgen des Kriegs in der Ukraine. Um solche Phasen durchzustehen, brauchen Unternehmen und Selbstständige Zugang zu Krediten. Neben der direkten Liquiditätshilfe Flanderns in Form von Brückendarlehen ist ein robustes Garantiesystem nötig, um den Kreditzugang zu sichern. Durch die heute mit der EIB und dem EIF unterzeichneten Rückgarantien profitieren Unternehmen von günstigeren Garantieentgelten, und Gigarant kann mehr flämischen Betrieben unter die Arme greifen. Das ist ein hervorragendes Beispiel für europäische Zusammenarbeit, die konkrete Ergebnisse für flämische Unternehmen liefert.“
Frédéric Meire, Direktor von Gigarant: „Wir freuen uns über die Vereinbarung mit der EIB, um flämische Unternehmen in der aktuell schwierigen Lage weiterhin zu unterstützen. Dieser Schulterschluss erlaubt es uns, finanzielle Härten abzufedern.“
EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die Folgen der Pandemie sind in flämischen Unternehmen weiter zu spüren, und nicht überall ist der Finanzierungsbedarf inzwischen gedeckt. Mithilfe von Gigarant und des Europäischen Garantiefonds wird die EIB einen Teil des Kreditrisikos gegenüber flämischen Unternehmen übernehmen. Dadurch können mehr Kredite ausgegeben und weitere Unternehmen erreicht werden. So werden wir wirklich etwas bewegen.“
Grafische Darstellung der Unterstützungsfazilität
Die EIB-Gruppe hat den Europäischen Garantiefonds mit Beiträgen von EU-Ländern eingerichtet, um Unternehmen in der Coronakrise zu stützen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der Europäische Investitionsfonds (EIF), der zur EIB-Gruppe gehört, vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Europa schnell mit Garantien, ABS, Eigenkapital und weiteren Finanzierungsinstrumenten versorgen. Per Ende März 2022 lag der Gesamtbetrag der genehmigten Projekte bei 23,1 Milliarden Euro. Dies dürfte neue Investitionen von rund 174,5 Milliarden Euro mobilisieren. In Belgien wurden bisher Finanzierungen von 583 Millionen Euro genehmigt, die Investitionen von bis zu 2,8 Milliarden Euro erwarten lassen.
Hintergrundinformationen
Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Die EIB ist die einzige Bank, die den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehört und deren Interessen vertritt. Sie arbeitet eng mit anderen Europäischen Institutionen zusammen, um die EU-Ziele zu verwirklichen. 2021 vergab die Bank in Belgien Darlehen von 3,42 Milliarden Euro für Projekte in Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Wasserwirtschaft, Bildung und kleine und mittlere Unternehmen.
Die Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ist ein Förderinstitut, das die Zukunft der flämischen Wirtschaft gestalten will. Das Institut bietet Finanzierungen für vielversprechende Unternehmen in allen Entwicklungsphasen an – von den ersten Anfängen bis hin zur internationalen Expansion. Die Finanzierungslösungen der PMV in Form von Eigenkapital, Krediten und Garantien richten sich an Unternehmen mit solidem Geschäftsplan und einem starken Managementteam. Darüber hinaus realisiert die PMV mit und für die Behörden und mit anderen Partnern Projekte, die für Flanderns Erfolg und Wohlstand von entscheidender Bedeutung sind. Die PMV verwaltet ein Portfolio von 1,35 Milliarden Euro.
Über Gigarant NV, eine Zweckgesellschaft der Flämischen Region, stellt Flandern marktgerechte Garantien ab 1,5 Millionen Euro, um Unternehmenskredite zu fördern. Die flämische Regierung hat hierfür ein Garantiebudget von drei Milliarden Euro vorgesehen. Unter bestimmten Umständen sind zusätzlich zu den Garantien auch Investitionen in die Unternehmen möglich.
[i]a) Midcap-Unternehmen sind Unternehmen mit 250–3 000 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente).
b) Auch Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschäftigen, aber einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro erzielen und deren Bilanzsumme sich auf über 43 Millionen Euro beläuft, gelten als Midcap-Unternehmen (vgl. Empfehlung 2003/361/EG der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen, die am 1. Januar 2005 in Kraft trat).
c) Große Unternehmen sind Unternehmen mit mindestens 3 000 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente).
d) Als Unternehmen gilt jede natürliche oder juristische Person beliebiger Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.