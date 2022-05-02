© Vlaanderen.be

Die aktuelle Häufung von Krisen stürzt immer mehr Firmen in finanzielle Sorgen. Eine neue Garantievereinbarung von EIB und Gigarant im Umfang von 350 Millionen Euro soll ihnen Zugang zu Krediten von insgesamt mindestens 875 Millionen Euro ermöglichen.

Mithilfe des EGF kann die EIB 350 Millionen Euro bereitstellen, um die Garantiekapazität von Gigarant zu erhöhen, einer von Flandern eingerichteten und der flämischen Investitionsgesellschaft PMV verwalteten Unterstützungsfazilität

Gigarant hilft flämischen Unternehmen mit Kreditgarantien ab 1,5 Millionen Euro

Insgesamt sollen neue Kredite von mindestens 875 Millionen Euro für Flanderns Wirtschaft bereitgestellt werden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Gigarant N.V., eine von der Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) verwaltete Unterstützungsfazilität, haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die EIB stellt Gigarant eine Rückgarantie von 350 Millionen Euro. Für große und Midcap-Unternehmen[i] aus Flandern bedeutet dies den Zugang zu neuen Krediten von mindestens 875 Millionen Euro.

Die Rückgarantie der EIB wird durch den Europäischen Garantiefonds (EGF) ermöglicht, der im Sommer 2020 eingerichtet wurde, um europäischen Unternehmen in der Coronapandemie beizuspringen. Im Gefolge der Gesundheitskrise kam es zu verschiedenen weiteren Krisen, die Wirtschaft und Unternehmen immer noch stark belasten. Zudem lässt der Krieg in der Ukraine die Energiepreise in die Höhe schnellen, und Belgien erlebt aktuell einen starken Inflationsschub. Vor diesem Hintergrund ist die Kooperationsvereinbarung ein wichtiger Schritt, um Unternehmen für die Zukunft zu wappnen.

Über die Unterstützungsfazilität kann Gigarant Geschäftsbanken Garantien für Kredite an flämische Unternehmen stellen, die aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie oder anderer Krisen nur schwer an passende Finanzierungen kommen. Die Garantien beginnen ab 1,5 Millionen Euro.

Der Zusatznutzen der Unterstützungsfazilität liegt in der Risikoteilung zwischen Geschäftsbanken, Gigarant und der EIB. Weil die Risiken aus Krediten auf mehrere Schultern verteilt werden, lässt sich ein größeres Kreditvolumen für mehr flämische Unternehmen bereitstellen.

In der Praxis verbleiben mindestens 20 Prozent des Risikos bei den Geschäftsbanken, während Gigarant bis zu 80 Prozent garantiert. Die Hälfte davon übernimmt die EIB im Rahmen der 350 Millionen Euro schweren Rückgarantie. Indem das Risiko auf diese Weise geteilt und besser auf die verschiedenen Akteure verteilt wird, können Kredite von mindestens 875 Millionen Euro an flämische Unternehmen ausgegeben werden.

Über die Garantievergabe entscheidet in letzter Instanz Gigarant. Die Fazilität kann rückwirkend für Garantien eingesetzt werden, die Gigarant seit dem 1. Januar 2021 gestellt hat.

Hilde Crevits, flämische Wirtschaftsministerin: „Unsere flämischen Unternehmen mussten in den vergangenen beiden Jahren einer Krise nach der anderen die Stirn bieten. Nach Corona und Brexit stehen wir jetzt vor den Folgen des Kriegs in der Ukraine. Um solche Phasen durchzustehen, brauchen Unternehmen und Selbstständige Zugang zu Krediten. Neben der direkten Liquiditätshilfe Flanderns in Form von Brückendarlehen ist ein robustes Garantiesystem nötig, um den Kreditzugang zu sichern. Durch die heute mit der EIB und dem EIF unterzeichneten Rückgarantien profitieren Unternehmen von günstigeren Garantieentgelten, und Gigarant kann mehr flämischen Betrieben unter die Arme greifen. Das ist ein hervorragendes Beispiel für europäische Zusammenarbeit, die konkrete Ergebnisse für flämische Unternehmen liefert.“

Frédéric Meire, Direktor von Gigarant: „Wir freuen uns über die Vereinbarung mit der EIB, um flämische Unternehmen in der aktuell schwierigen Lage weiterhin zu unterstützen. Dieser Schulterschluss erlaubt es uns, finanzielle Härten abzufedern.“

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die Folgen der Pandemie sind in flämischen Unternehmen weiter zu spüren, und nicht überall ist der Finanzierungsbedarf inzwischen gedeckt. Mithilfe von Gigarant und des Europäischen Garantiefonds wird die EIB einen Teil des Kreditrisikos gegenüber flämischen Unternehmen übernehmen. Dadurch können mehr Kredite ausgegeben und weitere Unternehmen erreicht werden. So werden wir wirklich etwas bewegen.“

Grafische Darstellung der Unterstützungsfazilität