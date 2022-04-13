Elval, der Geschäftsbereich Aluminiumwalzprodukte von ElvalHalcor, betreibt das zweitgrößte Warmwalzwerk Europas

Aluminium ermöglicht nachhaltigen Fortschritt im Zuge globaler Megatrends

EIB unterstützt Investitionsprogramm mit 75-Millionen-Euro-Darlehen über zehn Jahre

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 75 Millionen Euro mit einer Laufzeit von zehn Jahren an Elval, den Geschäftsbereich Aluminiumwalzprodukte von ElvalHalcor. Das Unternehmen finanziert damit 50 Prozent seiner Neuinvestitionen.

Die erste Phase des auf fünf Jahre angelegten Investitionsprogramms von ElvalHalcor wurde 2020 mit der Errichtung einer viergerüstigen (Tandem-)Warmfertigungsstraße im Elval-Werk in Oinofyta (Griechenland) abgeschlossen. Das Programm soll die Produktionskapazität für flachgewalztes Aluminium auf insgesamt 485 000 Tonnen pro Jahr steigern.

Die neuen Investitionen betreffen die zweite Phase des Investitionsprogramms mit zusätzlichen 150 Millionen Euro. Ziel ist es, angesichts wachsender Marktnachfrage nach starren Verpackungen und anderen Aluminiumprodukten im Zuge globaler Megatrends die Produktionskapazität zu erhöhen.

Geplant sind ein neues Kaltwalzwerk, eine neue Lackierstraße mit zugehöriger Ausrüstung, ein neuer Schmelzofen und die Beseitigung von Engpässen bei der Brammenverarbeitung. All das wird die Umweltbilanz deutlich verbessern. Effizientere neue Maschinen und Ausrüstung sollen dazu beitragen, die Vorgaben zur Verringerung der Energieintensität des Werks zu erreichen sowie die Retourenquoten und damit die Umweltbelastung und den CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren. Die Investitionen stehen voll in Einklang mit den Grundsätzen von Industrie 4.0. Dabei dürften insgesamt 114 Arbeitsplätze entstehen.

Die Zusammenarbeit zwischen der EIB und Elval wurde am 13. April in Athen bei der feierlichen Unterzeichnung des Darlehensvertrags durch EIB-Präsident Werner Hoyer und Michael Stassinopoulos, den Vorstandsvorsitzenden von ElvalHalcor, bekannt gegeben.

Stassinopoulos: „Produktionssteigerung, Innovation und Außenorientierung sind Elvals strategische Wachstumssäulen. Das EIB-Darlehen ermöglicht den technologisch wegweisenden Investitionsplan des Geschäftsbereichs Aluminiumwalzprodukte von ElvalHalcor, stärkt die Spitzenposition griechischer Hersteller bei globalen Megatrends und trägt zur Kreislauf- und digitalen Wirtschaft, zur Energiewende und zu den Klimaneutralitätszielen bei. Ich möchte mich persönlich bei der EIB und ihrem Präsidenten Werner Hoyer für ihre heutige Anwesenheit und ihre kontinuierliche Unterstützung unserer Arbeit bedanken.“

Hoyer: „Die Europäische Investitionsbank freut sich, ElvalHalcor 75 Millionen Euro für schnellere Investitionen in Innovation, Energieeffizienz und Recycling bereitzustellen. Diese visionären Investitionen werden die nachhaltige Produktion eines der führenden europäischen Aluminiumunternehmens stärken. Sie sind Teil unserer breit angelegten Unterstützung für transformative Investitionen des privaten Sektors in einer Reihe von Branchen.“

Elval ist der Geschäftsbereich Aluminiumwalzprodukte der ElvalHalcor S.A. und einer der weltweit führenden Hersteller von Aluminiumwalzprodukten. Elval ist seit fast fünfzig Jahren mit einer breiten Palette von Qualitätsprodukten für den Verpackungs-, Bau-, Schiffbau-, Automobil-, Energie-, Industrie- und Haustechnikmarkt als vertrauenswürdiger Partner und innovativer Aluminiumhersteller anerkannt. Über ein etabliertes globales Vertriebsnetz in 21 Ländern exportiert das Unternehmen mehr als 80 Prozent seiner Produktion in über 60 Länder. Es bietet nachhaltige und wettbewerbsfähige Lösungen, die weltweit die Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden erfüllen.

Globale Nachhaltigkeits-Megatrends wie Verstädterung, Klimaneutralität und eine saubere Kreislaufwirtschaft treiben in den Endmärkten, in denen Elval aktiv ist, die Nachfrage nach flachgewalztem Aluminium und damit das Wachstum voran. Aluminium ist recycelbar, nachhaltig und erzeugt beim Recyceln nur wenig CO 2 -Emissionen. Aluminiumdosen können in einem wirklich geschlossenen Recyclingprozess ohne Verschlechterung ihrer ursprünglichen Qualität beliebig oft recycelt werden.

Der Finanzierungsvereinbarung gingen monatelange Vorarbeiten von Elval und der EIB voraus. Das Aluminiumunternehmen arbeitet mit seinen Produkten und seiner Geschäftstätigkeit an einer nachhaltigen Zukunft.

In den vergangenen zehn Jahren hat die EIB acht Milliarden Euro für Investitionen des privaten Sektors in Griechenland bereitgestellt.

ElvalHalcor

ElvalHalcor ist ein weltweit führender Aluminium- und Kupferhersteller. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung und Know-how, eine starke Produktionsbasis in 17 hochmodernen Betriebsstätten und eine Marktpräsenz in über 100 Ländern. Es bietet nachhaltige Lösungen und Produkte in sich dynamisch entwickelnden Märkten wie Verpackung, Verkehr, Bauwirtschaft, HLK und erneuerbare Energien.