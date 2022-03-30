Neue Finanzierungsverträge mit der Jordan Commercial Bank unterzeichnet

Neue Partnerschaft zur Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit in der Coronakrise

Ankündigung auf der gemeinsamen KMU-Konferenz von EIB und jordanischer Zentralbank

Eine neue Kooperation zwischen der Europäischen Investitionsbank und der Jordan Commercial Bank wird es jordanischen Unternehmen leichter machen, Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erhalten.

Die Europäische Investitionsbank stellt der Jordan Commercial Bank 30 Millionen Euro (24 Millionen Jordan-Dinar) für die Weiterleitung von Krediten an heimische Firmen zur Verfügung. Damit hilft sie den Unternehmen, zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen, damit vor allem diejenigen widerstandsfähiger werden, die am meisten mit den Folgen der Pandemie kämpfen.

Diese jüngste Unterstützung der Europäischen Investitionsbank für private Investitionen in Jordanien wurde heute in Amman auf der „Jordan SME Finance 2022“ angekündigt, einer gemeinsamen Konferenz der jordanischen Zentralbank und der Europäischen Investitionsbank.

Caesar Qulajen, Chief Executive Officer der Jordan Commercial Bank: „Die Jordan Commercial Bank unterstützt private Investitionen in Jordanien und hilft ihren Kunden aus dem Unternehmens- und Agrarsektor, in die Zukunft zu investieren und wirtschaftliche Chancen zu schaffen. Dank der neuen Partnerschaft mit der Europäischen Investitionsbank können wir jetzt noch mehr für jordanische Firmen tun. Über unser Filialnetz werden wir damit neue Finanzierungen im Privatsektor anstoßen.“

Gelsomina Vigliotti, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank: „Die jordanische Wirtschaft leidet unter den Folgen der Pandemie, des regionalen Konflikts und des Klimawandels. Die heutige neue Vereinbarung mit der Jordan Commercial Bank zeigt, wie die EU und die jordanischen Partner gemeinsam dazu beitragen, dass private Unternehmen investieren, Arbeitsplätze schaffen und wachsen können. Als Teil des Team Europe freut sich die Europäische Investitionsbank, 30 Millionen Euro in Jordanien bereitzustellen. Damit sollen neue Mittel mobilisiert werden, um private Investitionen zu stärken und die Erholung nach der Pandemie zu beschleunigen.“

Botschafterin Maria Hadjitheodosiou, Leiterin der EU-Delegation im Haschemitischen Königreich Jordanien: „Die Europäische Union unterstützt den jordanischen Privatsektor mit großem Engagement. Die Kooperation von Team Europe mit der Europäischen Investitionsbank wird den Zugang jordanischer Unternehmen zu Krediten verbessern. Das 30-Millionen-Euro-Programm stärkt den Privatsektor, sodass neue Arbeitsplätze entstehen und Unternehmen im Land die Möglichkeit haben, zu wachsen und neue Geschäftschancen zu nutzen.“

Zusammenarbeit mit jordanischen Partnern stärkt wirtschaftliche Krisenfestigkeit der Region

Die Finanzierung der EIB erfolgt im Rahmen der Initiative für wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit (Economic Resilience Initiative, ERI), mit der die Europäische Union auf die Herausforderungen in der südlichen Nachbarschaft wie Flucht und Migration, Wirtschaftsabschwung und politische Krisen reagiert. Im Rahmen dieser Initiative hat die EIB sieben jordanischen Partnerbanken 750 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Team Europe unterstützt private Investitionen in Jordanien

Das jüngste Kreditprogramm der EIB in Jordanien ist Teil ihres verstärkten globalen Engagements. Die Bank will sicherstellen, dass Unternehmen auch weiterhin Zugang zu Krediten haben, um die immensen pandemiebedingten Probleme in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Handel zu bewältigen. Die Genehmigung für die Hilfen erteilten die Finanzminister der Europäischen Union im April 2020, also nur wenige Wochen, nachdem die Tragweite der Pandemie bekannt wurde.

Die Europäische Investitionsbank ist die weltweit größte supranationale Bank. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Seit 1979 hat die EIB 927 Millionen Euro für private Investitionen in Jordanien bereitgestellt.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union (EU) für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie wird neben anderen Finanzinstituten und der Zivilgesellschaft eng und zielorientiert mit Team Europe zusammenarbeiten. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort. https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/