EIB-Delegation trifft Minister und Führungsspitzen von Banken und Unternehmen

Zentralbank Jordaniens und EIB veranstalten Konferenz zu Unternehmensfinanzierungen

Vizepräsidentin auf der Geberkonferenz für nationales Wasserprojekt

Die Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB) Gelsomina Vigliotti kommt diese Woche zu einem zweitägigen Besuch nach Jordanien. Verschiedene Treffen sollen die Zusammenarbeit mit jordanischen Partnern im öffentlichen und privaten Sektor stärken. Außerdem wird die Vizepräsidentin neue Finanzierungen für Unternehmensinvestitionen bekannt geben und Gespräche über eine Unterstützung der EIB für Wasserprojekte in Jordanien führen. Es ist der erste Besuch einer hochrangigen EIB-Delegation in Jordanien seit Ausbruch der Coronapandemie.

Nasser Shraideh, Minister für Planung und internationale Zusammenarbeit des Haschemitischen Königreichs Jordanien: „Die Europäische Investitionsbank ist ein wichtiger Partner für Jordanien, und ich freue mich, Vizepräsidentin Vigliotti zu ihrem ersten offiziellen Besuch in unserem Land begrüßen zu dürfen. Durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Fachleuten beider Seiten kann die EIB ihr einzigartiges finanzielles und technisches Know-how einbringen und damit das Wachstum des Privatsektors und Investitionen in landesweite Wasserprojekte fördern.“

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Als Bank der EU unterstützt die Europäische Investitionsbank transformative Investitionen des privaten und öffentlichen Sektors in ganz Jordanien. So erleichtert sie Unternehmen den Zugang zu Kapital und hilft dem Land, die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Jordanien ist ein wichtiges Land für die EIB. Seit 43 Jahren fördert die Bank dort Energie-, Wasser-, Bildungs- und Verkehrsprojekte sowie Investitionen des Privatsektors. Mit meinem Team aus Finanz- und Technikfachleuten werde ich mit unseren jordanischen Partnern erörtern, wie wir Jordaniens wirtschaftliche Resilienz gegenüber aktuellen und künftigen Herausforderungen stärken und in Zukunft noch mehr im Land erreichen können.“

Maria Hadjitheodosiou, Botschafterin der Europäischen Union in Jordanien: „Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Durch den Besuch in dieser Woche können wir die Zusammenarbeit zwischen Jordanien und Europa weiter vertiefen.“

Gezielte Ausrichtung auf Jordaniens nationale Prioritäten

Bei ihrem Besuch am 30. und 31. März trifft Vizepräsidentin Vigliotti den Minister für Planung und internationale Zusammenarbeit, den Finanzminister, den Gesundheitsminister, den Minister für Energie und Rohstoffe und den Minister für Wasser und Bewässerung.

Förderung der wirtschaftlichen Resilienz in Jordanien

Die EIB hat ihre Unterstützung für Unternehmensinvestitionen in Jordanien und weltweit verstärkt, um der Wirtschaft bei der Bewältigung der Pandemiefolgen zu helfen.

Am 30. März präsentiert die EIB die Ergebnisse ihrer Umfrage zur Kreditvergabe durch Banken in Jordanien und ihrer Analyse zu kurz- und langfristigen Auswirkungen der Coronapandemie, zum Klimarisiko und zur Digitalisierung im jordanischen Bankensektor.

Darüber hinaus wird die EIB lokalen Partnerbanken umfangreiche neue Finanzierungen für Kredite an Firmen in Jordanien zusagen.

Finanzierungen für Wasser- und Klimaprojekte

Die EIB ist der weltweit größte Geldgeber für Wasserprojekte. In den letzten Jahren stellte sie in Jordanien 779 Millionen Euro für Trinkwasser-, Abwasser- und Bewässerungsvorhaben bereit.

Am 31. März nimmt Vizepräsidentin Vigliotti an der Geberkonferenz für das Aqaba-Amman Water Desalination and Conveyance Project teil.

Die EIB hat in Jordanien seit 1979 langfristige Finanzierungen von 2,3 Milliarden Euro für öffentliche und private Projekte vergeben.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie wird als Teil von Team Europe eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/