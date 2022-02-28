© Shutterstock

EIB leiht Pekao Leasing 132 Millionen Euro für Finanzierungen an KMU, Midcap-Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, Bank Pekao S.A. stellt Garantie

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der Pekao Leasing, einer Leasinggesellschaft der Bank Pekao S.A. Capital-Gruppe, den achten Finanzierungsvertrag abgeschlossen. Er betrifft ein Darlehen von 132 Millionen Euro für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Midcap-Unternehmen mit maximal 3 000 Beschäftigten und öffentliche Einrichtungen in Polen. Als Sicherheit und Voraussetzung für die Finanzierung dient eine Garantievereinbarung zwischen der EIB und der Bank Pekao S.A., die ebenfalls heute unterzeichnet wurde.

Die von Pekao Leasing weitergeleiteten EIB-Mittel fließen in Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, etwa in die Forschung und Entwicklung. Die Investitionen dürfen jeweils höchstens 25 Millionen Euro betragen. Die EIB kann bis zu 100 Prozent der Kosten finanzieren, jedoch nicht mehr als 12,5 Millionen Euro.

Mindestens 20 Prozent der Darlehensmittel kommen dem Klimaschutz und der ökologischen Nachhaltigkeit zugute, etwa durch die Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge. Diese grünen Investitionen werden die Treibhausgasemissionen in Polen senken und helfen, das im nationalen Energie- und Klimaplan festgelegte Ziel für 2040 zu erreichen. Weitere 20 Prozent der Mittel dienen der Gleichstellung der Geschlechter und der Förderung weiblichen Unternehmertums.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „KMU, Midcap-Unternehmen und öffentliche Einrichtungen leiden am meisten unter der Coronapandemie. Deswegen muss das Finanzierungsangebot für sie dringend ausgeweitet werden. Wir freuen uns, dass wir sie mit einem erfahrenen Partner wie der Bank Pekao S.A. unterstützen können. Bemerkenswert ist auch, dass 40 Prozent der Mittel in den Klimaschutz, die Gleichstellung der Geschlechter und das weibliche Unternehmertum fließen.“

Die EIB arbeitet seit 2005 mit der Pekao Leasing zusammen und hat mit ihr Darlehensverträge über mehr als 700 Millionen Euro unterzeichnet. Die neue Vereinbarung setzt die langjährige Partnerschaft zwischen der EIB und der Bank Pekao-Gruppe fort.

Leszek Skiba, Vorstandsvorsitzender der Bank Pekao S.A.: „Die langjährige Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank ist für die Bank Pekao-Gruppe sehr wichtig. Dadurch können wir Leasingfinanzierungen an Unternehmen vergeben, die sich entwickeln oder moderner werden wollen. Deshalb freuen wir uns, dass wir dank der neuen Vereinbarung zwischen der Pekao Leasing und der EIB, für die unsere Bank eine Garantie stellt, erneut günstige Finanzierungen an KMU vergeben können. Das ist eine große Hilfe für Geschäftsleute und zeigt ihnen, dass wir sie nicht vergessen und Produkte speziell für ihren Bedarf entwickeln. Ein großer Teil der Mittel ist für die Finanzierung von Energieeffizienzprojekten bestimmt. Das entspricht der ESG-Strategie der Pekao-Gruppe.“

Szymon Kamiński, Präsident der Pekao Leasing: „Die Pekao Leasing hat sehr gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit internationalen Finanzinstitutionen. Dies ist der achte Finanzierungsvertrag mit der EIB. Wir konzentrieren uns auf die Finanzierung von Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen, vor allem in Maschinen und Ausrüstung. Da die Industrie in den letzten Quartalen wieder mehr produziert hat und Kunden der Pekao Leasing mehr Finanzierungen erhalten, sind wir sicher, dass die neuen Mittel polnische Unternehmen schnell erreichen werden, vor allem diejenigen, die in eine emissionsärmere und energieeffizientere Produktion investieren wollen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 2021 stellte die EIB-Gruppe 6,5 Milliarden Euro für Projekte in Polen bereit.

Die Bank Pekao S.A. wurde 1929 gegründet und ist eines der größten Finanzinstitute in Mittel- und Osteuropa. In Polen ist sie mit einer Bilanzsumme von mehr als 240 Milliarden Zloty die zweitwichtigste Universalbank. Über das zweitgrößte Zweigstellennetz des Landes betreut die Bank Pekao mehr als 5,9 Millionen Kundinnen und Kunden. Als führende polnische Unternehmensbank zählt sie jedes zweite Unternehmen in Polen zu ihren Kunden. Ihr Status als Universalbank beruht auf ihrer Marktführerschaft im Privatkundensektor, in der Vermögensverwaltung und bei Brokerleistungen. Ihr diversifiziertes Geschäftsprofil stützt sich auf eine erstklassige Bilanz und ein hervorragendes Risikoprofil, was sich in den niedrigsten Aufwendungen für Risikorückstellungen, soliden Kapitalkennzahlen und der Tatsache widerspiegelt, dass sie gut gerüstet gegenüber makroökonomischen Bedingungen ist (in den EU-weiten Stresstests der EBA belegte sie Platz 2 der 50 resilientesten Banken).

Seit 1998 notieren die Aktien der Bank Pekao an der Warschauer Börse und sind Teil mehrerer polnischen (darunter WIG20 und WIG) und internationaler Indizes (u. a. MSCI EM, Stoxx Europe 600 und FTSE Developed). Pekao schüttet eine der höchsten Dividenden in Polen aus: insgesamt 20 Milliarden Zloty in den letzten zehn Jahren.

Die seit 1995 bestehende Pekao Leasing Sp. z.o.o. ist eine der führenden Leasinggesellschaften Polens. Sie gehört zur Bank Pekao S.A. Capital-Gruppe und zur PZU SA-Gruppe. Über ein Vertriebsnetz mit 44 Filialen in sieben Regionen bietet sie seit Beginn ihrer Tätigkeit Operating Leasing und Finanzierungsleasing sowie Miet- und Leasingkreditleistungen in ganz Polen.