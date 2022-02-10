Die europäischen Kunden des Hochtechnologieunternehmens TRUMPF profitieren durch günstigere Finanzierungsmöglichkeiten

Das Darlehen erleichtert die Anschaffung hochinnovativer, vernetzter Industriemaschinen für die ressourcenschonende und energieeffiziente Fertigung

Die TRUMPF Bank, unterstützt von der Europäischen Investitionsbank (EIB), bietet Maschinenbaufirmen und anderen Kunden in Europa künftig günstigere Finanzierungen an. Die EIB vergibt dafür ein Darlehen über 50 Millionen Euro an die Bank des Hochtechnologieunternehmens.

Das Darlehen erleichtert der verarbeitenden Industrie die Anschaffung hochinnovativer Maschinen, wie Werkzeugmaschinen zum Schneiden, Stanzen und Biegen, sowie industrieller Laser.

Von den günstigeren Zinssätzen profitieren TRUMPF Kunden in Europa bei der klassischen Darlehensfinanzierung, beim Leasing oder Mietkauf. Die TRUMPF Bank verfügt seit 2014 über eine Vollbanklizenz und bietet auch Mitarbeitern in Deutschland Sparbücher und Festgelder an. Ihre Eigenkapitalquote liegt bei mehr als 25 Prozent und damit deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Die Europäische Investitionsbank fördert Projekte mit Schwerpunkt in den Bereichen Innovation, Qualifikation, Klimaschutz und strategische Infrastruktur. Dafür gibt sie Finanzmittel über Kreditinstitute wie die TRUMPF Bank an Unternehmen weiter. Zugang zu den Mitteln erhalten kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit weniger als 250 Mitarbeitern sowie größere Mittelständler mit weniger als 3000 Mitarbeitern.

Für die EIB ist es die erste Finanzierung in Form eines Globaldarlehens an eine Unternehmensbank in Deutschland. Das Projekt unterstützt gleich drei Ziele der EU-Bank: Innovation, Klimaschutz und Förderung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU).

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, zuständig für das Geschäft in Deutschland, sagt: „Die Zusammenarbeit mit der TRUMPF Bank erleichtert mittelständischen Firmen den Zugang zu Hochtechnologie. Durch Ersatzinvestitionen lassen sich Ressourcen schonen. Das spart auch Energie ein.“

„Wir sind stolz, dass es uns als kleiner Bank gelungen ist, die EIB als Finanzierungspartner zu gewinnen. Die guten Darlehens-Konditionen geben wir an unsere Kunden weiter. Das stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem europäischen Kapitalmarkt“, ergänzt Sabrina Mebus, Geschäftsführerin der TRUMPF Bank.

Das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF bietet Fertigungslösungen in den Bereichen Werkzeugmaschinen und Lasertechnik. Die digitale Vernetzung der produzierenden Industrie treibt das Unternehmen durch Beratung, Plattform- und Softwareangebote voran. TRUMPF ist Technologie- und Marktführer bei Werkzeugmaschinen für die flexible Blechbearbeitung und bei industriellen Lasern.

2020/21 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 14.800 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. Mit mehr als 80 Tochtergesellschaften ist die Gruppe in fast allen europäischen Ländern, in Nord- und Südamerika sowie in Asien vertreten. Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und der Schweiz, in Polen, Tschechien, den USA, Mexiko und China.