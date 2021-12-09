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TRUMPF INNOVATION MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 6.500.000 €
Spanien : 7.500.000 €
Deutschland : 26.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2021 : 6.500.000 €
9/12/2021 : 7.500.000 €
9/12/2021 : 10.000.000 €
9/12/2021 : 26.000.000 €
15/12/2022 : 75.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: TRUMPF Bank erhält EIB-Darlehen von 50 Millionen Euro für ihre Kunden

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2021
20190685
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRUMPF INNOVATION MBIL
TRUMPF FINANCIAL SERVICES GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of innovative small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps through the Promoter's financing arm Trumpf Financial Services GmbH.

Small and medium-sized Enterprises (SMEs) and mid-caps, and climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

Part of the sub-loans will contribute to Climate Action due to energy improvement in replacement investments of energy intensive equipment and machinery.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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