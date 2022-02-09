Neue Vereinbarung erweitert zum dritten Mal das Handelsförderungsprogramm der EIB um insgesamt 550 Millionen Euro

Finanzierungen unterstützen direkt die Handels- und Exportfinanzierungsdienste, die die teilnehmenden griechischen Banken landesweit privaten Unternehmen anbieten

Griechenland ist das einzige Land Europas, das von einer solchen Initiative profitiert

International tätige private Unternehmen in ganz Griechenland profitieren von einer neuen Fazilität für Handelsfinanzierungen im Umfang von 350 Millionen Euro, die heute von der Europäischen Investitionsbank und Citi in Athen besiegelt wurde.

Die neue Fazilität ist die dritte Erweiterung des Handelsförderungsprogramms der EIB von insgesamt 550 Millionen Euro und unterstützt direkt die Handels- und Exportfinanzierungsdienste, die die teilnehmenden griechischen Banken für griechische Privatunternehmen erbringen.

Das Handelsförderungsprogramm der EIB, an dem Citi seit seiner Einrichtung im Jahr 2013 als führender Partner beteiligt ist, wurde speziell für Griechenland entwickelt. Es soll eine Marktlücke schließen, die die internationalen Geschäfte griechischer Unternehmen weiterhin einschränkt, indem es über Handelsgarantien Wechselkurs-, politische und Zahlungsrisiken abdeckt. Griechenland ist das einzige Land in Europa, das von dieser Initiative profitiert.

Dank der heutigen Vereinbarung erhalten private Unternehmen in ganz Griechenland in einigen Wochen Zugang zu neuen Handelsfinanzierungen im Umfang von 350 Millionen Euro. Sie werden vor Ort von der Eurobank, der Piraeus Bank und der National Bank of Greece abgewickelt und von der EIB und Citi besichert. Andere internationale Banken dürften sich für den verbleibenden Betrag dieses dritten Programmzyklus anschließen.

Unterzeichnet wurde die Vereinbarung über 350 Millionen Euro am Sitz von Citi in Athen von Emilios Kyriacou, dem Citi Country Officer für Griechenland, Zypern und Malta, und Ioannis Kaltsas, dem Leiter des Investitionsteams der EIB für Griechenland, in Anwesenheit des griechischen Finanzministers Christos Staikouras.

Christos Staikouras, griechischer Finanzminister und Gouverneur der EIB: „Die heutige neue Vereinbarung – die dritte Erweiterung des Handelsförderungsprogramms der Europäischen Investitionsbank – schafft die Grundlage dafür, dass griechische Firmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, leichteren Zugang zu den Weltmärkten erhalten. International tätige private Unternehmen in ganz Griechenland profitieren von einer neuen Handelsfinanzierungspartnerschaft zwischen der Europäischen Investitionsbank und Citi. Die drei griechischen systemrelevanten Banken Eurobank, Piraeus Bank und National Bank of Greece beteiligen sich aktiv an der Umsetzung des Programms, das landesweit Unternehmen Zugang zu Handelsfinanzierungen bietet. Ich freue mich, dass internationale und nationale Banken die Öffnung, Expansion und die Krisenfestigkeit griechischer Unternehmen fördern sowie die Bemühungen Griechenlands um ein gesundes Unternehmertum und mehr Wachstum unterstützen.“

„Exportorientierte Unternehmen sind ein wesentlicher Teil der griechischen Wirtschaft. Damit die Wirtschaft wachsen kann, muss der internationale Handel ausgeweitet werden. Handelsfinanzierungen sind in den meisten Fällen die Voraussetzung für den internationalen Handel. Die EIB hat daher die feste Absicht, mit internationalen und griechischen Banken zusammenzuarbeiten, um die Hindernisse in diesem Bereich zu beseitigen. Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen in Griechenland: „Die neue Partnerschaft zwischen der EIB und Citi im Umfang von 350 Millionen Euro stützt sich auf den Erfolg der bisherigen Zusammenarbeit bei Handelsfinanzierungen. Führende griechische Unternehmen, vor allem KMU, erhalten so leichter Zugang zu den Weltmärkten. Die heutige Vereinbarung unterstreicht das Engagement internationaler und nationaler Banken, die sicherstellen wollen, dass griechische Unternehmen ihr Geschäft ausweiten und Arbeitsplätze schaffen können.

Emilios Kyriacou, Citi Country Officer: „Citi will Wachstum und wirtschaftlichen Fortschritt in Griechenland fördern. Wir sind in dem Land seit 1964 und damit länger als jede andere internationale Bank tätig. Die heute unterzeichnete Handelsfinanzierungsinitiative belegt, dass wir ein zuverlässiger Partner für das Land sind, in dem wir wirksame Lösungen für die Wirtschaft und unsere Kunden anbieten. Das Programm unterstützt die internationalen Handelsgeschäfte der griechischen Banken und das unternehmerische Ökosystem des Landes und leistet einen positiven Beitrag zur Realwirtschaft Griechenlands.“

Seit seiner Einführung im Jahr 2013 bis 2021 hat das Handelsförderungsprogramm erfolgreich Handelsfinanzierungen von nahezu einer Milliarde Euro unterstützt. Durch die Handelsfinanzierungen konnten griechische Unternehmen mehr investieren und neue Arbeitsplätze schaffen. Seit Start des Handelsförderungsprogramms im Jahr 2013 ist Citi der führende Geldgeber für alle teilnehmenden griechischen Geschäftsbanken.

Die überwiegende Mehrheit der Handelsgeschäfte beinhaltet in irgendeiner Form Kredite, Versicherungen oder Garantien, und Unternehmen, die an internationalen Ausschreibungen teilnehmen, benötigen in der Regel finanzielle Garantien. Das Handelsförderungsprogramm der EIB hat griechischen Banken, die den Unternehmenssektor des Landes am besten kennen, erheblich geholfen, ihre Handelsfinanzierungen auszuweiten.

Das neue Programm dürfte in einigen Wochen anlaufen. Unternehmen, die Handelsfinanzierungen unter der neuen Fazilität in Anspruch nehmen möchten, können sich direkt an eine der griechischen Partnerbanken wenden.

Im vergangenen Jahr stellte die Europäische Investitionsbank-Gruppe neue Finanzierungen im Rekordbetrag von 4,85 Milliarden für öffentliche und private Investitionen in Griechenland bereit.

Citi

Citi ist eine weltweit führende Bank, die rund 200 Millionen Kunden in mehr als 160 Ländern und Hoheitsgebieten betreut. Das Unternehmen bietet Privatkunden, Unternehmen, Behörden und Institutionen ein breites Spektrum an Finanzprodukten und -dienstleistungen, darunter Kredite für Privat- und Firmenkunden, Investment Banking, Wertpapiergeschäfte, Transaktionsdienste und Vermögensverwaltung.