© Talgo

Mit den Mitteln der Bank der EU finanziert Talgo seine FEI 2021–2024, den digitalen Wandel und weitere Investitionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Patentes Talgo haben ein grünes Darlehen über 35 Millionen Euro unterzeichnet, um die FEI-Strategie des spanischen Unternehmens zu finanzieren. Patentes Talgo ist führend in der Konstruktion, Fertigung und Instandhaltung von schnellen und leichten Zügen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Las Rozas bei Madrid. Alle Investitionen werden im Zeitraum 2021–2024 in Spanien vorgenommen.

Die Finanzierung der EIB stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, das damit neue Lösungen für rollendes Material entwickeln und sein Produktangebot erweitern kann.

Dies ist bereits die dritte Vereinbarung mit Patentes Talgo. Gefördert werden Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation, um Schlüsselbauteile und -systeme für emissionsarme Schienenfahrzeuge zu entwickeln. Alle EIB-finanzierten Investitionen stehen in Einklang mit der Strategie der EU für nachhaltige und intelligente Mobilität und dem Klimabank-Fahrplan der Bank. Die Investitionen erhöhen nicht nur die Sicherheit der Produkte und Produktionsverfahren, sondern haben auch positive Umweltwirkungen, da energieeffizienteres Rollmaterial entwickelt und recycelbare Verbundwerkstoffe eingesetzt werden. Sie fördern ein erschwingliches Hochgeschwindigkeitsbahnnetz und den schrittweisen Umstieg auf den Personen- und Güterschienenverkehr und tragen damit zu nachhaltiger Mobilität bei.

Unter den EIB-finanzierten Investitionsplan fallen auch FEI-Projekte, die auf das EU-Programm Horizont 2020 im Bereich „intelligenter, umweltfreundlicher und integrierter Verkehr“ abgestimmt sind. Das Ziel des Programms: die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Verkehrsindustrie zu steigern und ein ressourcenschonendes, umweltfreundliches und sicheres europäisches Verkehrssystem zum Nutzen aller Bürgerinnen und Bürger aufzubauen.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Wir freuen uns, erneut die FEI-Strategie von Talgo zu finanzieren und unseren Einsatz für einen nachhaltigen Verkehr unter Beweis zu stellen. Unsere Finanzierung zeigt, dass die EIB Spanien bei einer wirtschaftlichen Erholung in Einklang mit den Zielen Umweltschutz, Innovation und Beschäftigung entschlossen unter die Arme greift.“

Talgo-Präsident Carlos Palacio: „Talgo setzt seit seiner Gründung vor fast 80 Jahren auf Innovation im Eisenbahnsektor. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Bahn die Antwort auf den Klimanotstand ist, und dass wir mit der Hilfe der EIB weiter an der Dekarbonisierung des Verkehrs arbeiten können.“

Hintergrundinformationen

Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre Ziele zu erreichen: In den nächsten zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe ab Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Talgo

Das Unternehmen Talgo ist eine feste Größe im Bereich der Konstruktion, Fertigung und Instandhaltung von leichten Hochgeschwindigkeitszügen und in neun Ländern industriell präsent: Ägypten, Dänemark, Deutschland, Kasachstan, Russland, Saudi-Arabien, Spanien, Usbekistan und Vereinigte Staaten. Talgo ist weltweit für seine Innovationsfähigkeit, einzigartige Technologie und Zuverlässigkeit bekannt.