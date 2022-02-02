© Shutterstock

EIB-Finanzierung für disruptive Technik in der strategisch wichtigen Halbleiterbranche

Die Europäische Union stärkt damit ihre Innovationskompetenz und ihre industrielle Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Wirtschaft

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das französische Unternehmen Menta, europäischer Vorreiter auf dem Gebiet der programmierbaren Halbleiter (eFPGA), haben einen Finanzierungsvertrag über 7,5 Millionen Euro unterzeichnet.

Damit sollen das Wachstum und die technologische Weiterentwicklung der Firma in einem stark wachsenden Sektor vorangetrieben werden. Die Finanzierung ermöglicht vor allem die raschere Kommerzialisierung der innovativen Produkte und Dienstleistungen von Menta. Außerdem trägt sie direkt zur Schaffung von mehr als 40 Arbeitsplätzen (VZÄ) in der Europäischen Union bei. Dabei handelt es sich vor allem um hoch qualifizierte Arbeitsplätze in FuE und im Verkauf.

Menta ist ein weltweit anerkannter Spezialist für eFPGA-Technologie (Embedded Field Programmable Gate Array). eFPGA sind integrierte Schaltkreise, die aus einem Netz programmierbarer Zellen bestehen und für „Systems on a Chip“ (SoC) verwendet werden, bei denen sich auf einem Chip alle Komponenten eines Computers befinden.

Menta ist der einzige Akteur in der Halbleiterbranche, der die bahnbrechende eFPGA-Technologie „soft IP“ anbietet. Mit eFPGA verfügen Ingenieure über eine flexible, sichere, leistungsstarke und energiearme Technologie. Sie wird in Anwendungen künstlicher Intelligenz eingesetzt, die hohe Anforderungen an Rechenleistung und Energieeffizienz stellen und deren Algorithmen ständig weiterentwickelt werden.

In einer Zeit massiver Lieferkettenstörungen bei Komponenten hat Europa die Chance, einen Teil der benötigten Halbleiter wieder selbst herzustellen Die von Menta entwickelten rein französischen Technologien und Lösungen können Europa zum Vorreiter in diesem strategisch bedeutsamen Sektor machen und eine durch und durch europäische Lieferkette für Mikrochips aufbauen.

Das Projekt stärkt die Innovationskompetenzen der europäischen Halbleiterindustrie. Es fördert den europäischen Digitalsektor und die Relevanz Europas im weltweiten Kontext und dürfte sich auch positiv auf die Beschäftigung und die Wettbewerbsfähigkeit auswirken.

Das Darlehen beläuft sich auf 7,5 Millionen Euro und wird in zwei Tranchen von je 3,75 Millionen Euro ausgezahlt.

Die Finanzierung entspricht den Zielen des von der Europäischen Union eingerichteten Paneuropäischen Garantiefonds, der von der Europäischen Investitionsbank verwaltet wird. Der Paneuropäische Garantiefonds wurde von den EU-Mitgliedstaaten mit 25 Milliarden Euro ausgestattet und soll die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie abfedern, indem er langfristige Finanzierungen für KMU in den Mitgliedsländern ermöglicht.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB freut sich, ein europäisches Unternehmen zu unterstützen, das ein Spitzenreiter bei Innovationen in der Halbleiterbranche ist. Diese ist entscheidend für die strategische Autonomie Europas. Ohne Halbleiter stehen viele Abläufe still, ohne sie sind zahlreiche Aktivitäten, die von der Verfügbarkeit von Chips abhängen, nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Bank der EU nimmt ihre strategisch wichtige Aufgabe wahr, die Weiterentwicklung vielversprechender Unternehmen wie Menta zu finanzieren. Mithilfe ihrer Technologien kann Europa eine Vorreiterrolle in einem Sektor übernehmen, der sich ständig weiterentwickelt.“

Vincent Marcus, CEO von Menta: „Das Darlehen der Europäischen Investitionsbank ist ein entscheidender Schritt vorwärts für Menta. Weltweit ist die Lage der Industrie angespannt, was sich auf die Produktionskapazitäten vieler Sektoren auswirkt. Die Finanzierung der EIB bestätigt unser Industriemodell und wird uns eine schnellere Weiterentwicklung ermöglichen. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung bedanken.“

Menta