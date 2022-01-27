© Shutterstock

Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt an DPG Media ein Darlehen von 100 Millionen Euro für die weitere Digitalisierung ihrer Medienplattformen

Digitale Medienplattformen der DPG Media Group in Belgien und den Niederlanden sollen von 2021 bis 2023 ausgebaut und innovativer werden

Darlehen für ein Digitalisierungsprojekt von insgesamt 244 Millionen Euro, mit dem die Gruppe ihre Wettbewerbsposition auf lokaler Ebene in einer zunehmend globaleren Medienlandschaft behaupten will

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der DPG Media Group einen Darlehensvertrag über 100 Millionen Euro unterzeichnet. Das Darlehen ist für ein großes Investitionsprojekt der DPG Media Group in Höhe von 244 Millionen Euro bestimmt und betrifft den Ausbau der digitalen Medienplattformen von DPG in Belgien und den Niederlanden. Die EIB-Finanzierung soll die digitale Umsetzung bestehender Marken und Medien beschleunigen sowie neue, sichere und hochwertige digitale Netze für Werbetreibende und für Nutzerinnen und Nutzer schaffen.

Die geplanten Innovationen sollen die hochwertige Verbreitung lokaler Inhalte über die Plattformen von DPG Media erleichtern und neue Funktionalitäten wie KI beinhalten. Daneben sollen sie die Transparenz und Sicherheit des Werbemarktes erhöhen. Die Investitionen laufen bis 2023 und ermöglichen es der DPG, ihre Wettbewerbsposition auf lokaler Ebene in einer zunehmend globaleren Medienlandschaft zu behaupten.

Der Wettbewerb in der europäischen Medienlandschaft steigt und der Markt wird laufend digitaler. Dabei spielen globale Technologieriesen eine immer dominantere Rolle. Lokale Medienunternehmen müssen sich sowohl auf dem Werbemarkt als auch beim Vertrieb von Inhalten dem zunehmenden Wettbewerb dieser großen Technologieunternehmen stellen.

Kris Peeters, Vizepräsident der EIB: „Digitalisierung ist ein vorrangiges Ziel der Europäischen Union. Dabei spielen Zugang und Sicherheit eine wichtige Rolle. Der Wettbewerb in der derzeitigen Medienlandschaft steigt, wodurch Investitionen in Innovation und Digitalisierung immer wichtiger werden. Einmal mehr zeigt sich hier, welche Bedeutung EIB-Finanzierungen für europäische Unternehmen haben – von Medizintechnikunternehmen bis hin zu KMU und selbst für ein großes Medienunternehmen wie DPG. Mit großer Freude unterstützen wir die DPG Media Group bei der weiteren Digitalisierung ihrer Produktionen und ihres Werbemarktes.“

Christian Van Thillo, Executive Chairman der DPG Media Group: „Als Medienakteur auf dem belgischen und dem niederländischen Markt arbeiten wir jeden Tag hart daran, hochwertige, zuverlässige und lokale Inhalte bereitzustellen. Wir investieren kontinuierlich in unsere Newsrooms, die die Ereignisse in beiden Ländern begleiten und darüber berichten. Gleichzeitig wollen wir unseren Nutzerinnen und Nutzern auf allen unseren digitalen Plattformen das bestmögliche Nutzererlebnis bieten. Deswegen müssen wir noch mehr in diese Plattformen – in die Nachrichtenplattformen Ad.nl und HLN.be und in unsere Videoplattformen VTM GO und Streamz – investieren.

Daneben bauen wir unser eigenes Trusted Web jeden Tag weiter aus. Dieses digitale Ökosystem verbindet alle unsere starken Marken und bietet Werbetreibenden eine sichere, hochwertige Alternative zum offenen Internet, das auf technologischer Ebene von Google dominiert wird und auf dem Fake News immer gefährlicher werden. Werbetreibende können das Trusted Web von DPG Media nutzen, um möglichst viele Menschen in Belgien und den Niederlanden zu erreichen oder anhand der Daten, die wir ihnen bereitstellen können, sehr zielgerichtet Werbung zu machen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank bei diesem Projekt, die uns eine nachhaltige Finanzierung garantiert.“

Hintergrundinformationen:

Belgien hält einen Anteil von 5,20 Prozent an der EIB, die 2021 rund 2,7 Milliarden Euro für Projekte in Belgien bereitstellte.

Die DPG Media Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu informieren, zu unterhalten und zu inspirieren. Der Sitz der internationalen Mediengruppe, die auf dem belgischen, niederländischen und dänischen Markt tätig ist, befindet sich in Antwerpen. Die DPG Media Group beschäftigt 5 396 Personen und verfügt über ein Portfolio von 90 starken Verlags-, Rundfunk- und Fernseh- sowie Dienstleistungsmarken. Jeden Tag erreichen die Marken der DPG Media Group online und offline insgesamt 15 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.