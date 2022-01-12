Journalistinnen und Filmemacher aus aller Welt können ihre besten Storys über den globalen Süden einsenden

EIB-geförderter Preis für Berichterstattung über Lösungen von und für Frauen

Einsendeschluss ist der 10. Februar 2022

Zum zweiten Mal unterstützt die Europäische Investitionsbank (EIB) die Preisverleihung von One World Media für die besten Storys aus aller Welt zu Themen, über die in den Medien unzureichend berichtet wird. Die NGO One World Media setzt sich für eine präzise und kreative Berichterstattung über Entwicklungsfragen ein, die Stereotype durchbricht, das Narrativ verändert und Menschen über Kulturen hinweg verbindet.

Die EIB sponsert einen Preis, mit dem herausragende Medienberichte über Antworten auf aktuelle Herausforderungen von und für Frauen im globalen Süden ausgezeichnet werden. Gefragt sind digitale, Audio- und Filmbeiträge unter anderem aus Rundfunk, Fernsehen oder Printmedien zu den Themen Klimawandel, Umweltschutz, Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung und neue Chancen für Frauen.

Jon Snow, Schirmherr von One World Media und ehemaliger Channel 4-Moderator: „Seit 1988 wurden mehr als 1 000 Journalisten und Filmemacherinnen, die Standards in der internationalen Berichterstattung setzen, mit den One World Media Awards ausgezeichnet. Von diesen großen Berichterstattern unserer Zeit erfahren wir, wie die Welt heute Herausforderungen meistert.“

EIB-Generalsekretärin Marjut Falkstedt, Jury-Mitglied für die Kategorie „Women’s Solutions“: „Ich bin sehr stolz darauf, bei der Preisverleihung für herausragende Medienberichte über Lösungen von und für Frauen mitzuwirken. Wir brauchen Storys mit replizierbaren Beispielen für kleine oder große Initiativen, die der Gesellschaft zeigen, wie sie Herausforderungen vom Klimawandel bis zur aktuellen Pandemie bewältigen kann. Frauen spielen dabei ganz vorne mit. Ich hoffe, diese Auszeichnung hilft, ihre guten Ideen zu verbreiten und uns alle zu inspirieren.“

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Gendergerechtigkeit: „Die EIB will mit ihren Investitionen tief verwurzelte Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern bekämpfen und gleichzeitig die Resilienz und Anpassungskapazität von Frauen und Mädchen weltweit stärken. Unsere Teilnahme an der 2X Challenge und unsere Initiative SheInvest haben uns gezeigt, dass Investitionen in Frauen zur Bekämpfung der Klima- und Wirtschaftskrise beitragen können. Wir brauchen mehr Storys, die den Weg weisen.“

Die One World Media Awards sind nun für Bewerbungen offen. Einsendeschluss ist der 10. Februar 2022. Der Wettbewerb läuft bis Juni 2022 und dient dem Austausch von Storys über Lösungen von und für Frauen. Wir informieren weiter über die Awards.

Hintergrundinformationen:

Die Europäische Investitionsbank

Um mehr für Frauen und Mädchen zu bewirken, hat die EIB-Gruppe eine Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen und einen Gender-Aktionsplan verabschiedet. Damit will sie die Gendergerechtigkeit und vor allem die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen fest in ihrem Geschäftsmodell verankern – bei der Mittelvergabe, Mittelbündelung und Beratung, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union.

Die EIB will auch die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz vorantreiben. Als Bank der EU setzt sie sich bewusst für Diversität und Inklusion ein. Sie bringen unbestreitbare Vorteile für die Bank und bereichern das Umfeld aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

One World Media

One World Media ist eine Organisation ohne Erwerbszweck. Sie wurde vor über 30 Jahren von einer Gruppe von Journalistinnen und Journalisten gegen die damals eingeschränkte, häufig Stereotypen verstärkende internationale Berichterstattung gegründet. Ihr Ziel war eine intensivere, bessere Berichterstattung aus dem globalen Süden.

Seither unterstützt One World Media Journalistinnen und Filmemacher weltweit dabei, Storys zu erzählen, die die Menschen informieren und miteinander verbinden.