EIB-Darlehen von 45,2 Millionen Euro bringt Nachhaltigkeitsstrategie von MERLIN voran und hilft, Energieeffizienz seiner Gebäude zu verbessern

Erstes grünes Darlehen der EIB an MERLIN entspricht EU-Taxonomie

Finanzierung unterstützt Ziele der „Renovierungswelle“, einer Initiative der Europäischen Kommission, die die Sanierungsquote im Gebäudesektor in den nächsten zehn Jahren verdoppeln soll

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein grünes Darlehen von 45,2 Millionen Euro an MERLIN Properties SOCIMI. Mit dem Geld will das Unternehmen die Energieeffizienz seines Gebäudeportfolios verbessern.

Nachhaltigkeit gehört zu den obersten Zielen von MERLIN. Mithilfe des EIB-Darlehens will das Unternehmen die CO 2 -Emissionen seiner Gebäude mit verschiedenen Maßnahmen senken und sie dadurch energieeffizienter machen. Vorgesehen sind unter anderem Verbesserungen an Fassaden, Gebäudedämmungen und Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie die Installation modernster LED-Beleuchtung und von Fotovoltaikanlagen für den Eigenverbrauch. Die mit EIB-Mitteln finanzierten Vorhaben von MERLIN sollen in der Bauzeit rund 460 Arbeitsplätze schaffen.

Das Projekt trägt zur Eindämmung des Klimawandels bei und orientiert sich an der von der Europäischen Kommission vorgeschlagene „Renovierungswelle“. Darin ist vorgesehen, die Quote der energetisch sanierten Gebäude bis 2030 zu verdoppeln, um die Emissionen in der EU um 55 Prozent zu senken. Das von der EIB mitfinanzierte Investitionsprogramm trägt zum Ziel der Bank im Bereich nachhaltige Energie bei und entspricht den Kriterien ihres Klimabank-Fahrplans. Die Investitionen stehen auch mit den nationalen Energie- und Klimaplänen Spaniens und Portugals in Einklang.

Die Bank der EU vergibt für das Projekt ein grünes Darlehen. Die Merkmale dieser Darlehen entsprechen genau den Anforderungen der Bank in Bezug auf Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Außerdem wird voraussichtlich etwa ein Fünftel des von der EIB finanzierten Investitionsvorhabens in spanischen Konvergenzregionen durchgeführt.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Nach einem Bericht des Ministeriums für Verkehr, Mobilität und Stadtplanung entfallen auf die rund drei Millionen Nichtwohngebäude in Spanien 12,5 Prozent des nationalen Energieverbrauchs. In den letzten zehn Jahren ist der Energieverbrauch dieses Gebäudetyps um zehn Prozent gestiegen. Im Gegensatz dazu ging der Verbrauch des Wohngebäudebestands um zwölf Prozent zurück. Deshalb wollen wir MERLIN dabei helfen, die Energieeffizienz seiner Nichtwohngebäude in Spanien und Portugal deutlich zu verbessern. Gleichzeitig trägt die EIB mit ihrem Darlehen zur wirtschaftlichen Erholung nach der Coronakrise und zur Bekämpfung des Klimawandels bei.“

Miguel Ollero, Generaldirektor von MERLIN Properties: „MERLIN Properties will mit verschiedenen Initiativen die CO 2 -Bilanz seiner Vermögenswerte verbessern. Der Finanzierungsbeitrag der EIB gibt uns dabei Rückenwind.“

Die Klimabank der EU

Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den nächsten zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe ab Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die EIB-Gruppe hat 2020 bereits das fünfte Jahr in Folge den Prozentsatz ihrer Finanzierungen für Projekte erhöht, die zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels beitragen: 38 Prozent (2,85 Milliarden Euro) des Finanzierungsvolumens in Spanien betrafen diese Projekte – neun Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Damit war Spanien in der EU der drittgrößte Empfänger von Klimafinanzierungen. Mit diesen Mitteln trägt die EIB unter anderem zur Förderung eines sauberen Verkehrs, der Energieeffizienz, erneuerbarer Energien und der Modernisierung der Stromnetze bei.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (MRL.MC) ist das größte spanische Immobilienunternehmen. Es ist auf der Iberischen Halbinsel tätig, erwirbt und verwaltet Gewerbeimmobilien und investiert dabei vor allem in Büros, Einkaufszentren und Güterverkehrszentren im Core- und Core Plus-Segment. MERLIN Properties ist Teil der Leitindizes IBEX 35, Euro STOXX 600, FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index, GPR Global Index, GPR-250 Index, MSCI Small Caps und Dow Jones Sustainability World Index.