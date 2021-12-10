70-Millionen-Euro-Darlehen an Oasen knüpft an EIB-Finanzierung von 2017 an und unterstützt langfristige Investitionsprogramme

Vor dem Hintergrund des Klimawandels: Mittel fließen in Investitionsprogramm 2022–2026 für höhere Versorgungssicherheit und Trinkwasserqualität

Geplant sind Erneuerung und Kapazitätserhöhung von Wasseraufbereitungsanlagen sowie Modernisierung und Erweiterung von Netzen für Wasserversorgung, -entnahme und -verteilung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der niederländische Trinkwasserversorger Oasen haben einen Darlehensvertrag über 70 Millionen Euro unterzeichnet. Das Unternehmen finanziert damit sein Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026. Mit dem Programm modernisiert Oasen die Wasserversorgungs- und Wasseraufbereitungsinfrastruktur im Versorgungsgebiet. Das Darlehen bringt somit Verbesserungen für rund 790 000 Menschen in 21 niederländischen Kommunen.

Walter van der Meer, CEO von Oasen: „Als Trinkwasserversorger müssen wir flexibel und handlungswillig sein, wenn wir auf die Entwicklungen einer sich verändernden Welt schnell und richtig reagieren wollen. Um die hohe Qualität und die Verfügbarkeit unseres einwandfreien Trinkwassers zu erhalten, müssen wir ständig innovativ sein und investieren. Deshalb setzen wir als Wasserversorger auf eine robuste und nachhaltige Technologie, die eine stärker kreislauforientierte Wassernutzung vorantreibt. Mit der Unterstützung der Europäischen Investitionsbank gewährleisten wir eine zukunftssichere Trinkwasserversorgung für unsere Kundinnen und Kunden.“

Die Mittel der EIB fließen in die Erneuerung und Modernisierung von Wasseraufbereitungsanlagen, Speichern, Pumpstationen und Verteilungsnetzen. So kann Oasen auch in Zukunft Trinkwasser von hoher Qualität im Versorgungsgebiet ausliefern und gleichzeitig erwartete Folgen des Klimawandels wie den bereits bemerkbaren zunehmenden Salzgehalt abfedern.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Den meisten Menschen ist nicht bewusst, was für ein Luxus es ist, wenn jederzeit Trinkwasser von hoher Qualität aus dem Wasserhahn kommt. Oasen muss laufend investieren, um die Versorgungssicherheit und Trinkwasserqualität zu garantieren – für beide ist der Klimawandel eine wachsende Bedrohung. Als stabiler und zuverlässiger Finanzierungspartner sorgen wir dafür, dass Oasen seine Investitionen solide und bezahlbar finanzieren kann.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt langfristige Darlehen für die Ziele der Europäischen Union. Ihre Anteilseigner sind die EU-Mitgliedsländer – die Niederlande halten 5,2 Prozent der Anteile. Mit den 27 Staaten im Rücken kann sich die EIB an den Kapitalmärkten sehr günstig Mittel beschaffen. Diese vergibt sie in Form von günstigen langfristigen Finanzierungen für solide Projekte, die zu den Zielen der Europäischen Union beitragen. 2020 vergab die EIB für Projekte in den Niederlanden Kredite von fast 2,2 Milliarden Euro.

Die Oasen Drinkwater N.V. ist das regionale Trinkwasserversorgungsunternehmen für einen Teil der Provinz Südholland und den westlichen Teil der Provinz Utrecht in den Niederlanden. Oasen versorgt seine 790 000 Kundinnen und Kunden täglich mit einwandfreiem Trinkwasser. Einer der Hauptschwerpunkte des Unternehmens ist öffentliche Gesundheit. Weitere Informationen über Projekte von Oasen.