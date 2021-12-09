EIB-Garantie von 60 Millionen Euro für illimity, um durch Betriebskapitalfinanzierungen über Reverse Factoring für Umsätze von mehr als 1 Milliarde Euro neue Liquidität freizusetzen

EIF-Garantie von 150 Millionen Euro für illimity, um neue Finanzierungen von 215 Millionen Euro auf den Weg zu bringen

Die EIB-Gruppe mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) hat zwei Vereinbarungen mit der illimity Bank S.p.A. („illimity“) unterzeichnet, um Italiens kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Coronapandemie mit neuer Liquidität zu versorgen. Die beiden Garantien der EIB-Gruppe über insgesamt 210 Millionen Euro sollen Kredite von mehr als 1,2 Milliarden Euro anstoßen.

Diese Finanzierung wurde durch einen Beitrag des Europäischen Garantiefonds (EGF) ermöglicht. Er ist Teil des 540-Milliarden-Euro-Pakets, das die Europäische Union als Antwort auf die schwierige Wirtschaftslage und die Produktionsrückgänge infolge der Coronapandemie geschnürt hat.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die Coronapandemie traf Italiens Unternehmen mit voller Wucht. Zusammen mit illimity will die EIB ihnen helfen, sich aus der Krise herauszukämpfen. Nach Schätzungen der ‚Association for Financial Markets in Europe‘ hat die Pandemie KMU zwischen 450 und 600 Milliarden Euro gekostet. Über den Europäischen Garantiefonds, der Unternehmen in der Coronakrise unter die Arme greift, stellt die EIB vor allem KMU Liquidität zur Verfügung, damit sie ihren Betrieb aufrechterhalten, Löhne überweisen und Lieferanten bezahlen können. Italien zählt zu den Ländern, die bislang besonders stark vom EGF profitierten.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Kleine und mittlere Unternehmen sind der Motor der europäischen Wirtschaft. Ihr Wachstum zu fördern, hat für uns Priorität. Der Europäische Garantiefonds ist genau das richtige Instrument, um das umzusetzen und KMU mit der Liquidität zu versorgen, die sie für ihre mittel- bis langfristigen Investitionen brauchen.“

Corrado Passera, CEO und Gründer von illimity: „illimity wurde gegründet, um das Potenzial von KMU zu erschließen und zu fördern. Vor allem bei Lieferkettenfinanzierungen eröffnet uns die Vereinbarung mit der EIB neue Möglichkeiten. In der beispiellosen Situation, in der wir uns befinden, kommt dem Finanzsektor eine große Verantwortung für die Geschäftswelt zu. Deshalb werden wir alle verfügbaren Instrumente nutzen, um unseren Beitrag zu leisten.“

EIB–illimity

Die EIB-Garantie von 60 Millionen Euro ermöglicht Betriebsmittelfinanzierungen für Umsätze von über einer Milliarde Euro. Über Reverse-Factoring-Produkte, die speziell auf die Lieferkette zugeschnitten sind, erhalten Unternehmen Finanzierungen für Betriebsmittel und damit neue Liquidität. Ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden dank der Einschaltung von illimity früher beglichen.

In der Praxis erhalten Lieferanten von illimity je nach Finanzbedarf Vorauszahlungen. Dadurch verbessert sich ihre Betriebskapitalposition, und das Risiko einer Lieferkettenunterbrechung sinkt.

Der Europäische Garantiefonds erlaubt illimity, zusätzlich in Finanzierungsinstrumente investieren, die italienischen Lieferketten zur Verfügung stehen, sodass die Kreditbeträge und die Anzahl der beteiligten Unternehmen höher ausfallen werden. Die Garantie der EIB-Gruppe deckt drei Jahre lang bis zu 75 Prozent des Engagements von illimity gegenüber Abnehmern.

EIF–illimity

Der Europäische Investitionsfonds stellt illimity eine Garantie über 150 Millionen Euro. illimity kann damit ein Kreditportfolio von 215 Millionen Euro für kleine und mittlere Unternehmen aufbauen. Pandemiebetroffene italienische KMU erhalten so Zugang zu günstigen Krediten, und Arbeitsplätze werden gesichert.

Die EIF-Garantie im Rahmen des EGF deckt bis zu 70 Prozent des Risikos, das illimity für diese neuen KMU-Kredite übernimmt.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2020 stellte die EIB-Gruppe 23 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

Europäischer Garantiefonds

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen von Italien und anderen EU-Ländern durch die EIB-Gruppe (EIB und EIF) eingerichtet, um pandemiebetroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen sowie Midcap-Unternehmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und weiteren Finanzierungsinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Sektoren der europäischen Wirtschaft, die am stärksten von der Krise betroffen sind.

illimity Bank S.p.A.

illimity ist eine Hightech-Bankengruppe, die der CEO Corrado Passera gründete, um mit einem innovativen, spezialisierten Geschäftsmodell bestimmte Marktbedarfe zu decken. Sie vergibt Mittel an KMU mit besonderem Potenzial, kauft notleidende Unternehmenskredite auf, die über die eigene Plattform neprix verwaltet werden, und bietet über illimitybank.com digitales Direktbanking an. Zur Gruppe gehört außerdem illimity SGR, ein Spezialist für alternative Investmentfonds, dessen erster Fonds sich auf Unlikely-to-pay-Kredite konzentrierte. Die Geschichte der illimity Group begann im Januar 2018 mit der Gründung der SPAXS S.p.A., einer Special Purpose Acquisition Company, für die eine Rekordsumme von 600 Millionen Euro am Markt eingesammelt wurde. SPAXS erwarb die Banca Interprovinciale S.p.A. Durch die Fusion der beiden Unternehmen entstand die illimity Bank S.p.A., die seit dem 5. März 2019 an der Borsa Italiana S.p.A. notiert ist, zunächst am MTA (Mercato Telematico Azionario) und seit September 2020 im Star-Segment (Ticker: ILTY). Die Mailänder Bankengruppe beschäftigt inzwischen über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schloss die ersten neun Monate 2021 mit einer Bilanzsumme von mehr als 4,6 Milliarden Euro ab.