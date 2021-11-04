Irland erhält als erstes Land Förderung für private Haus- und Wohnungseigentümer aus EU-Programm für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz

Neue Initiative für schnellere Investitionen in Energieeffizienz

Das Ziel: niedrigere Stromrechnungen und weniger CO 2 ‑Emissionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Avant Money fördern grüne Neuinvestitionen von Haus- und Wohnungseigentümern in Irland mit 75 Millionen Euro. Die neue Initiative trägt sowohl dazu bei, die Stromrechnungen privater Haushalte und die CO 2 -Emissionen zu senken als auch den nationalen Klimaschutzplan des Landes umzusetzen.

Bei ihrem Besuch in Dublin hoben Präsident Werner Hoyer und Vizepräsident Christian Kettel Thomsen die Unterstützung der EIB für die grünen Verbraucherfinanzierungsinitiativen von Avant Money hervor.

EIB-Vizepräsident Kettel Thomsen: „Jeder von uns kann seinen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten. Wer in energieeffizienten Wohnraum investiert, senkt seine Stromrechnung und die CO 2 -Emissionen. Die Europäische Investitionsbank will noch mehr für den Klimaschutz tun: Gemeinsam mit Avant Money mobilisiert sie 75 Millionen Euro für Investitionen in die Energieeffizienz von Häusern und Wohnungen in Irland. Die EIB arbeitet mit privaten und öffentlichen Partnern in ganz Irland zusammen, um saubere Energie nutzbar zu machen und die Emissionen zu reduzieren. Irische Haus- und Wohnungsbesitzer erhalten als Erste gezielte Unterstützung im Rahmen des visionären Instruments für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz.“

Die Mittel fließen in die energetische Sanierung von Wohnhäusern, etwa Energieeffizienzmaßnahmen und kleinere Erneuerbare-Energien-Installationen. Die Maßnahmen sollen sich positiv auf die Umwelt auswirken und die Nutzungsdauer von Gebäuden verlängern.

Sean Sheehan, Leiter Strategische Partnerschaften bei Avant Money: „Nachhaltigkeit und die Förderung der grünen Wirtschaft sind zentrale Anliegen für uns. Wir sind die erste Verbraucherfinanzierungsgesellschaft in Europa, die Förderungen mit Unterstützung des Instruments der EIB für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz anbietet. Darauf sind wir sehr stolz. Wir helfen irischen Eigentümern, kostengünstig ihre Immobilie energieeffizienter zu machen, Emissionen zu reduzieren, Energieverschwendung entgegenzuwirken und die grüne Wirtschaft voranzutreiben. Damit leisten sie einen aktiven Beitrag zum nationalen Klimaschutzplan.“

Grüne Verbraucherkredite verkleinern Irlands CO 2 ‑Fußabdruck

Avant Money verwaltet die neuen Verbraucherfinanzierungen, die zunächst über den Green Hub von An Post an Haus- und Wohnungseigentümer vergeben werden. Die grüne Plattform der irischen Post bietet Privatkredite und fachliche Beratung für förderfähige Projekte zur Verbesserung der Wohnraumenergie.

John Rice, Direktor Finanzdienstleistungen bei An Post: „An Post unterstützt entschlossen Irlands ehrgeizigen nationalen Klimaschutzplan. Mit günstigen Finanzierungen und marktführenden Zinsen1, Beratung durch Fachleute und durchgehender Unterstützung für ihr Green-Hub-Projekt helfen wir deshalb Eigentümern, ihr Heim energieeffizienter und komfortabler zu machen. Wir verbessern Lebensqualität auf lange Sicht, jetzt und für künftige Generationen.“

Irland erhält als erstes Land Förderung aus dem neuen grünen Verbraucherfinanzierungsprogramm

Irland ist das erste Land in Europa, das Finanzierungen für Haus- und Wohnungseigentümer mithilfe des Instruments für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz (PF4EE) erhält, eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Union.

Ein Teil der Mittel kommt aus dem PF4EE-Programm der EIB. Avant Money ist der erste Konsumentenkreditgeber in Europa, der PF4EE-Finanzierungen für dieses Marktsegment anbietet.

2020 stellte die Europäische Investitionsbank-Gruppe insgesamt eine Milliarde Euro für private und öffentliche Neuinvestitionen in Irland bereit.

1 Verweise auf marktführende Zinsen beruhen auf einem Vergleich von Zinsen und effektiven Jahreszinsen für alle Privatkreditgeber auf ccpc.ie und den Websites der einzelnen Kreditgeber zum 3. November 2021.

Hintergrundinformationen

Finanzierungen für irische Eigentümer fördern grüne Investitionen

Die Mittel sind ausschließlich für private Haus- oder Wohnungseigentümer bestimmt. Gefördert wird ein breites Spektrum von Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Dämmungsverbesserungen, neue Fenster und Türen, Installation einer Wärmepumpe, Brennwerttherme oder von Solarmodulen usw.

Kundinnen und Kunden können auf folgender Website einen Kredit beantragen, ihr Haus oder ihre Wohnung kostenlos bewerten lassen und mehr über grüne Angebote erfahren: www.anpost.com/greenhub.

26. Konferenz der Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention (COP 26) 31. Oktober bis 12. November 2021

Eines der vier Hauptziele der COP 26 ist, Finanzierungen zu mobilisieren:

Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, muss sich jedes Unternehmen, jeder Finanzdienstleister, jede Bank, jeder Versicherer und Investor ändern. Die Länder müssen die immer stärkeren Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger steuern und benötigen dafür Geld.

Angesichts des Ausmaßes und des Tempos der Veränderungen, die wir brauchen, müssen alle Formen von Finanzierung eingesetzt werden:

Öffentliche Finanzierungen für den Auf- und Ausbau der Infrastruktur, die wir für den Übergang in eine grünere und klimaresilientere Wirtschaft benötigen.

Private Finanzierungen zur Förderung von Technologie und Innovation, damit aus den Milliarden von öffentlichen Mitteln Billionen von Klimainvestitionen werden.

Avant Money

Die Verbraucherfinanzierungsgesellschaft Avant Money bietet Hypotheken, Privatkredite und Kreditkarten auf dem irischen Markt an, unter ihrem eigenen Markennamen und über ihre Partner Chill Money und An Post Money. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Carrick-on-Shannon in der Grafschaft Leitrim und ein zweites Büro in Dublin. Es beschäftigt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vergibt seit über zwanzig Jahren Kreditkarten und Privatkredite an irische Verbraucherinnen und Verbraucher. Eigentümer von Avant Money ist die spanische Bankengruppe Bankinter, die auch in Spanien, Portugal und Luxemburg tätig ist. Nach seinem jüngsten Eintritt in den Hypothekenmarkt positioniert sich das Unternehmen als attraktive Alternative zu Mainstreambanken.