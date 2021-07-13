© BBVA

EIB-Garantie von bis zu 400 Millionen Euro ermöglicht spanischer BBVA, mehr als 1,015 Milliarden Euro für die Realwirtschaft bereitzustellen

Operation fördert Vergabe weiterer Darlehen und erleichtert förderfähigen Unternehmen den Zugang zu günstigen Finanzierungen

Vereinbarung im Rahmen des Paneuropäischen Garantiefonds (EGF), der zum Maßnahmenpaket der Europäischen Union von 540 Milliarden Euro gegen die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 gehört

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die BBVA haben ihre Zusammenarbeit weiter verstärkt und eine Garantievereinbarung unterzeichnet, um mittlere und große spanische Unternehmen in der Covid-19-Wirtschaftskrise zu unterstützen. Durch die EIB-Garantie von bis zu 400 Millionen Euro kann die spanische Bank Darlehen von mehr als 1,015 Milliarden Euro für die Realwirtschaft bereitstellen.

Die Garantie zur Risikoteilung ist durch den Europäischen Garantiefonds (EGF) besichert, der vom Europäischen Rat im Rahmen des Maßnahmenpakets der Europäischen Union in Höhe von 540 Milliarden Euro gegen die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 genehmigt wurde. Mithilfe der EIB-Garantie kann die BBVA ein neues Darlehensportfolio aufbauen und damit zusätzliche Finanzierungen an spanische Unternehmen und für Projekte vergeben, die der langfristigen Strategie der EIB entsprechen, in Innovation, Umweltschutz und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu investieren.

Die Vereinbarung soll dazu beitragen, Investitionen des Privatsektors zu beschleunigen und förderfähigen Unternehmen den Zugang zu günstigen Finanzierungen zu erleichtern, d. h. in der Regel Kredite mit niedrigeren Zinsen, längeren Laufzeiten und geringeren Garantieanforderungen. Durch den Europäischen Garantiefonds sind bis zu 65 Prozent der Darlehensbeträge der BBVA gegen Zahlungsausfälle abgesichert.

Die EIB und die BBVA arbeiten bereits seit mehr als 30 Jahren zusammen. In dieser Zeit haben die beiden Einrichtungen mehr als 140 Finanzierungsverträge in 17 Ländern unterzeichnet und damit 4,5 Milliarden Euro für KMU und Midcap-Unternehmen bereitgestellt.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die EIB-Gruppe setzt weiterhin auf Instrumente wie den Europäischen Garantiefonds, um die verheerenden Folgen der Pandemie für die Wirtschaft abzufedern. Damit wollen wir auch den finanziellen Druck mindern, der heute auf vielen Unternehmen lastet. Durch die neue Vereinbarung, mit der wir an unsere solide 30-jährige Zusammenarbeit mit der BBVA anknüpfen, erhalten die Firmen mehr Liquidität für ihre Investitionen – ganz wichtig für die wirtschaftliche Erholung in Spanien und in ganz Europa.“

Onur Genç, CEO der BBVA: „Die neue Vereinbarung mit der EIB symbolisiert das Engagement der BBVA, spanische Unternehmen bei der Bewältigung der Krise zu unterstützen. Unser Institut wird bei der Erholung und Transformation der spanischen Wirtschaft eine Schlüsselrolle spielen. Dazu leiten wir Mittel der EU an die besten Innovations-, Umwelt- und KMU-Vorhaben weiter und verstärken mit unseren Finanzierungen ihre Wirkung.“

Hintergrundinformationen

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde von der EIB-Gruppe eingerichtet. Spanien und andere EU-Mitgliedstaaten haben sich an dieser Maßnahme zum Schutz von Unternehmen beteiligt, die unter den Coronafolgen leiden. Der EGF sieht Garantien von fast 25 Milliarden Euro vor. Dadurch können die EIB und der EIF Unternehmen – hauptsächlich KMU und Midcap-Unternehmen – rasch mit Darlehen, Garantien und Verbriefungen von Vermögenswerten sowie mit anderen Finanzierungsinstrumenten unterstützen. Der EGF ist Teil des Aufbauplans der Europäischen Union, mit dem insgesamt 540 Milliarden Euro für die Bereiche der europäischen Wirtschaft bereitgestellt werden sollen, die am stärksten unter der Krise leiden.

Die BBVA wurde 1857 gegründet. Für die weltweit tätige Finanzgruppe steht der Kunde im Mittelpunkt. Sie hat eine starke Marktstellung in Spanien, ist das größte Finanzinstitut in Mexiko und verfügt in Südamerika über führende Franchise-Filialen. Außerdem ist sie der Hauptaktionär der türkischen Garanti BBVA und betreibt in den Vereinigten Staaten ein umfangreiches Investment-, Transaktions- und Kapitalmarktgeschäft. Ihr Ziel besteht darin, das Zeitalter der Chancen für jeden zugänglich zu machen und dabei die wahren Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen: Sie stellt die besten Lösungen bereit, damit ihre Kunden optimale Finanzentscheidungen treffen können – einfach und komfortabel. Die BBVA stützt sich auf solide Werte: Ihre Kunden stehen an erster Stelle, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken groß und sind ein Team. Als verantwortungsvolle Bank will die BBVA einen Beitrag zu einer inklusiven und nachhaltigen Gesellschaft leisten.