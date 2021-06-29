Brolis, ein innovativer litauischer Sensorentwickler, hat eine der ersten Venture-Debt-Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank im Rahmen des Europäischen Garantiefonds (EGF) unterzeichnet

Dank des EGF erhält Brolis für seine FuE stabile, langfristige und flexibel rückzahlbare Finanzierungsmittel der EIB in Höhe von 7,5 Millionen Euro

Der EGF ist Teil des 540-Milliarden-Euro-Hilfspakets als Antwort auf die Coronapandemie

Der innovative litauische Sensorentwickler Brolis erhält als eines der ersten europäischen Unternehmen eine Finanzierung der Europäischen Investitionsbank (EIB) aus dem neuen Venture-Debt-Instrument des EGF. Der EGF ist ein paneuropäisches Programm zur Unterstützung von KMU, die langfristig solide sind, aber in der aktuellen Krise straucheln. Brolis profitiert als zweites litauisches Unternehmen vom EGF und als erstes europäisches Unternehmen von dessen Venture-Debt-Instrument.

Brolis erhält Zugang zu Finanzierungsmitteln in Höhe von 7,5 Millionen Euro, die in die laufende Forschung und Entwicklung und die Markteinführung einer neuen Sensortechnologie fließen. Das Unternehmen hat eine (als Armband) tragbare Biosensor-Plattform entwickelt, die nichtinvasiv, kontinuierlich und in Echtzeit persönliche Gesundheitsdaten überwacht und sammelt. Seine Mikrosensortechnologie basiert auf der Laserspektroskopie. Jedes Körpermolekül hat eine einzigartige spektrale Signatur, die als Fingerabdruck für eine hochempfindliche Fernmessung in Echtzeit verwendet werden kann.

Dominykas Vizbaras, CEO von Brolis: „Brolis‘ einzigartige Technologieplattform eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten im Gesundheitswesen – die transdermale Messung der Blutbestandteile für die persönliche Patientenüberwachung und die Fernüberwachung –, in der Landwirtschaft, dem Veterinärbereich und vielen anderen Branchen. Gerade jetzt gibt es wenige junge Unternehmen, die High-Tech-Hardware-Technologie entwickeln, denn das erfordert enorme Investitionsaufwendungen und extrem lange Produktentwicklungszyklen. Nach zehn intensiven Jahren steht Brolis kurz vor der Kommerzialisierung seiner Technologie, und die Unterstützung der EIB kommt gerade richtig. Dank der Garantiefinanzierung kann Brolis neue Produkte auf den Markt bringen, und wichtige Halbleitertechnologie, die Fertigung, Know-how und Innovationen bleiben in der EU.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die EIB hat in den letzten Jahren viele sehr fortschrittliche Technologien finanziert – nun auch die von Brolis. Der Europäische Garantiefonds ermöglicht es uns, in Bereiche vorzudringen, die wir zwar unterstützen wollten, aufgrund begrenzter Kapazitäten aber bisher nicht unterstützen konnten. Brolis ist ein gutes Beispiel für das wachsende kreative Technologieumfeld in den baltischen Staaten, und die EIB freut sich, dieses Umfeld zu fördern.“

Aušrinė Armonaitė, litauischer Wirtschafts- und Innovationsminister: „Der EGF eignet sich sehr gut, um KMU bei der Bewältigung der Pandemiefolgen zu unterstützen. Brolis ist das zweite Unternehmen in Europa, das auf diese Weise aus dem EGF gefördert wird. Dies zeigt deutlich, dass Litauen als kreativer und innovativer Standort auf dem Vormarsch ist.“

Hintergrundinformationen

2020 hat die EIB ihre Unterstützung für Litauen verstärkt und dort rund eine Milliarde Euro für Projekte bereitgestellt. Damit werden vor allem kleine und mittlere Unternehmen in der Covid-19-Pandemie und Projekte im Energiesektor unterstützt.

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen Litauens und anderer EU-Länder von der EIB-Gruppe eingerichtet, um von der Covid-19-Krise betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Bereiche der europäischen Wirtschaft, die am stärksten unter der Krise leiden.

Brolis Sensor Technology (Brolis) ist ein auf Sensortechnologie spezialisiertes Unternehmen der Brolis-Gruppe, das 2019 aus Brolis Semiconductors UAB hervorging. Brolis Semiconductors wurde 2011 von den drei Brüdern Augustinas, Kristijonas und Dominykas Vizbaras als Spin-off des deutschen Walter Schottky Instituts gegründet.

Heute konzentriert sich Brolis auf die Entwicklung einiger der besten Infrarotlaserprodukte der Welt, von nahem bis mittlerem Infrarot. Mithilfe seiner internationalen Ausrichtung und modernster Infrastruktur entwickelt das Unternehmen mit seinen Spitzenkräften aus Technik und Wissenschaft modernste Lösungen für Gesundheits-, Sport- und Fitness-, Landwirtschafts- und Industrieanwendungen zu entwickeln. Brolis‘ Schlüsseltechnologie umfasst die interne Materialsynthese fortschrittlicher III-V-Halbleitermaterialien, Chipdesign, Hybrid-Integration mit Silizium-Fotonik, die Anwendungsentwicklung von transdermaler Sensorik, Landwirtschafts- und Industriesensorik sowie komplettes elektrooptisches Systemdesign und ‑montage, damit die Sensoren für die fortschrittlichsten Anwendungen infrage kommen.

Seit seiner Gründung wächst Brolis dynamisch, sammelt zahlreiche Auszeichnungen, beweist kontinuierliche Innovation und baut seine Personaldecke und seine Infrastruktur konsequent aus. Derzeit arbeitet Brolis an zwei Standorten – dem Hauptsitz mit FuE-Einrichtungen in Vilnius, Litauen, und einem Produktionsstandort für Silizium-Fotonik in Gent, Belgien.