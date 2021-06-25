Der Unternehmensvorstand hat einen Nachtrag zum bestehenden Darlehensvertrag mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) unterzeichnet

Die Bank der EU erhöht ihre Unterstützung auf 1,34 Milliarden Zloty (rund 297 Millionen Euro), damit das Unternehmen seine Investitionspläne in den Bereichen Spitzentechnologie und Dekarbonisierung umsetzen kann

KGHM setzt konsequent auf eine Strategie stabiler Finanzen und will die Finanzierungsstruktur der Gruppe auf Instrumenten mit langen Laufzeiten aufbauen

Unternehmen halten an ihren Investitionsplänen fest, auch vor dem Hintergrund der veränderten Marktbedingungen durch die Covid-19-Pandemie. Der größte europäische Kupferproduzent, die in Polen ansässige KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM), hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Nachtrag über zusätzliche Finanzierungsmittel von 440 Millionen Zloty (rund. 98 Millionen Euro) für die Modernisierung seiner Anlagen und Produktionsverfahren vereinbart.

Der Nachtrag ergänzt das Ende 2017 unterzeichnete bestehende Darlehen über 900 Millionen Zloty und erhöht die mögliche EIB-Finanzierung aus dem Vertrag auf 1,34 Milliarden Zloty (rund 297 Millionen Euro).

Marcin Chludziński, Vorstandsvorsitzender der KGHM Polska Miedź S.A: „In Einklang mit unserer Unternehmensstrategie optimieren wir unsere Finanzierung mit Fokus auf Effizienz und Flexibilität. Der heute unterzeichnete Nachtrag erhöht den bereitgestellten Finanzierungsbetrag auf 1,34 Milliarden Zloty und zeigt unsere unternehmerische Zuverlässigkeit. Der zusätzliche Betrag wird als Reserve dienen, die zur Finanzierung unserer Investitionsprojekte für eine umweltschonende, sichere und stabile Produktion eingesetzt werden kann.“

Andrzej Kensbok, Finanzvorstand der KGHM: „Die Finanzierung bekräftigt die gute Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem Markt und ist Teil der nationalen Finanzpolitik. Die flexible Finanzierungsstruktur führt zu einer soliden Performance aufseiten der KGHM. Wir orientieren uns an globalen Trends und richten unsere weitere Entwicklung an ihnen aus. So entstehen Investitionsziele, auch bei der Optimierung der Produktionsprozesse.“

Globale Trends bei der nachhaltigen Entwicklung und in der Klimapolitik basieren auf Anwendungen, die Kupfer und seine einzigartigen Eigenschaften als Rohstoff nutzen. Darunter fallen auch die Sektoren erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge.

Teresa Czerwińska, Vizepräsidentin der EIB mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Polen: „Die EIB erhöht ihre Finanzierungsmittel mit langen Laufzeiten für den größten europäischen Kupferproduzenten, um die reibungslose Umsetzung des Programms des Unternehmens zur Modernisierung seiner Produktion zu fördern. Die Investitionspläne der KGHM werden dazu beitragen, eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Versorgung mit wichtigen Rohstoffen, insbesondere mit Kupfer und Silber, zu gewährleisten. Diese Metalle werden in vielen Industriezweigen und für viele Technologien intensiv eingesetzt. Ein nachhaltiger Zugang zu Rohstoffen – darunter Kupfer – ist wichtig, um den ökologischen und digitalen Wandel unserer Volkswirtschaften zu gewährleisten. Dies steht in Einklang mit den langfristigen Zielen der EIB-Finanzierungspolitik.“

Der zusätzliche Darlehensbetrag ist für 22 Monate verfügbar. Die finanzielle Unterstützung kann in bis zu vier Tranchen abgerufen werden, von denen jede mindestens 110 Millionen Zloty beträgt. Für jede der Darlehenstranchen kann das Unternehmen die Währung wählen: Zloty, US-Dollar oder Euro sowie feste oder variable Zinssätze. Die übrigen Vertragsbedingungen ändern sich nicht wesentlich und stehen im Einklang mit den Standardbedingungen für diese Art von Transaktion.