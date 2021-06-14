Zwei neue Berichte über die Strategie der EIB für globale Partnerschaften, vor allem mit Afrika

Bekanntgabe einer neuen Finanzierung für die Karibik bei den #EDD21

Konferenz über universellen, gerechten Zugang zu Gesundheitsversorgung und Wasser in Afrika (14. Juni)

Podiumsdiskussionen über saubere, bezahlbare Energie in Afrika und die Finanzierung der grünen Erholung in Lateinamerika und der Karibik (15. Juni)

Partner und Projektbegünstigte aus aller Welt nehmen am 14., 15. und 16. Juni mit Expertinnen und hochrangigen Vertretern der Europäischen Investitionsbank an den Europäischen Entwicklungstagen der Europäischen Kommission teil. Gemeinsam wollen sie Wege suchen, wie wir mit dem Grünen Deal weltweit eine solidarische, grüne Erholung fördern können. Die EIB lädt zu verschiedenen Veranstaltungen ein, in denen Lösungen für das Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und die Herausforderungen der Coronakrise diskutiert werden.

Seit über 50 Jahren ist die EIB die internationale Entwicklungsbank der Europäischen Union. In enger Zusammenarbeit mit dem öffentlichen und privaten Sektor sowie zahlreichen Finanzierungspartnern – vor allem über Team Europe – stellte die Bank 2020 über zehn Milliarden Euro für Projekte außerhalb der Europäischen Union bereit. Sie schaffen Arbeitsplätze, eröffnen Chancen, sorgen für eine sauberere Umwelt und mehr Lebensqualität. 71 Prozent unserer Finanzierungen in Subsahara-Afrika kamen besonders armen Ländern oder fragilen Staaten zugute.

EIB-Präsident Werner Hoyer im Vorfeld der Veranstaltung: „Im Zeitraum 2016–2020 entfiel über ein Drittel unserer Kredite in Entwicklungsländern auf den Klimaschutz, und wir wollen bei der Klimaförderung künftig noch eine Schippe drauflegen, um weltweit Armut und Ungleichheit zu reduzieren. Der Klimawandel bringt einen beispiellosen Verlust an biologischer Vielfalt und ist eine große Gefahr für unsere Ökosysteme und den Menschen. Wir alle sind den Folgen dieser Entwicklung ausgeliefert, wenn wir nicht alle Register ziehen und weltweit neue, grüne Technologien einführen. Deshalb wollen wir unsere Entwicklungs- und Innovationsexpertise in den Dienst unserer Klimaziele stellen. Als Teil von Team Europe bauen wir unsere Finanzierung und Beratung für innovative Lösungen in Bereichen wie Klimaanpassung und Klimaschutz, Biodiversität, Naturkapital und Wiederherstellung von Ökosystemen jetzt weiter aus.“

Anlässlich der Europäischen Entwicklungstage veröffentlicht die EIB ihren neuen Bericht „Globale Lösungen, internationale Partnerschaften: Entwicklungsbericht der Europäischen Investitionsbank 2021“. Er enthält Details zur Kreditvergabe der Bank in Afrika im vergangenen Jahr, die fünf Milliarden Euro erreichte, sowie Beiträge von Expertinnen und Experten zu Lösungen für die Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit. Die Publikation zeigt auf, wie die EIB mit ihrer Entwicklungsarbeit und ihren Partnerschaften Wohlstand schafft – in Einklang mit den Zielen der Europäischen Union und in vielen Ländern der Welt.

Parallel veröffentlicht die EIB „Eine Partnerschaft mit Afrika“. Diese Publikation spürt strategischen und politischen Ideen nach, die in der heutigen Entwicklungspolitik eine Rolle spielen. Dazu gehört auch die umfangreiche Beteiligung der Bank an der Team-Europe-Initiative der Europäischen Kommission. „Eine Partnerschaft mit Afrika“ zeigt, wie die EIB – als einzige multilaterale Entwicklungsbank, die ausschließlich den EU-Mitgliedstaaten gehört – EU-Ziele in Afrika fördert und welche Entwicklungs- und Partnerschaftspläne sie auf dem Kontinent verfolgt.

Die EIB wird außerdem eine neue Finanzierung für coronabedingte Soforthilfeausgaben bekannt geben, um die medizinische Versorgung und die Eindämmung des Virus in Barbados zu unterstützen. Von Behandlungs- und Laborkapazitäten bis zum Impfstoffmanagement soll das Darlehen das öffentliche Gesundheitssystem von Barbados stärken.

Die EIB bei den #EDD21: Highlights und Veranstaltungen

In den letzten zehn Jahren hat die EIB außerhalb der Europäischen Union 78 Milliarden Euro vergeben, davon 26,6 Milliarden Euro in Afrika. Die EIB ist in rund 160 Ländern tätig und fördert Projekte, die zur Bekämpfung der Armut, zum Klimaschutz, zur wirtschaftlichen Krisenfestigkeit und zur Gendergerechtigkeit beitragen.