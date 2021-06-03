Auf der virtuellen COVAX-Geberkonferenz „One World Protected“, die von Japan und der Impfallianz Gavi ausgerichtet wurde, sagten fast 40 Geberländer, Stiftungen und Vertreter des Privatsektors 2,4 Milliarden US-Dollar für die Impfinitiative COVAX zu. Damit stehen für die Abnahmegarantie für Impfstoffe (COVAX AMC) nunmehr insgesamt 9,6 Milliarden US-Dollar bereit, mehr als ursprünglich geplant.

Durch die zugesagten Mittel kann Gavi 1,8 Milliarden Impfstoffdosen für einkommensschwächere Länder sichern, die sich an der COVAX-Fazilität beteiligen.

Mit den Impfstoffen, die 2021 und Anfang 2022 ausgeliefert werden sollen, können in 91 AMC-Ländern fast 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geschützt werden.

Auf dem Gavi COVAX AMC-Gipfel „One World Protected“, der von Japans Premierminister Suga Yoshihide und dem Verwaltungsratsvorsitzenden der Impfallianz Gavi, José Manuel Barroso, ausgerichtet wurde, haben sich Führungsspitzen aus aller Welt zusammengeschlossen und für die COVAX-Abnahmegarantie (Gavi COVAX Advance Market Commitment, AMC) 2,4 Milliarden US-Dollar zugesagt. Damit stehen insgesamt 9,6 Milliarden US-Dollar für die Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen bereit. Darüber hinaus sagten die Geber 775 Millionen US-Dollar für die Auslieferung der Impfstoffe zu.

Mit dem Geld kann COVAX AMC 2021 und Anfang 2022 1,8 Milliarden voll subventionierte Dosen für einkommensschwächere Länder sichern. Das reicht aus, um fast 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in AMC-berechtigten Ländern vor Corona zu schützen. Außerdem kann die COVAX-Initiative mit dem Geld ihr Impfstoffportfolio in Zeiten von Lieferengpässen und neuen Varianten diversifizieren und die Szenarien und die Strategie für die öffentliche Gesundheit für 2022 und danach planen.

Dr. Seth Berkley, CEO von Gavi: „Die Covid-19-Pandemie zu beenden, ist die dringendste Aufgabe unserer Zeit – und ein Rennen, das wir nur gemeinsam gewinnen können. Heute, ein Jahr nach Beginn der COVAX-Initiative, sind sich Führungsspitzen aus aller Welt darüber einig, dass es einen gerechten Zugang für alle geben muss. Wie finanzkräftig ein Land ist, darf nicht darüber entscheiden, ob sich jemand vor dem Virus schützen kann oder nicht.“

Zur Unterstützung der Länder der Afrikanischen Union stellt die Europäische Investitionsbank (EIB) für COVAX weitere 300 Millionen Euro bereit. Dies soll – in Kombination mit eigenen Mitteln der Länder – den Zugang zu sicheren und wirksamen Impfstoffen verbessern.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Durch die weltweite Zusammenarbeit – einschließlich der Mittel der Europäischen Investitionsbank – konnte COVAX im vergangenen Jahr 70 Millionen Impfdosen in 126 Ländern ausliefern. Doch der Zugang ist weiterhin ein Privileg. Der heutige Gipfel ‚One World Protected‘ bringt dringende Maßnahmen auf den Weg, um die erheblichen Defizite zu beheben und die Gesamtfinanzierung zu erhöhen. So stellen wir sicher, dass durch COVAX 2021 und Anfang 2022 weltweit Milliarden von Impfdosen ausgeliefert werden. Damit retten wir Menschenleben und helfen Wirtschaft und Gesellschaft, wieder zur Normalität zurückzufinden. Als Teil von Team Europe arbeitet die EIB derzeit daran, ihren Beitrag zur COVAX-Initiative aufzustocken und neue Investitionen zu unterstützen, die weltweit die Resilienz der Gesundheitssysteme und Volkswirtschaften gegenüber der Pandemie stärken.“

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: „Wir müssen noch mehr tun, um schneller mit sicheren und wirksamen Impfungen voranzukommen, Das ist der einzige Weg, um aus der aktuellen Krise herauszukommen und eine neue Pandemie zu verhindern. Team Europe investiert in COVAX, finanziell und indem wir unsere Impfstoffvorräte teilen. Denn wir halten das für die beste Lösung für einen universellen, fairen und erschwinglichen Zugang zu den Impfstoffen. Wir alle wollen, dass niemand zurückbleibt. Über die Europäische Investitionsbank widmet die EU 300 Millionen Euro für COVAX um. Das ist der Beitrag von Team Europe zum COVAX-Schnellfinanzierungsprogramm von AVATT mit Kostenteilung. Das Programm wird die Impfstoffbeschaffung in Afrika erleichtern und gleichzeitig die Beziehungen zwischen der COVAX-Initiative und der Afrikanischen Union stärken.“

Die EIB-Finanzierung von 300 Millionen Euro trägt zur Zusage multilateraler Entwicklungsbanken und internationaler Finanzinstitute bei, insgesamt eine Milliarde US-Dollar für eine Kostenteilungsinitiative bereitzustellen, die AMC-berechtigten Ländern hilft, in Kombination mit eigenen Mitteln über COVAX zusätzliche Impfstoffe zu beschaffen. So können sie verschiedene wichtige Vorteile von COVAX nutzen, unter anderem das globale Logistiksystem der Initiative, weltweit ausgehandelte Volumina und Preise und den Entschädigungsmechanismus für Impfstoffschäden („COVAX No-Fault Compensation Program“).

Außerdem wurde zugesagt, Lieferketten verfügbar zu machen und Engpässe abzubauen, die die Verteilung von Covid-19-Impfstoffen, Ausgangsstoffen und Komponenten behindern. Impfstoffhersteller haben erneut ihre Unterstützung für COVAX als einzige globale Lösung bekräftigt, um die akute Phase der Pandemie zu beenden.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO: „Um weltweit impfen zu können, müssen wir COVAX mit ganzer Kraft unterstützen. Die volle Finanzierung der Abnahmegarantie für Impfstoffe ist kein Akt der Wohltätigkeit. Nur gemeinsam können wir die Pandemie beenden und die Weltgemeinschaft wiederaufbauen. Im Juni müssen wir an die Dynamik des Gipfels anknüpfen, damit COVAX die Impfdosen und Mittel erhält, die gebraucht werden, um die unmittelbare Angebotslücke zu schließen und eine solide Pipeline für die Zukunft aufzubauen.“

Auf dem Gipfeltreffen hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, ein Jahr nach dem Start von Gavi COVAX AMC über die Herausforderungen, Erfolge und Lehren der Initiative zu beraten. Außerdem sprachen sie über mögliche Szenarien zur Bekämpfung der Pandemie und zur Stärkung der globalen Gesundheitssicherheit für die Zukunft.

Dank der Verpflichtungen und Zusagen seitens der Weltgemeinschaft auf dem Gipfel kann COVAX sein Ziel weiterverfolgen, allen Menschen einen Schutz zu bieten.

Die ersten Covid-19-Impfdosen, die international mit Unterstützung von COVAX ausgeliefert wurden, kamen am 24. Februar in Ghana an. Bis heute wurden mehr als 77 Millionen Dosen an 127 Länder auf sechs Kontinenten verteilt. Mit den von verschiedenen Ländern abgegebenen Impfstoffvorräten gleicht COVAX die kurzfristige Lieferunterbrechung aus, die voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2021 andauert.

