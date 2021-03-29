EIB-Gruppe stellt Raiffeisen-Leasing 200 Millionen Euro für Verbriefung bereit

Transaktion soll via Raiffeisen-Leasing neue Investitionen in Höhe von bis zu 560 Millionen Euro anstoßen

Covid-19-Soforthilfe hat starken Fokus auf Klimaschutz

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), stellt Raiffeisen-Leasing Österreich 200 Millionen Euro über eine True-Sale-Verbriefung bereit. Die von einer Zweckgesellschaft ´ROOF AT S.A.´ im Zuge der Verbriefung begebenen, vorrangigen Asset-Backed Securities (ABS) mit AAA-Rating wurden von der EIB (150 Millionen Euro) und dem EIF (50 Millionen Euro) sowie von weiteren Marktpartnern gezeichnet. Die Raiffeisen-Leasing-übernahm die Mezzanine-Tranche der Transaktion. Verbrieft wird ein granulares Portfolio bestehender Leasing-Verträge im Umfang von 538 Millionen Euro, die die Raiffeisen-Leasing-Gruppe im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit KMU und Midcap-Unternehmen abgeschlossen hat.

Die Transaktion wurde von der Raiffeisen Bank International AG strukturiert, arrangiert und platziert und schließt sich an die 2016 unterzeichnete Verbriefung ´ROOF Leasing Austria´ an, um neue Finanzierungen für KMU und Midcap-Unternehmen in Österreich zu ermöglichen. Mit Hilfe der aktuellen Verbriefung sollen dies frische Investitionen im Gesamtvolumen von bis zu 560 Millionen Euro sein. Die Operation wird sich in der aktuellen Covid-19-Krise äußerst positiv auf die Realwirtschaft auswirken und auch den Klimaschutz voranbringen, hauptsächlich im Bereich der Mobilität. Es profitieren aber auch andere Bereiche, in denen die Raiffeisen-Leasing-Gruppe tätig ist.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Diese Operation nutzt die Synergien der EIB-Gruppe und ermöglicht es der Raiffeisen-Leasing, KMU und Midcap-Unternehmen in der aktuellen Covid-19-bedingten Krise neue Finanzmittel zu günstigen Konditionen bereitzustellen. Sie wird etwa 25 000 Arbeitsplätze sichern und damit für die österreichische Wirtschaft von großem Nutzen sein. Zudem freue ich mich, dass ein starker Fokus auf der Bekämpfung des Klimawandels liegt, der die EIB als Klimabank der Europäischen Union höchste Priorität einräumt.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Diese neue Operation unterstreicht das starke Engagement, mit dem der Europäische Investitionsfonds KMU und Midcap-Unternehmen in ganz Europa und besonders auch in Österreich hilft, zu wachsen und Arbeitsplätze zu schaffen. Dies ist vor allem in der aktuellen angespannten Wirtschaftslage wichtiger denn je. Die kleinen und mittleren Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft. Daher müssen wir dafür sorgen, dass sie kontinuierlich Zugang zu Liquidität erhalten.“

Alexander Schmidecker, CEO der Raiffeisen-Leasing: „Als Finanzdienstleister ist es in diesen schwierigen Zeiten unsere Pflicht, unseren Kunden mit flexiblen, liquiditätsschonenden Finanzierungen durch die Krise zu helfen. Jedoch muss uns auch klar sein, dass die Pandemie vorübergehen wird, die Klimakrise aber noch lange nicht gemeistert ist. Um neue und nachhaltigere Technologien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird die Raiffeisen-Leasing daher auch weiterhin einen starken Fokus auf E-Mobilität und grüne Vermögenswerte legen.“

Raiffeisen-Leasing

Die Raiffeisen-Leasing ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Raiffeisen Bank International (RBI) sowie in Österreich und darüber hinaus als Spezialinstitut der Raiffeisen Bankengruppe Österreich tätig. Das Produktangebot der Raiffeisen-Leasing umfasst alle Formen von Fahrzeug-, Mobilien-, Flugzeug- und Immobilienleasing sowie Fuhrparkmanagement und Bauträgerdienste.