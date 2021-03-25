© Shutterstock

EIB und PRAVEX BANK unterzeichnen 30-Millionen-Euro-Darlehen, um den Zugang ukrainischer KMU und Midcap-Unternehmen zu Kapital zu verbessern

Finanzierung im Rahmen der Initiative „Team Europe“ soll schnelle Covid-19-Hilfe bieten

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die PRAVEX BANK, die zur Intesa Sanpaolo-Gruppe gehört, haben ein Darlehen von 30 Millionen Euro unterzeichnet, um den ukrainischen Privatsektor zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die unter der Coronakrise leiden.

KMU sind das Rückgrat der ukrainischen Wirtschaft. Sie machen über 90 Prozent aller einheimischen Unternehmen aus, erwirtschaften mehr als 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und beschäftigen rund 60 Prozent der Erwerbsbevölkerung. Der Covid-19-Ausbruch ließ Umsatz und Erträge in vielen Fällen einknicken, es kam zu Zahlungsverzögerungen und einem verstärkten Liquiditätsbedarf. Um keine Arbeitsplätze zu gefährden und die Wirtschaft am Laufen zu halten, muss nun der Privatsektor dringend stärker unterstützt werden.

Die Finanzierung ist Teil der Antwort von Team Europe auf die Covid-19-Krise und unterstützt die nachhaltige soziale und wirtschaftliche Erholung in der Region.

Jean-Erik de Zagon, Leiter der EIB-Vertretung in der Ukraine: „Kleine und mittlere Unternehmen sind für die ukrainische Wirtschaft sehr wichtig. Doch gerade sie wurden von der Covid-19-Krise besonders stark getroffen. In dieser beispiellosen Krise müssen wir zusammen mit der Pravex Bank Geld für den Privatsektor bereitstellen, um die Unternehmen besser zu wappnen. Wir wollen KMU und Midcap-Unternehmen wichtige Finanzierungsmittel zur Verfügung stellen, damit sie den wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie trotzen können. Sie sollen nicht nur überleben, sondern auch resilienter werden und Arbeitsplätze erhalten.“

Frederik Coene, Leiter der Abteilung für Zusammenarbeit der EU-Delegation in der Ukraine: „In diesen schwierigen Zeiten brauchen Unternehmen mehr denn je Zugang zu erschwinglichen Krediten von Banken. Die EIB spielt im Rahmen der Initiative ‚Team Europe‘ der Europäischen Union eine wichtige Rolle bei der Förderung des Privatsektors. Diese Unterstützung kommt zu einem Zeitpunkt, da KMU viel Hilfe brauchen, um die coronabedingten Herausforderungen zu meistern.“

Gianluca Corrias, Vorstandsvorsitzender der PRAVEX BANK: „Die Zusammenarbeit mit der EIB bringt uns unserem strategischen Ziel, mehr KMU und Midcap-Unternehmen zu finanzieren, entscheidend näher. Das Darlehen hilft uns, unsere Kunden aus der Realwirtschaft mit erschwinglichen Krediten zu unterstützen. Sie brauchen dieses Geld, um die wirtschaftlichen Pandemiefolgen zu bewältigen.

Team Europe bringt Zusatznutzen für ukrainische Unternehmen

Das EIB-Darlehen ist ein wichtiger Teil der Antwort von Team Europe auf die Covid-19-Krise, denn es fördert die soziale und wirtschaftliche Erholung der östlichen Nachbarschaft der EU. Die Mittel stärken KMU und Midcap-Unternehmen, die das Rückgrat unserer Volkswirtschaften bilden und wesentlich zur Beschäftigung beitragen.

Hintergrundinformationen

Die EIB in der Ukraine

Die EIB ist seit 2007 in der Ukraine tätig. Die Bank der EU will die Ukraine unterstützen und dazu beitragen, die Voraussetzungen für ihre wirtschaftliche Stabilität zu schaffen. Die Ukraine ist der Hauptempfänger von EIB-Mitteln in den Ländern der östlichen Nachbarschaft. Auf sie entfallen mehr als 60 Prozent aller Finanzierungen der Bank in der Region. Die EIB ist eine der wichtigsten internationalen Finanzierungsinstitutionen, die in der Ukraine tätig sind. Sie konzentriert sich auf die Bereiche soziale und wirtschaftliche Infrastruktur, Verkehr und Verkehrsanbindung, Entwicklung des ukrainischen Privatsektors, Energieeffizienz, Klimaschutz und Innovation. Den Privatsektor fördert die Bank in erster Linie mit Durchleitungsdarlehen und Direktkrediten an ausgewählte Großunternehmen. So war die EIB die erste internationale Finanzierungsinstitution, die langfristige Mittel in Landeswährung an eine Bank des Landes vergab, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Ukraine zu unterstützen.

Die PRAVEX BANK gehört zur Intesa Sanpaolo-Gruppe, einer der größten Bankengruppen Europas. Die Gruppe ist in Italien Marktführer in allen Geschäftsbereichen (Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft und Vermögensverwaltung) und hat weltweit Niederlassungen. Die PRAVEX Bank bietet in der Ukraine die gesamte Palette von Bankdienstleistungen an und ist über ein dichtes Netz von Geschäftsstellen in allen regionalen Zentren des Landes vertreten. Das Institut ist seit 1992 auf dem Markt tätig und seit Juni 2008 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Intesa Sanpaolo-Gruppe. Die PRAVEX BANK nutzt die erfolgreichen Erfahrungen und Best Practices der Intesa Sanpaolo-Banken, um Privat-, Firmen- und institutionellen Kunden in der Ukraine vielfältige klassische und innovative integrierte Bankdienstleistungen anzubieten