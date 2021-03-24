Der portugiesische Vorsitz im Rat der Europäischen Union richtet in Partnerschaft mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine 30-tägige Dialogreihe über grüne Wende und grüne Investitionen für afrikanische und europäische Partner aus. Zwischen 24. März und 23. April finden afrika- und europaweit Veranstaltungen und virtuelle Treffen statt. Die Reihe schließt mit dem High-Level EU-Africa Green Investment Forum in Lissabon.

Auf dem Forum diskutieren hochrangige afrikanische und europäische Gäste aus Politik und Wirtschaft über Best Practice, Partnerschaften und praktische Lösungen – wie lassen sich nachhaltige Entwicklung, grüne Investitionen und die Erholung von der Pandemie schneller umsetzen?

Augusto Santos Silva, portugiesischer Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten: „Afrika und Europa setzen auf eine schnellere grüne Wende und auf nachhaltige Entwicklung. Durch den Austausch von technischem, finanziellem und ökologischem Know-how mobilisieren wir neue Investitionen, die eine bessere Zukunft nach der Coronakrise schaffen. Im nächsten Monat bis zum EU-Afrika-Forum für grüne Investitionen kommen – auf Einladung des portugiesischen Ratsvorsitzes und der Europäischen Investitionsbank – Fachleute zu Green Talks in Afrika und Europa zusammen. Best Practice und erfolgreiche Lösungen für gemeinsame Herausforderungen ebnen den Weg für eine stärkere Erholung und eine grünere Zukunft, in Afrika wie in Europa.“

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die Europäische Investitionsbank kann auf ihrer besonderen Erfahrung mit der Finanzierung entwicklungswirksamer Investitionen in Europa, Afrika und weltweit aufbauen. Eine starke grüne Erholung von Covid-19 ist unser erklärtes Ziel. In den kommenden vier Wochen können in den Green Talks in Afrika und Europa und auf dem High-Level EU-Africa Green Investment Forum Gedanken und Erfahrungen aus erfolgreichen nachhaltigen Investitionen ausgetauscht werden, die allen nutzen – Investitionen, die die saubere Energie der Zukunft, Klimaschutz und digitale Projekte schneller fördern, Arbeitsplätze schaffen und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern. Die Europäische Investitionsbank will gemeinsam mit dem portugiesischen EU-Ratsvorsitz, afrikanischen und europäischen Partnern in diesen schwierigen Zeiten grünes Wachstum ankurbeln.“

Die diplomatischen Vertretungen Portugals, die EIB und andere Partner organisieren in Afrika und Europa über die nächsten vier Wochen mindestens 25 virtuelle und physische Veranstaltungen, die Green Talks. An der Abschlussveranstaltung am 23. April in Lissabon nehmen Vertreterinnen und Vertreter afrikanischer und europäischer Regierungen und Einrichtungen, der Wirtschaft und Wissenschaft, von Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft teil.

Im Vordergrund der Green Talks EU–Afrika steht der Austausch über nachhaltige Entwicklung unter öffentlicher und privatwirtschaftlicher Federführung und grüne Investitionen aus lokaler Sicht. Dies stärkt die längerfristige Entwicklungswirkung künftiger Projekte in Afrika. Aus aktuellen erfolgreichen Investitionen werden innovative Konzepte und Chancen abgeleitet für die Mobilisierung von privatem und öffentlichem Kapital für die grüne Wende in Afrika.

Die Green Talks zeigen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle wettbewerbsfähig sind, Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen. Gleichzeitig tragen sie zu einer nachhaltigen und chancengerechten Entwicklung in Afrika und der EU bei.

Die globalen Probleme von heute wie die verheerenden Folgen des Klimawandels, insbesondere in Afrika, erfordern eine globale Antwort und die Zusammenarbeit aller Betroffenen auf allen Ebenen.

Das Forum und die Green Talks starten einen einmonatigen Dialog zwischen den beiden Kontinenten und bereiten den Weg für den nächsten gemeinsamen Gipfel der Europäischen und der Afrikanischen Union.

Der erste Green Talk findet am 24. März um 15.00 Uhr in der senegalesischen Hauptstadt Dakar statt. Teilnehmer sind der portugiesische Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit Francisco André, der Staatssekretär des senegalesischen Ministers für auswärtige Angelegenheiten Moïse Sarr, der frühere Fußballer Luís Figo und der Künstler Vhils.

Hintergrundinformationen

