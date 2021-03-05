© Shutterstock

Europäische Investitionsbank stellt sieben Millionen Euro (rund 480 Millionen Dominikanische Pesos) für pandemiegeschädigte Kleinstunternehmen in der Dominikanischen Republik bereit

Darlehen zur Vergabe dringend benötigter Mikrokredite an Unternehmerinnen

EIB-Finanzierung ist Teil der Covid-19-Hilfe von Team Europe außerhalb der EU

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM haben ein Darlehen von sieben Millionen Euro (rund 480 Millionen Dominikanische Pesos) unterzeichnet, um Kleinstunternehmen in der Dominikanischen Republik zu helfen. Das Geld soll den Betriebskapital- und Investitionsbedarf von Unternehmen decken, die unter der Coronakrise leiden. Im Mittelpunkt stehen Frauen und Kreditnehmer mit sehr geringem Einkommen.

Die EIB vergibt ihr Darlehen im Rahmen der Covid-19-Hilfe von Team Europe und fördert damit die Geschlechtergleichstellung und weibliches Unternehmertum in der Dominikanischen Republik. Gleichzeitig trägt sie zur 2X Challenge bei. Diese führende Initiative mobilisiert Kapital, um in Schwellenländern Frauen zu stärken und ihre wirtschaftliche Teilhabe zu fördern. ADOPEM kann mit dem EIB-Darlehen 27 000 Kredite vergeben, 18 000 davon an Frauen.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Lateinamerika: „Kredite an kleine Unternehmen fördern die Entwicklung des Privatsektors. Sie steigern die Produktivität und schaffen Arbeitsplätze. Gemeinsam mit ADOPEM können wir pandemiegeschädigte Kleinstunternehmen unterstützen. Durch Kredite an Unternehmerinnen fördern wir außerdem die Geschlechtergerechtigkeit in der Dominikanischen Republik. Mit ihren Team-Europe-Maßnahmen will die EIB weiterhin helfen, die Wirtschaft in der Dominikanischen Republik, aber auch in anderen Ländern Lateinamerikas und der Karibik wieder anzukurbeln und dabei alle Menschen einzubeziehen.“

Mercedes Canalda de Beras-Goico, Vizepräsidentin von ADOPEM: „Mit dem neuen Darlehen können wir landesweit helfen – auf dem Land, in den Städten und in verschiedenen Sektoren.“

EIB-Mittel für Mikrofinanzierungen in der Dominikanischen Republik

Die EIB ist seit 1992 im dominikanischen Mikrofinanzsektor tätig und in diesem Bereich heute die führende internationale Finanzinstitution. Die Bank hat Darlehen an mehrere Mikrofinanzinstitute vergeben: Banco Ademi, ADOPEM, Banfondesa, Fondesa, FUNDAPEC und FDD.

Die EIB stand ihnen auch finanziell zur Seite, als sich die ursprünglich nichtstaatlichen Organisationen in regulierte Spar- und Kreditbanken umwandelten.

Langjährige Zusammenarbeit der EIB mit ADOPEM

ADOPEM begann 1982 als nichtstaatliche Organisation für die Kreditvergabe an Frauen. Inzwischen ist sie eine Geschäftsbank, die Mikrofinanzierungen für Menschen anbietet, die kein Bankkonto oder keinen ausreichenden Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. ADOPEM will die finanzielle Teilhabe benachteiligter Gruppen verbessern, die sehr kleine Kredite benötigen. 70 Prozent ihrer Kunden haben keine Kredithistorie; über ADOPEM werden sie in das formelle Finanzsystem eingebunden.

Die EIB hat seit 2006 mehrere Darlehen und eine Eigenkapitalfinanzierung an ADOPEM vergeben. Durch diese Zusammenarbeit konnte ADOPEM wachsen und internationale Investoren mit sozialer Ausrichtung gewinnen, darunter vor allem die BBVA Microfinance Foundation, ihre derzeitige Mehrheitseignerin und der wichtigste Investor für die finanzielle Inklusion in Lateinamerika.

Die EIB in Lateinamerika

Die EIB ist die Bank der EU und die weltweit größte internationale Finanzinstitution. Etwa zehn Prozent ihrer Finanzierungen sind für Projekte außerhalb der Europäischen Union bestimmt.

Die EIB unterstützt Projekte in Lateinamerika mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass die Vorhaben eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika tätig und hat seither 10,4 Milliarden Euro für 139 Projekte in 14 Ländern der Region bereitgestellt.