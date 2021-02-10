EIB genehmigte im letzten Jahr außerdem ein Rekordfinanzierungsvolumen von 4,3 Milliarde Euro für künftige Projekte in Griechenland

Intensivere Zusammenarbeit von EIB und EIF mit griechischen Partnern stärkt die Antwort auf Covid-19, die Energiewende, die Verkehrssicherheit und das Wachstum des privaten Sektors

45 Prozent der Finanzierungen entfallen auf Klima- und Umweltschutz

Das jährliche Finanzierungsvolumen der Europäischen Investitionsbank-Gruppe und die Genehmigungen für künftige Investitionspläne erreichten im vergangenen Jahr in Griechenland Rekordhöhe. Im Jahr 2020 vereinbarten die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds mit griechischen Partnern Finanzierungen von insgesamt 2,8 Milliarden Euro für private und öffentliche Investitionen mit hoher Wirkung; weitere 4,3 Milliarden Euro wurden von der EIB für künftige Investitionen genehmigt.

Die Finanzierungen der EIB-Gruppe in Griechenland stellten letztes Jahr gemessen am BIP-Anteil das drittgrößte Engagement in der Europäischen Union dar. Außerdem beliefen sich die EIB-Finanzierungen in Griechenland auf das zweitgrößte Pro-Kopf-Engagement in der EU.

Christos Staikouras, griechischer Finanzminister und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank, und Christian Kettel Thomsen, der für Finanzierungen in Griechenland zuständige EIB-Vizepräsident, gaben heute Details zu dem wichtigen finanziellen und technischen Beitrag bekannt, den die EIB zur Bewältigung der Covid-19-Krise, zu einer schnelleren Energiewende, zur Förderung erneuerbarer Energien sowie zu mehr Verkehrssicherheit leistete.

Christos Staikouras, griechischer Finanzminister und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank: „Die Coronapandemie und ihre wirtschaftlichen und sozialen Folgen machten das Jahr 2020 für Griechenland, Europa und die ganze Welt sehr schwierig. Aus diesem Grund mussten wir Privatpersonen und Unternehmen mit allen zur Verfügung stehenden Instrumenten und Ressourcen unterstützen. Der griechische Staat hat dafür alles in seiner Macht Stehende getan. Die Europäische Investitionsbank-Gruppe hat entscheidend dazu beigetragen. Dank der engen und fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen den griechischen Behörden und dem Investitionsteam der EIB für Griechenland haben wir ein Finanzierungsvolumen in Rekordhöhe erreicht. Insgesamt flossen im letzten Jahr 2,8 Milliarden Euro der EIB und des EIF an griechische, vor allem kleine und mittlere, Unternehmen zur Bewältigung der Covid-19-Folgen, aber auch in die Energiewende, den Klimaschutz und Infrastrukturinvestitionen. Außerdem wurden neue EIB-Finanzierungen von 4,3 Milliarden Euro für Griechenland genehmigt – ein historischer Höchstbetrag und fast das Dreifache gegenüber 2019. Damit festigt die EIB-Gruppe ihre Rolle als wichtiger technischer und finanzieller Partner Griechenlands.“

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Die EIB-Gruppe will in Griechenland transformative Investitionen mit hoher Wirkung fördern. Die Bank der EU vergab im letzten Jahr einen Rekordbetrag, um die Wirtschaft bei der Bewältigung der Coronafolgen zu unterstützen sowie den Klimaschutz und vorrangige Investitionen zu fördern. Möglich wurde dies allein durch die enge und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den griechischen Behörden, Unternehmenspartnern und dem EIB-Investitionsteam. Die Fachleute der EIB und der EIF lernen von zukunftsweisenden Projekten in Griechenland und profitieren vom Austausch der Best Practice. Sie können somit dazu beitragen, dass Investitionen in Griechenland mehr bewirken. Die künftige Tätigkeit der EIB-Gruppe wird auch wegen der Rekordzahl neuer Projekte, die genehmigt wurden, noch mehr Früchte tragen. Die enge Partnerschaft zwischen Griechenland und der EIB-Gruppe ist erfolgreich und wird in Zukunft noch stärker werden.“

Christian Kettel Thomsen, der für Finanzierungen in Griechenland zuständige EIB-Vizepräsident: „Die EIB fördert Unternehmensinvestitionen, den leichteren Zugang zu grüner Energie und die Verbesserung wichtiger Dienstleistungen in Griechenland. Durch die Rekordsumme der EIB-Gruppe im vergangenen Jahr können Tausende Unternehmen neue Chancen nutzen und kleine Projekte für sicherere Straßen, bessere Schulen und den Hochwasserschutz umsetzen. Dies haben wir dem gemeinsamen Engagement unserer Partner im ganzen Land und des EIB-Investitionsteams für Griechenland zu verdanken.“

Größtes Klimafinanzierungsvolumen der EIB in Griechenland innerhalb eines Jahres

45 Prozent der EIB-Finanzierungen in Griechenland im letzten Jahr flossen direkt in die Verringerung der CO 2 -Emissionen und die Anpassung an den Klimawandel.

Dies beinhaltete Finanzierungen für Energieeffizienzinvestitionen und lokale Projekte, um privaten Wohnraum und Unternehmen besser vor Hochwasser zu schützen.

Verstärkte Partnerschaft zwischen EIB und EIF hilft Unternehmen bei Investitionen und Innovationen

Die EIB-Gruppe vergab letztes Jahr 1,2 Milliarden Euro in Form von Durchleitungsdarlehen an elf führende griechische Banken.

Die Mittel sind für den Privatsektor gedacht und fließen in den Klimaschutz, die finanzielle Inklusion sowie landwirtschaftliche Investitionen und helfen Unternehmen in den am meisten von Covid-19 betroffenen Sektoren.

Vom Europäischen Investitionsfonds stammten 423 Millionen Euro – gegenüber den 29 Millionen Euro des Jahres 2019 eine beachtliche Steigerung.

Förderung der Energiewende in Griechenland

Letztes Jahr vergab die EIB 1,2 Milliarden Euro für Energieinvestitionen in Griechenland.

Damit förderte sie den Bau neuer Verbundleitungen mit Kreta, die den Anteil erneuerbarer Energien am griechischen Energiemix steigern. Außerdem konnte der staatliche Stromversorger PPC das Stromverteilungsnetz um 7 000 Kilometer erweitern und die Stromversorgung so noch zuverlässiger machen.

Die EIB unterstützte die die Mytilineos S.A ferner mit 125 Millionen Euro beim Bau eines neuen 826-Megawatt-Kraftwerks in Griechenland. Das Kraftwerk ermöglicht eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien sowie den schrittweisen Ausstieg Griechenlands aus der Braunkohle bis 2023 und sichert die langfristige Energieversorgung.

Technische Zusammenarbeit mit Griechenland für Best-Practice-Austausch und stärkere Projektwirkung

Letztes Jahr brachte das Investitionsteam der EIB-Gruppe für Griechenland sein technisches Know-how in 13 Projekte in Griechenland ein.

Die EIB entsandte außerdem Finanzfachleute, die beim Aufbau der neuen Hellenischen Entwicklungsbank und des Erholungs- und Resilienzfonds mitwirkten.