EIB unterzeichnet Darlehen von 100 Millionen Euro mit Valmet, um die Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen des Unternehmens in den kommenden Jahren zu unterstützen

Mittel fließen in FuE in den Bereichen Zellstoff- und Fasertechnologien, Hygienepapierfabriken, Energieerzeugung, Biokraftstoffe und Dienstleistungen; die Durchführung erfolgt in Finnland und Schweden

Die Europäische Investitionsbank hat mit Valmet, einem finnischen Entwickler und Anbieter von Technologien, Automatisierung und Dienstleistungen für die Zellstoff- und Papierindustrie und den Energiesektor, ein Darlehen von 100 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sind für die FuE-Aktivitäten von Valmet bestimmt, um wichtigen internationalen Trends Rechnung zu tragen. Dazu zählen die Verbesserung der Effizienz von Rohstoffen bis hin zur effizienteren Nutzung von Wasser und Energie, aber auch der Einsatz erneuerbarer Rohstoffe und aufseiten der Kunden von Valmet die Emissionsverringerung. Die geförderten FuE-Investitionen betreffen die Einrichtungen von Valmet in Finnland und Schweden.

Mit diesem Darlehen kofinanziert Valmet seine für den Zeitraum 2020–2023 geplanten FuE-Investitionen in den Bereichen Papier- und Kartonfabriken, Zellstoff- und Fasertechnologien, Hygienepapierfabriken, Ausrüstung zur Energieerzeugung und Ausrüstung zur Herstellung von Biokraftstoffen und Biomaterialien. Die FuE-Aktivitäten von Valmet werden sich voraussichtlich positiv auf die Umwelt auswirken, weil Technologien gefördert werden, die auf eine nachhaltige Energieerzeugung und den großflächigeren Einsatz von erneuerbaren Rohstoffen abzielen. Auch eine bessere Energie- und Ressourceneffizienz bei der Verarbeitung von erneuerbaren Fasern steht im Mittelpunkt. Diese Fasern sollen in hochwertigen Konsumgütern eingesetzt werden, indem effizientere Maschinen entwickelt werden, die die Umweltbelastung nachgelagerter Verarbeitungsschritte verringern. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Herstellung von biobasierten Materialien und Brennstoffen.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Auch nachdem wir die derzeitige Gesundheitskrise überwunden haben, bleibt der Klimaschutz ein wichtiges Thema. Deswegen freut sich die EIB, Valmet bei seinen diesbezüglichen Maßnahmen zu unterstützen. Jetzt müssen wir nach vorn schauen und uns darauf konzentrieren, traditionelle Geschäftszweige für eine kohlenstoffarme Zukunft zu rüsten. Es ist daher ein gutes Zeichen, dass führende Unternehmen wie Valmet diese Herausforderungen sehr ernst nehmen.“

Die EIB vergab 2004 ein erstes Darlehen an Valmet. Zwei weitere Finanzierungen unterzeichnete sie 2015 und 2018.

Valmet Oyj ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für die Zellstoff- und Papierindustrie und den Energiesektor. Das Technologieangebot betrifft Zellstofffabriken, Produktionslinien für die Karton-, Hygienepapier- und Papierherstellung sowie die Bioenergieerzeugung. Der Geschäftsbereich Dienstleistungen konzentriert sich auf Ersatzteile, die Modernisierung von Fabriken und die Auslagerung von Wartungsarbeiten. Das Unternehmen ist seit mehr als 200 Jahren im Industriesektor tätig und stellte sich neu auf, nachdem die Zellstoff-, Papier- und Stromsparten im Dezember 2013 von der Metso-Gruppe abgespalten wurden. Valmet gehört in allen seinen Kerngeschäftssegmenten zu den Weltmarktführern.