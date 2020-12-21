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PROCESS TECHNOLOGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 25.000.000 €
Finnland : 75.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2020 : 25.000.000 €
21/12/2020 : 75.000.000 €
Andere Links
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26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROCESS TECHNOLOGY RDI
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PROCESS TECHNOLOGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Europäische Union unterstützt FuE-Investitionen von Valmet mit 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Januar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2020
20200494
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROCESS TECHNOLOGY RDI
VALMET OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 234 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities in the field of machinery for pulping and fiber, paper and board, tissue and energy production and applications for other industries. The project covers the period between 2020 and 2023 and will be carried out in the Promoter's research and development (R&D) locations in Finland and Sweden.

The project aims at improving the digital content of the Promoter's products and service offering, improving products' performance and their resource efficiency as well as at developing applications of new bio-based materials.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to be carried out in existing R&D facilities that will not change their already authorised scope due to the project. The need for an environmental impact assessment (EIA) as per directive 2011/92/EU amended by directive 2014/52 EU is therefore unlikely. The Bank's services will review the environmental aspect of the project during the due diligence process.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to the EU public procurement legislation, then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

Weitere Unterlagen
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROCESS TECHNOLOGY RDI
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PROCESS TECHNOLOGY RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROCESS TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130807747
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200494
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PROCESS TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237509376
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200494
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen