Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) vergibt Zuschuss von bis zu 500 000 Euro an Thüringer Aufbaubank (TAB) zur intensiveren Unterstützung von Kommunen bei Investitionsvorhaben für Energie- und Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und grüne Stadtentwicklung

TAB hilft Thüringer Städten bei Projektvorbereitung und ‑strukturierung zur besseren Nutzung öffentlicher und privater Ressourcen

Thüringer Förderbank entwickelt mithilfe der EIB Online-Tool für Wirtschaftlichkeitsanalysen und zur Ermittlung solider Investitionsprojekte

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Thüringer Aufbaubank (TAB) haben heute eine Finanzhilfevereinbarung für einen Zuschuss aus Mitteln der Europäischen Plattform für Investitionsberatung (EIAH) unterzeichnet. Die Beratungsplattform hilft nationalen Förderbanken und ‑instituten, ihre Beratungskompetenzen auszubauen und Beratungsleistungen vor Ort anzubieten. Dazu veröffentlicht sie entsprechende Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen. Durch die neue Vereinbarung kann die TAB Thüringer Kommunen helfen, nachhaltige und finanziell tragfähige Projekte vorzubereiten und verschiedene Förder- und Finanzierungsquellen anzuzapfen.

Mit dem EIAH-Zuschuss unterstützt die Thüringer Aufbaubank die Anbahnung, Planung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten in Schlüsselsektoren. Außerdem wird das Institut ein Online-Tool entwickeln, mit dem Kommunen ihre Projekte einer Wirtschaftlichkeitsanalyse unterziehen und dadurch solider machen können.

Darüber hinaus fördert die TAB mit ihrem Beratungsangebot den Kompetenzaufbau und Wissensaustausch. Kommunen sollen dadurch ihre internen Kompetenzen zur Strukturierung und Durchführung nachhaltiger Investitionsprojekte stärken – zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Deutschland und für Klima- und Umweltschutz: „Die heutige Vereinbarung über einen Zuschuss aus Mitteln der Europäischen Plattform für Investitionsberatung unterstreicht, wie wichtig Beratungsdienste für klimafreundliche Investitionen sind. Als Klimabank der EU freuen wir uns ganz besonders, dass es bei vielen Projekten genau darum gehen wird. An dieser Zusammenarbeit zeigt sich, wie die EIB gemeinsam mit ihren Partnern Projekte verschiedener Größe flexibel und maßgeschneidert fördern kann. Gemeinsam gelingt es uns, die Prioritäten der EU umzusetzen und das Leben der Menschen zu verbessern.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Durch den Zuschuss der Beratungsplattform, die zur Investitionsoffensive für Europa gehört, kann die Thüringer Aufbaubank Kommunen bei der Planung und Durchführung von Infrastrukturvorhaben in Schlüsselsektoren wie Energie- und Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft helfen. Das Projekt veranschaulicht, welche Vorteile eine maßgeschneiderte Beratung und technische Hilfe für Projektträger hat, um die grüne Wende zum Wohle der Städte und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu beschleunigen.“

Matthias Wierlacher, Vorstandsvorsitzender der TAB: „Durch den neu geschaffenen und durch die EIB geförderten Beratungsansatz können wir den kommunalen Problemen entgegenwirken. Es gelingt uns künftig nicht nur, kommunale Investitionen zu fördern, sondern auch zu initiieren.“

Hintergrundinformationen

Die Thüringer Aufbaubank

Die Thüringer Aufbaubank (TAB) reichte bei der EIB einen Finanzierungsantrag ein und hatte Erfolg. Für die Genehmigung des Antrags waren eine Vorstudie und eine Bedarfsanalyse der Kommunen erforderlich. Dabei wurde auch ein Beratungskonzept erarbeitet.

Die Thüringer Aufbaubank ist seit vielen Jahren eine wichtige Finanzierungspartnerin der Thüringer Kommunen. Um auch zukünftig ein passgenaues Förder- und Finanzierungsangebot bereitstellen zu können, ist es immens wichtig, den tatsächlichen Bedarf zu kennen. Deshalb hat die TAB als Förderbank des Freistaates Thüringen begonnen, eine eigene Befragung der Thüringer Städte, Gemeinden und Landkreise durchzuführen.

Die Ergebnisse des Kommunalmonitors 2020 sind auf der TAB-Website abrufbar: www.aufbaubank.de/kommunalmonitor.

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH)

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission und Teil der Investitionsoffensive für Europa. Die Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für umfassende Beratungsleistungen und technische Hilfe. Sie hilft bei der Ermittlung, Vorbereitung und Entwicklung von Projekten in der Europäischen Union. Der Aufbau von Partnerschaften in ganz Europa ist seit ihrer Einrichtung im Jahr 2015 eine Priorität der Beratungsplattform. Ihr Partnernetzwerk umfasst heute mehr als 40 Institute verschiedener Länder und Regionen; bisher wurden knapp 30 offizielle Vereinbarungen mit nationalen Förderbanken und ‑instituten und anderen Partnern unterzeichnet. Die Beratungsplattform bietet ihnen Finanzierungsmittel und technische Beratung, um ihre lokalen Beratungskompetenzen aufbauen und vor Ort Investitionen fördern zu können. Dazu wird im Vorfeld eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht. Kurzvideo zum EIAH-Beratungsangebot für Klimaschutzprojekte