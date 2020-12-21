Bank der EU und ProCredit unterzeichnen drei Durchleitungsdarlehen von insgesamt 55 Millionen Euro für die Erholung ukrainischer, georgischer und moldauischer KMU und Midcap-Unternehmen von der Coronakrise

Die Durchleitungsdarlehen gehen an die ProCredit-Gruppe in der Ukraine (25 Millionen Euro), Georgien (10 Millionen Euro) und Moldau (20 Millionen Euro)

Mit den Covid-19-Nothilfemaßnahmen von Team Europe sollen in den EU-Partnerländern Arbeitsplätze erhalten, die Liquidität und der Betrieb der Unternehmen gesichert und die wirtschaftliche Erholung angekurbelt werden

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Finanzierungseinrichtung der Europäischen Union, vergibt Durchleitungsdarlehen von 55 Millionen Euro an die ProCredit-Gruppe für Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen in der Ukraine, Georgien und Moldau. Damit soll in diesen Ländern eine schnellere wirtschaftliche Erholung nach der Covid-19-Krise gefördert werden. Die Kredite können in mehreren Währungen, einschließlich der Landeswährung, ausgezahlt werden.

Unternehmen in den drei Ländern erhalten dadurch dringend benötigte Mittel zur Deckung des pandemiebedingten Betriebskapitalbedarfs. Zudem können die nationalen Bankensektoren die wirtschaftliche Erholung mithilfe des EIB-Darlehens stärker finanzieren.

Die EIB-Darlehen sind Teil der Antwort von Team Europe auf die Covid-19-Krise. Sie unterstützen die soziale und wirtschaftliche Erholung der östlichen Nachbarschaft der EU. Die Mittel der EIB stärken nicht nur KMU und Midcap-Unternehmen, das Rückgrat der einheimischen Wirtschaft und wichtigste Arbeitgeber der Länder, sondern auch die Finanzsektoren – damit können sie sich an die Spitze der wirtschaftlichen Erholung setzen.

Tereza Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Georgien, Moldawien und der Ukraine: „Team Europe unterstützt auch weiterhin die wirtschaftliche Erholung der EU-Partnerländer in der östlichen Nachbarschaft von der Covid-19-Krise und verstärkt in diesen schwierigen Zeiten die europäische Solidarität. Jetzt, wo das Überleben von KMU von Hilfen abhängt, haben wir neue Finanzierungsquellen eingerichtet. Wir freuen uns auf eine verstärkte Zusammenarbeit, damit noch mehr Unternehmen von unserem Engagement für das Wachstum und die Entwicklung von KMU und Midcap-Unternehmen profitieren können.“

Aus dem Management der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, der Muttergesellschaft der ProCredit-Gruppe, heißt es:

„Dank der langjährigen Beziehungen zu unseren Kunden und zu Partnern wie der EIB konnten wir in diesen turbulenten Monaten zahlreiche KMU effizient unterstützen. Die EIB-Gelder helfen KMU in Georgien, Moldau und der Ukraine, ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken und für ihre Investitionsprojekte dringend benötigte Mittel in Landeswährung zu beschaffen. Dies dürfte ihnen neue Geschäftsfelder und -chancen eröffnen und in den kommenden Jahren zur wirtschaftlichen Erholung beitragen. Wir sind zuversichtlich, dass dies durch einen strukturellen Wandel zu klimafreundlichen sowie sozial und ökologisch nachhaltigen Investitionen noch weiter angeregt wird.“

Team Europe: Stärkung der europäischen Solidarität in Krisenzeiten

Die drei neuen Durchleitungsdarlehen der Bank der EU für KMU und Midcap-Unternehmen in Georgien, Moldau und der Ukraine sind eine direkte Reaktion auf die Covid-19-Krise.

Die Darlehen der EIB an die ProCredit-Gruppe sind durch Garantien der Europäischen Union besichert. So können die ProCredit-Banken in den jeweiligen Ländern ihre Finanzierungen ausweiten, ohne die langfristige Stabilität der nationalen Finanzsektoren und ihre unterstützende Rolle beim wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Pandemie zu gefährden.

Die Durchleitungsdarlehen sind auch deswegen besonders attraktiv, weil die Covid-19-Notfallmaßnahmen der EIB flexiblere Bedingungen zulassen. Diese Maßnahmen fallen unter die Initiative Team Europe, die Partnerländer in der östlichen Nachbarschaft während der Pandemie unterstützt.

Hintergrundinformationen

Die EIB in der östlichen Nachbarschaft

Die Europäische Investitionsbank hilft den Ländern der östlichen Nachbarschaft – Belarus, Ukraine, Moldau, Aserbaidschan, Armenien und Georgien –, wichtige soziale und wirtschaftliche Infrastruktur aufzubauen. Unsere Projekte tragen zur Widerstandsfähigkeit des Privatsektors und der einzelnen Länder gegenüber dem Klimawandel bei. Gleichzeitig stärken wir durch unsere Präsenz die Beziehung der östlichen Nachbarschaft zur Europäischen Union und ihren Mitgliedern.

In den Ländern der östlichen Nachbarschaft will die EIB vor allem hochwertige Arbeitsplätze schaffen, das Wirtschaftswachstum fördern, Industrie und Infrastruktur aufbauen, Innovationen voranbringen und bezahlbare, saubere Energie bereitstellen. Der Klimaschutz in Einklang mit dem Pariser Abkommen hat bei unseren Finanzierungen oberste Priorität. Über unsere Finanzierungen mobilisieren wir weitere Mittel, die zur Umsetzung der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bis 2030 erforderlich sind. Weitere Informationen über die Tätigkeit der EIB in der östlichen Nachbarschaft finden Sie hier.

Die ProCredit Holding AG & Co KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit-Gruppe, die Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) umfasst. Neben ihrem operativen Fokus auf Südost- und Osteuropa ist die ProCredit-Gruppe auch in Südamerika und Deutschland tätig. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (das Anlagevehikel für die Beschäftigten der ProCredit), die niederländische DOEN Participaties BV, die KfW und die zur Weltbankgruppe gehörende IFC. Als übergeordnetes Unternehmen der Gruppe im Sinne des deutschen Kreditwesengesetzes wird die ProCredit Holding AG & Co. KGaA auf konsolidierter Ebene von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der deutschen Bundesbank überwacht.