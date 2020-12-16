EIB unterstützt Ademi bei der Förderung von Kleinstbetrieben und speziell Unternehmerinnen in der Dominikanischen Republik

EU-Mittel werden im Rahmen der AKP-Mikrofinanzfazilität gegen Armut, für die Gleichstellung der Geschlechter und für mehr Beschäftigung vergeben

Darlehen hilft kleinen und kleinsten Unternehmen, die unter der Covid-19-Krise leiden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt dem Mikrofinanzinstitut Ademi ein Darlehen über zehn Millionen Euro, das für Kredite an Kleinstunternehmen in der Dominikanischen Republik bestimmt ist.

Ademi stärkt über das Darlehen seine Finanzierungsbasis mit langfristigen Mitteln in Landeswährung, die derzeit auf dem lokalen Markt nicht verfügbar sind. Das Institut kann so voraussichtlich 28 000 Kredite an kleine Unternehmen vergeben – 14 000 davon an Frauen – und damit rund 12 000 Arbeitsplätze sichern. Zusätzlich zu dem Darlehen wird Ademi weiterhin von der EIB-finanzierten technischen Hilfe profitieren, die in Reaktion auf die Krise neu ausgerichtet wird (z. B. Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und Liquiditätsmanagement).

Der Mikrofinanzsektor ist von den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise in der Dominikanischen Republik stark betroffen. Gleichzeitig legt die EIB besonderen Wert auf die Entwicklung des Privatsektors, die Förderung von Investitionen und die wirtschaftliche und soziale Inklusion von Kleinstunternehmen. Die Bank hat beträchtliche Mittel mobilisiert, um Kleinstunternehmen finanziell zu unterstützen und den Privatsektor zu fördern, weil dies Arbeitsplätze schafft und zur Wertschöpfung in der Region beiträgt.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht für Finanzierungen in der Karibik: „Kleinen Unternehmen den Zugang zu Krediten zu erleichtern, ist im Kampf gegen Armut und für die Verbesserung des Lebensstandards von entscheidender Bedeutung. Dieses neue Darlehen der EIB wird wirtschaftliche Chancen eröffnen, Arbeitsplätze schaffen und die soziale Entwicklung in der Dominikanischen Republik voranbringen. Ademi ist ein langjähriger Mikrofinanzpartner der EIB im Land. Wir freuen uns, in dieser schwierigen Zeit unsere Zusammenarbeit für Kleinstunternehmen weiter auszubauen. Sie sind von der Covid-19-Pandemie mit am stärksten betroffen und brauchen unsere Hilfe mehr denn je.“

Ademi-Präsident Guillermo Rondón: „Mit dieser Vereinbarung bekräftigen wir unser Engagement für die anfälligsten Sektoren, die einen großen gesellschaftlichen Beitrag leisten, weil sie Familien stärken, ihre Lebensqualität verbessern und das Land wirtschaftlich voranbringen. Wir sind Vorreiter bei dieser Art von Krediten für Gründerinnen und Gründer sowie Kleinst- und Kleinbetriebe und haben dabei immer auch die Gleichstellung der Geschlechter im Blick.“

Das Darlehen wird aus der AKP-Mikrofinanzfazilität bereitgestellt, einem Kreditrahmen von 40 Millionen Euro für Mikrofinanzierungen in afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten. Sie sollen die Armut mindern, die Gleichstellung der Geschlechter fördern und Beschäftigungschancen schaffen.

Die Hälfte der Mikrokredite werden im Rahmen der 2X Challenge an frauengeführte Unternehmen vergeben.

Ademi nahm 1983 seine Tätigkeit als NGO in marginalisierten Stadtvierteln von Santo Domingo auf und ist mittlerweile einer der größten Anbieter von Finanzdienstleistungen für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen in der Dominikanischen Republik. 1997 wurde Ademi als erste NGO im Land eine Geschäftsbank. Die EIB arbeitet seit fast 30 Jahren mit Ademi zusammen und hat bislang zehn Darlehensverträge mit dem Mikrofinanzinstitut unterzeichnet.

Die EIB in der Region

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber. Etwa zehn Prozent ihrer Finanzierungen sind für Vorhaben außerhalb der Europäischen Union bestimmt.

Seit sie im karibischen Raum tätig geworden ist, hat sie die Wirtschaft und Entwicklung in der Region mit Darlehen und Beteiligungen von insgesamt zwei Milliarden Euro unterstützt.

In der Dominikanischen Republik hat die EIB bislang 409 Millionen Euro für Projekte u. a. in den Bereichen Energie, kleine Unternehmen und Verkehr bereitgestellt.